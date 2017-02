Door Sander van Voorst, donderdag 9 februari 2017 11:24, 44 reacties • Feedback

Een Spaanse rechter heeft besloten dat de populaire streamingsite Rojadirecta zijn deuren moet sluiten. Via de site zijn bijvoorbeeld voetbalstreams te bekijken. De zaak werd aangespannen door het bedrijf Movistar+, een dochter van provider Telefónica.

De beslissing om de site te laten sluiten komt voort uit de constatering van de rechter dat Rojadirecta inbreuk faciliteert op de auteursrechten van Movistar+, dat zelf een streamingplatform aanbiedt. De rechter nam de beslissing, die nu is gepubliceerd, op 1 februari, meldt TorrentFreak. Volgens de site is Rojadirecta een van de bekendste en langst bestaande sportstreamingsites. De site is eigendom van het bedrijf Puerto 80 en werd na een aantal rechtszaken legaal verklaard.

Door de huidige beslissing is daar verandering in gekomen, al is de huidige uitspraak volgens de Spaanse krant El País niet definitief omdat de mogelijkheid van beroep nog openstaat. De site is op het moment van schrijven nog te benaderen. De krant schrijft verder dat de eigenaar van de streamingsite, Igor Seoane, zich op het standpunt stelde dat hij alleen de rol van tussenpersoon speelt en dat de links naar streams door gebruikers worden toegevoegd. In die redenering ging de rechter niet mee.

Volgens de klagers heeft Rojadirecta een verlies van ongeveer 500 miljoen euro per jaar veroorzaakt, al is niet duidelijk hoe zij op dit bedrag zijn uitgekomen. Evenmin is duidelijk hoeveel schadevergoeding is gevraagd. Als gevolg van het huidige vonnis moet de site al zijn domeinen opheffen.