Door Bauke Schievink, zondag 2 april 2017 10:10

Kodi heeft zijn website vernieuwd nadat het enige tijd de suggestie liet bestaan dat het domein in beslag was genomen door de Amerikaanse autoriteiten. Met de actie probeert Kodi aandacht te vragen voor add-ons die inbreuk maken op copyright.

Op 1 april werd de website van Kodi offline gehaald en werd de melding getoond dat vanwege copyrightinbreuk het domein in beslag is genomen. Hierbij waren er aanvankelijk geen aanwijzingen dat het om een grap ging, waardoor veel mensen daadwerkelijk dachten dat de Amerikaanse autoriteiten hadden ingegrepen. Ook veel Tweakers trapten erin, gezien de vele nieuwssubmits die zijn ingestuurd. Later op de dag ging echter de nieuwe website van Kodi online, waarbij, naast een nieuw uiterlijk, is gekozen voor Drupal als cms, en de website beter geschikt gemaakt is voor mobiele bezoekers.

Met de actie probeerde Kodi niet alleen op een ludieke manier zijn vernieuwde website over het voetlicht te brengen, maar probeerde het ook aandacht te vragen voor copyrightinbreuk. De makers van de populaire mediaspelersoftware stellen dat zij kampen met imagoschade door ontwikkelaars die Kodi gebruiken om illegale content beschikbaar te maken. Daarnaast zijn er ook add-ons die gebruikt worden voor illegale activiteiten, zoals ddos-aanvallen.

Omdat Kodi opensource is en ontwikkelaars er add-ons voor kunnen ontwikkelen, is de software al vele malen in verband gebracht met illegale activiteiten. De belangenclub voor de filmindustrie MPAA sprak hier onlangs nog haar zorgen over uit. Kodi stelt echter zelf geen ongelicenseerde content beschikbaar, en hoopt in de toekomst meer ondersteuning te krijgen van contentaanbieders voor het creëren van legaal aanbod.