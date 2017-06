Pillars of Eternity: Complete Edition komt naar PS4 en Xbox One

Uitgever Paradox brengt op 29 augustus Pillars of Eternity: Complete Edition uit. De editie bevat de game en beide delen van dlc The White March. De game komt voor het eerst uit op consoles: de PlayStation 4 en de Xbox One.

Pillars of Eternity was tot nu toe een pc-game, maar Paradox heeft een port gemaakt voor zowel de Xbox One als de PlayStation 4. De game komt op beide platforms op dezelfde dag uit: 29 augustus. Dat is ruim twee jaar na de release op de pc.

Pillars of Eternity is door fans gefinancierd. De ontwikkelstudio heeft via de eigen site en een Kickstarter-campagne ruim 4,16 miljoen dollar opgehaald, destijds zo'n 3,2 miljoen euro. Met dat geld heeft Obsidian Entertainment een rpg in de stijl van enkele klassiekers willen maken. Er moet dan worden gedacht aan games als Baldur's Gate, Planescape: Torment en Icewind Dale. Het spel draait op de Unity-engine.

De Complete Edition die op de consoles uitkomt, bevat de game en beide dlc's die sinds de release beschikbaar zijn gekomen. Bovendien is de interface aangepast voor besturing met de controller en het spelen op een tv.

Inmiddels komt ook het tweede deel van de game eraan. De crowdfundingcampagne daarvoor haalde begin dit jaar meer dan vier miljoen euro op. Pillars of Eternity II: Deadfire moet volgend jaar uitkomen, opnieuw in het begin alleen op de pc.