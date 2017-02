Door Mark Hendrikman, zaterdag 11 februari 2017 13:09, 2 reacties • Feedback

De ontwikkelaar van FTL: Faster Than Light heeft zijn volgende game Into The Breach aangekondigd. Het wordt een turnbased-strategiespel waarin spelers steden moeten verdedigen tegen gigantische insecten met behulp van mechs.

In de trailer is te zien dat de game dezelfde pixel art-uitstraling heeft die FTL ook had. Verder zijn de speelvelden die getoond worden veelal erg klein, maar dat kan komen omdat de game nog in een vroeg stadium van ontwikkeling zit. De velden zijn onderverdeeld in tegels, die naar alle waarschijnlijkheid bepaalde bonussen of negatieve effecten op eenheden hebben afhankelijk van wat voor soort terrein op de tegel ligt.

Aan het project zijn naast ontwikkelaar Subset Games ook Chris Avellone en Ben Prunty verbonden, schrijft Eurogamer. Avellone was de schrijver van een uitbreidingspakket voor FTL, maar heeft ook gewerkt aan onder meer Fallout 2, Icewind Dale en Fallout: New Vegas. Ben Prunty maakte eerder de soundtrack voor FTL. De game gaat uitkomen voor Windows, MacOS en Linux, maar een datum is nog niet bekend.