Ziggo zegt niet mee te zullen werken aan het versturen van waarschuwingen aan illegale downloaders. KPN en Xs4all zien de maatregel als 'niet voor de hand liggend' en 'zeer onwaarschijnlijk'. Het versturen van waarschuwingen is een plan van Stichting Brein.

Brein gaat ip-adressen die gebruikt worden voor illegaal downloaden verzamelen en deze doorsturen naar providers. De auteursrechtenwaakhond wil dat isp 's vervolgens waarschuwingen sturen naar individuele gebruikers, net zoals vier Britse providers dat vanaf deze maand doen op vrijwillige basis. Een draagvlak voor dergelijke vrijwillige 'educatieve waarschuwingen' lijkt in Nederland echter niet aanwezig te zijn, blijkt uit navraag van Tweakers bij isp's.

Ziggo laat weten niet mee te zullen werken aan een 'algemeen systeem' voor het versturen van waarschuwingen aan klanten. "Als isp zijn wij een neutrale toegangsverschaffer. Daarbij past geen rol van actieve handhaver van rechten of belangen van derden, waaronder Brein", aldus woordvoerder Erik van Doeselaar.

KPN vindt het idee niet voor de hand liggend, omdat er nog veel onduidelijk is op het gebied van privacy en uitvoering. "Als isp kunnen wij geen oordeel vormen over de rechtmatigheid en proportionaliteit", zegt woordvoerder Stijn Wesselink. Xs4all zegt dat de provider niet staat te springen bij het horen van de plannen. Woordvoerder Niels Huijbregts: "Ik wil de deur niet dichtgooien voordat ik zijn plannen van hemzelf gehoord heb, maar het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Isp's zijn geen handhavers."

In een interview met BNR zei Brein-directeur Tim Kuik zondag dat hij denkt dat providers wel gaan meewerken, omdat in hun leveringsvoorwaarden zou staan dat gebruikers niet illegaal mogen downloaden en dat providers klanten daarvan op de hoogte brengen als providers melding krijgen van dergelijke activiteiten.

Waarschijnlijk verzamelt Brein de ip-adressen door te kijken welke er actief zijn bij het downloaden van torrents. Die informatie is publiek toegankelijk als gebruikers hun ip niet verbergen. Of Brein ook op andere manieren ip-adressen wil verzamelen is niet duidelijk. In een vraag daarover antwoordt Kuik dat BitTorrent een eerste prioriteit is omdat dit het meest gebruikte protocol voor illegaal gebruik is. De stichting zegt in gesprek te zijn met de Autoriteit Consument & Markt om afspraken te maken over de verwerking van de ip-adressen.

Met een systeem van waarschuwingen aan downloaders wil Brein een 'gedragsverandering' veroorzaken. De waarschuwingen zouden informatief moeten zijn en bijvoorbeeld informatie moeten bevatten over waar legale downloads verkrijgbaar zijn. Brein verwees eerder naar het systeem in het Verenigd Koninkrijk als voorbeeld in zijn jaarverslag.

Het is nog niet duidelijk wanneer Brein wil beginnen het met sturen van ip-adressen aan providers. De stichting zegt eerst te willen overleggen via ECP, het platform voor internetveiligheid, waarbij ook alle grote providers zijn aangesloten. Navraag bij het platform wijst uit dat dit overleg ergens in het eerste kwartaal zal plaatsvinden.

Brein gebruikt sinds vorig jaar al een systeem om ip-adressen te verzamelen, maar daarbij richt de stichting zich op grootschalige uploaders. Om daadwerkelijk inbreukmakers aan te kunnen schrijven moet Brein de persoonsgegevens behorende bij de ip-adressen opvragen. Ook hierbij werken de isp's niet altijd mee, waarna de afgifte via de rechter afgedwongen moet worden. Voor de ‘auteursrecht alerts’ zoals Brein die nu voorstelt, hoeven de providers de identiteit van inbreukmakers niet af te geven.