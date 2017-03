Door Sander van Voorst, maandag 6 maart 2017 15:33, 63 reacties • Feedback

Een filmbedrijf uit Costa Rica heeft een neptorrentsite in het leven geroepen die eruitziet als een variant van de populaire torrentsite KickAssTorrents. Gebruikers die een bestand via de site downloaden, krijgen in plaats daarvan gratis bioscoopkaarten.

Volgens TorrentFreak gaat het om de site LegalTorrents, waarvan de vormgeving sterk lijkt op die van de populaire torrentsite. De homepage toont een aantal films met bekende aanduidingen in de titel, waardoor de bestanden er redelijk legitiem uitzien. De links zijn daadwerkelijk gekoppeld aan torrentbestanden, die gebruikers leiden naar een download van honderden megabytes.

Zijn de bestanden eenmaal binnen, dan blijkt het echter te gaan om een trailer van de desbetreffende film die aan het einde uitleg geeft over de effecten van piraterij. Daarnaast bevat de download een e-mailadres, waar gebruikers een mail naartoe kunnen sturen om twee gratis tickets voor de beoogde film te verkrijgen. Volgens een topman van het filmbedrijf moet deze actie 'positive reinforecement' opleveren.

Zoals TorrentFreak al constateerde, bleek ook bij een download door Tweakers dat de bestanden niet binnen te halen te zijn door een gebrek aan seeds. KickAssTorrents, de site die als voorbeeld dient voor dit experiment, was in juli offline nadat de vermoedelijke eigenaar was gearresteerd. In december kwam de site opnieuw online.

Voorbeeld van een van de torrents