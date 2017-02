Door Olaf van Miltenburg, donderdag 16 februari 2017 19:03, 131 reacties • Feedback

De voorzitter van de MPAA, de belangenbehartiger van de filmindustrie, spreekt zijn zorgen uit over het illegale gebruik van Kodi. Hij schaart het gebruik van add-ons waarmee illegaal films te vinden zijn voor het mediacenterplatform onder de 'nieuwe generatie van piraterij'.

De filmindustrie weet nog niet hoe de piraterij aangepakt moet worden, zo valt op te maken uit de bewoordingen van Christoper Dodd. Variety sprak met de MPAA-voorzitter tijdens het filmfestival van Berlijn: "De $64.000-dollarvraag is wat er gedaan kan worden aan het illegale gebruik van het Kodi-platform."

Hij wijst er op dat er voor een paar tientjes settopboxen met Kodi en add-ons verkocht worden, die toegang bieden tot sites waar illegaal films te downloaden zijn. Kodi zou in 2016 38 miljoen gebruikers hebben, een toename van 97 procent ten opzichte van 2015.

Bij het EU-Hof loopt een zaak van piraterijwaakhond Brein tegen de Nederlandse maker van mediaspelers 'Filmspeler', met de claim dat dergelijke spelers met Kodi en add-ons als Go Movies, Icefilms, Mashup, Istream, Yify Movies HD en Go TV auteursrechtenschending faciliteren. Dat zou de verkoop van dergelijke spelers illegaal maken. De advocaat-generaal geeft in zijn advies Brein gelijk.

Kodi is opensourcesoftware, wat de bestrijding van illegaal gebruik moeilijk maakt. Het ontwikkelteam van de mediaspelersoftware is zelf ook niet blij met de verkoop van settopboxen met add-ons die illegaal gebruik faciliteren, en treedt zelf op tegen handelaars.