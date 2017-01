Door Julian Huijbregts, vrijdag 27 januari 2017 14:24, 10 reacties • Feedback

Obsidian Entertainment is donderdag begonnen met het inzamelen van geld om Pillars of Eternity II te kunnen maken. Het streefbedrag van 1,1 miljoen dollar is al bijna binnengehaald. De rpg moet in het eerste kwartaal van 2018 verschijnen.

De gamemaker zamelt het geld in via het crowdfundplatform Fig. Op het moment van schrijven is ruim 960.000 dollar binnengehaald. Net als het eerste deel wordt Pillars of Eternity II een klassieke rpg. De gebeurtenissen zullen zich direct na de verhaallijn van het eerste deel afspelen en diverse personages, waaronder de hoofdpersoon, keren terug in het nieuwe deel.

Voluit heet de game Pillars of Eternity II: Deadfire en de game krijgt volgens de makers dynamische weersomstandigheden en verbeterde licht- en schaduweffecten. Het spel moet in het eerste kwartaal van 2018 uitkomen voor Windows, macOS en Linux. De game zal verkocht worden via Steam en GOG.

Geïnteresseerden die minimaal 29 dollar toezeggen, krijgen een digitale kopie van de game zodra deze gereed is. Voor hogere bedragen zijn er extra's te krijgen, waaronder toegang tot een bèta van de game, zodra die beschikbaar is. Via Fig kunnen investeerders ook aandelen kopen, die kosten duizend dollar per stuk en er kan maximaal twee miljoen dollar geïnvesteerd worden. Dat bedrag staat los van de crowdfundactie.

Obsidian is de maker van onder andere Fallout: New Vegas, Dungeon Siege III en South Park: The Stick of Truth. In 2012 kwam de studio met het idee om in eigen beheer een ouderwetse rpg op de markt te brengen. De studio haalde daarvoor via Kickstarter destijds ruim vier miljoen dollar op. Het spel kwam uiteindelijk in 2015 op de markt. Daarna bracht Obsidian met Tyranny nog een andere klassieke rpg uit.