Voor de ontwikkeling van Pillars of Eternity II: Deadfire, de nieuwe rpg van Obsidian Entertainment, is binnen 24 uur de benodigde 1,1 miljoen dollar opgehaald. Daarmee kan het project doorgang vinden. Ook de eerste stretch goals zijn inmiddels gehaald.

Ontwikkelaar Obsidian Entertainment begon op 27 januari een inzamelactie voor Pillars of Eternity II: Deadfire via crowdfundingsite Fig. De beoogde 1,1 miljoen dollar was binnen 24 uur opgehaald. De teller staat inmiddels zelfs op ruim 1,6 miljoen, wat wil zeggen dat de eerste twee stretch goals bereikt zijn. Daardoor krijgt de rpg subclasses en stijgt het maximaal haalbare level in de game van veertien naar achttien.

Aangezien de inzamelactie nog bijna een maand loopt, valt te verwachten dat er meer stretch goals gehaald gaan worden. Obsidian heeft er nog twee geformuleerd. Bij 1,8 miljoen dollar krijgt de speler een zevende 'companion', die hem begeleidt tijdens de avonturen door het fictieve Deadfire. Het hoogst geformuleerde doel wordt behaald bij 2 miljoen dollar. Dan gaat Obsidian ondersteuning inbouwen voor het scripten van de kunstmatige intelligentie in de game. Bovendien komt er dan een Spaanstalige editie, waar nu enkel ondersteuning voorzien is voor Engels, Frans en Duits.

Obsidian begon in 2012 met een crowdfundingcampagne voor Pillars of Eternity, omdat de studio een ouderwetse rpg op de markt wilde brengen, waarvoor weinig belangstelling werd gevonden bij uitgevers. Daarop besloot de ontwikkelaar de game in eigen beheer te ontwikkelen en geld in te zamelen om de ontwikkeling te bekostigen. De studio haalde via Kickstarter ruim 4 miljoen dollar op, destijds het hoogste bedrag dat voor een game werd ingezameld. Nadat de financiering rond was, stapte uitgever Paradox in, die de game op de markt heeft gebracht. Na het nodige uitstel kwam Pillars of Eternity in 2015 op de markt. Obsidian bestaat sinds 2003 en is vooral bekend van rpg-games als Neverwinter Nights 2, Fallout: New Vegas en South Park: The Stick of Truth. Naast Pillars of Eternity II: Deadfire werkt het aan de rpg Tyranny, die ook door Paradox op de markt gebracht wordt.

