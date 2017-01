Door Julian Huijbregts, woensdag 11 januari 2017 15:27, 54 reacties • Feedback

Vier grote Britse internetproviders beginnen deze maand met het sturen van 'educatieve waarschuwingen' naar mensen die via p2p-verbindingen materiaal downloaden waar copyright op rust. De providers werken vrijwillig mee aan het initiatief.

Binnen twee tot drie weken gaan de Britse providers beginnen met het sturen van waarschuwingen naar klanten, schrijft ISPreview. De maatregel is onderdeel van het Voluntary Copyright Alert Programme, dat is opgezet door de organisatie Creative Content UK, die met overheidsgeld wordt gesteund. Providers BT, Sky, TalkTalk en Virgin steunen het programma.

De waarschuwingsbrieven bevatten geen dreigementen over bijvoorbeeld boetes, maar moeten klanten bewust maken van legale alternatieven. Volgens de initiatiefnemers is het idee om met de waarschuwingen toekomstige inbreuken te ontmoedigen.

TorrentFreak heeft details over het programma verzameld en meldt dat er een derde partij, MarkMonitor, verantwoordelijk is voor het detecteren van het illegale downloadverkeer. Er wordt daarbij enkel gekeken naar p2p-downloads en in afspraken tussen copyrighthouders en isp's is vastgelegd dat er in een periode van drie jaar maximaal 2,5 miljoen waarschuwingen worden verstuurd.

Bij p2p-downloads is publiek zichtbaar welke ip-adressen gebruikt worden en daardoor kan er eenvoudig bepaald worden welke verbindingen gebruikt worden voor het downloaden. MarkMonitor stuurt de ip-adressen naar de providers, die vervolgens waarschuwingen naar klanten sturen. Copyrighthouders krijgen geen toegang tot de gegevens.

Over de invoering van de waarschuwingen wordt al jaren gediscussieerd. In 2014 leek het erop alsof de alerts in 2015 al ingevoerd zouden worden, maar tot nu toe hebben de providers nog geen e-mails en brieven naar hun klanten gestuurd. Stichting Brein wenst dat er in Nederland vergelijkbare individuele waarschuwingen komen, stelde directeur Tim Kuik vorig jaar in een interview met Tweakers. Om een dergelijk initiatief op te zetten, is medewerking van providers vereist.