Door Arnoud Wokke, donderdag 9 februari 2017 11:16

Google heeft ontwikkelaars van apps een e-mail gestuurd waarin het dreigt apps minder zichtbaar te maken in de Play Store of eruit te verwijderen omdat niet zichtbaar is wat het privacybeleid is. Wellicht zal Google in vervolg hierop veel apps verwijderen.

Google zegt in de mail dat de app van de desbetreffende ontwikkelaar niet voldoet aan de richtlijnen rondom privacybeleid. Een app die om toestemming vraagt voor privacygevoelige gegevens, moet in de Play Store-omschrijving en in de app zelf linken naar een privacybeleid. Daarin moet staan hoe de app met de gegevens omgaat.

De mail verwijst naar een regel uit de voorwaarden voor ontwikkelaars om apps in de Play Store te mogen publiceren. Daarin staat dat de app een privacybeleid moet hebben en bovendien gegevens veilig moet verwerken.

Ontwikkelaars kunnen het privacybeleid invoeren of de app om minder permissies laten vragen. Dat moet gebeuren voor 15 maart, schrijft techsite The Next Web. Als het niet gebeurt, dreigt de zoekgigant de app minder zichtbaar te maken of te verwijderen. Dat kan gevolgen hebben voor veel 'zombie apps' in de Play Store, merkt The Next Web op. Het is onbekend hoeveel ontwikkelaars de mail hebben gehad.