Door Mark Hendrikman, zaterdag 11 februari 2017 12:47, 9 reacties • Feedback

De Carnegie Mellon-universiteit heeft een app ontwikkeld die op basis van de privacyvoorkeuren van gebruikers aanbevelingen doet over specifieke toestemmingen voor applicaties. Dit om het effectiever regelen van app-toestemmingen mogelijk te maken.

De applicatie, genaamd Privacy Assistant, loopt na installatie een korte vragenlijst door met de gebruiker. Daarmee wordt geïnventariseerd of de gebruiker het bijvoorbeeld goed vindt als een sociale media-app toegang heeft tot de camera, of een bankier-app de locatie van de gebruiker mag weten. Na in kaart te hebben gebracht wat de gebruiker precies wil op het gebied van privacy, wordt een lijst met aanbevelingen samengesteld. De gebruiker kan direct alle aanbevelingen toepassen. Daarom is wel root vereist; dit zijn systeeminstellingen. Ook na de eerste set-up, tijdens het dagelijks gebruik, komt Privacy Assistant indien nodig met aanbevelingen.

De applicatie scant volgens The Verge de broncode van de geïnstalleerde applicaties om vast te stellen of een toestemming nodig is voor de app om te functioneren of dat dit gebruikt wordt voor doeleinden als analytics of advertenties.

Tijdens testrondes bleek dat 78 procent van de gebruikers de aanbevelingen van de app overnam. Dat toont wellicht niet aan dat de aanbevelingen ook hout snijden, maar wel dat gebruikers zowel een behoefte hebben aan het sterker regelen van de permissies als dat ze daarbij hulp zouden willen hebben.

De ontwikkelaar, professor Norman Sadeh, zegt tegen The Verge dat hij wil dat de app het zware werk voor de gebruiker doet en dat er 'geen enkele reden is waarom gebruikers opnieuw en opnieuw hun voorkeuren moeten aangeven'. Sadeh heeft in 2014 in samenwerking met de Berkeley-universiteit ook onderzoek gedaan naar privacy-instellingen op smartphones.