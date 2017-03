Door Joris Jansen, dinsdag 14 maart 2017 16:46, 33 reacties • Feedback

Auteursrechtenwaakhond Brein stelt cassatieberoep in tegen het arrest van het Hof Amsterdam van eind 2016, waarin de rechter oordeelde dat de usenetprovider News-Service Europe niet onrechtmatig heeft gehandeld jegens auteursrechthebbenden.

De directeur van Brein, Tim Kuik, zegt het niet eens te zijn met het rechterlijk oordeel van het Hof Amsterdam. "Wij vinden dat het Hof heeft miskend dat NSE wel degelijk aansprakelijk is voor haar bedrijfsvoering, die erop neer kwam dat zij zich de door gebruikers geüploade bestanden feitelijk toe-eigende en inkomsten verwierf door kopieën van deze bestanden lange tijd beschikbaar te houden voor betalende abonnees om te downloaden."



Daarnaast maakt Kuik duidelijk dat het voorleggen van deze zaak aan de Hoge Raad niet samenhangt met het bestrijden van usenet als technologie. “Het gaat ons niet om het usenet als zodanig, dat is op zich een mooi protocol, maar om hoe commerciële aanbieders zoals NSE er gebruik of beter gezegd bewust misbruik van maken om geld te verdienen met massale inbreuk,” aldus Kuik. “Het gaat niet om de technologie maar om hoe je die gebruikt.”

De zaak tussen NSE en Brein begon in 2009, toen de antipiraterijstichting een proefproces tegen de usenetaanbieder begon. In 2011 oordeelde de rechtbank dat NSE content die auteursrechten schendt binnen vier weken moest verwijderen. Mocht dat niet gebeuren volgde er een boete van 50.000 euro per dag tot een maximum van 1 miljoen euro. NSE zag zich genoodzaakt te stoppen als usenetaanbieder, onder meer omdat het bedrijf stelde niet te kunnen filteren op ongeautoriseerde content.

NSE ging in hoger beroep en in 2014 gaf het Hof Amsterdam in een tussenarrest al aan dat NSE geen inbreuk maakt op auteursrechten. Dit is later herhaald in het uiteindelijke arrest. Wel heeft de rechter bepaald dat als NSE weer online komt dat de dienst een effectieve notice and take down-procedure moet hebben.