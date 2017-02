Door Mark Hendrikman, zaterdag 25 februari 2017 10:44, 11 reacties • Feedback

De crowdfundingcampagne van Pillars of Eternity II: Deadfire heeft 4,4 miljoen dollar opgehaald, wat omgerekend 4,2 miljoen euro is. Dat is 400 procent van het minimumbedrag dat ontwikkelaar Obsidian Entertainment nodig vindt om de ontwikkeling te starten.

De campagne heeft gelopen vanaf 27 januari tot 25 februari. Het minimumbedrag om de ontwikkeling van de game te starten, was 1,1 miljoen dollar benodigd, wat de campagne binnen de eerste 24 uur heeft opgeleverd. Ook zijn er stretch goals gehaald die subklassen, verhoogde levelcaps, relaties met npc-partymembers en andere extra content beloven.

Pillars of Eternity II: Deadfire wordt net als zijn voorgang een fantasy-rpg die vanuit een isometrisch perspectief gespeeld wordt. De speler keert terug naar de wereld van Eora, waar de God Eothas bij zijn herrijzing uit de dood de vesting van het spelerspersonage heeft verwoest. Het is aan de speler om Eothas op te sporen en verhaal bij hem te halen. De antwoorden op die vragen zouden volgens de campagne 'zowel mensen als Goden in staat van chaos brengen.'

Het bedrag van 4,4 miljoen dollar is echter niet representatief voor hoeveel het publiek geïnvesteerd heeft in de campagne. Iets meer dan de helft van het geld is namelijk afkomstig uit 'fig funds', geld dat van investeerders komt, die een deel van de opbrengst krijgen in ruil voor hun financiële steun. Dit bedrag kan in de loop van de campagne meestijgen met het bedrag dat het publiek inlegt. Ook wordt er bij de beschrijving van fig funds gesteld dat het gaat om een 'verwacht bedrag'.

Obisidian Entertainment heeft in het verleden games als South Park: The Stick of Truth en Fallout: New Vegas gemaakt. Gebruikers die alsnog geld zouden willen geven aan de campagne in ruil voor verschillende soorten beloningen, kunnen dat alsnog doen in de vorm van zogenaamde 'slacker backer pledges'.

