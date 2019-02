Klassieke BioWare-rpg's waaronder Baldur's Gate komen dit jaar naar consoles

Baldur's Gate, Icewild Dale, Planescape: Torment en Neverwinter Nights komen dit jaar uit voor de Nintendo Switch, de Xbox One en de PlayStation 4. Uitgever Skybound Games heeft een overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Beamdog om dat mogelijk te maken.

Verschijningsdata van de games zijn nog niet bekendgemaakt. Skybound Games zegt dat de games in de loop van het jaar uitkomen, zowel fysiek als digitaal. In de aankondiging noemt de uitgever niet om welke consoles het gaat, maar in een bericht op Twitter doet het bedrijf dat wel.

Ook Baldur's Gate II en Baldur's Gate: Siege of Dragonspear komen naar de consoles. Beamdog is verantwoordelijk voor het overzetten van de klassieke pc-rpg's naar de consoles. De studio maakte eerder opgepoetste versies van de oude games voor de pc. Die Enhanced Editions komen nu naar de consoles.

Skybound Games zal een selectie van de games eind maart demonstreren tijdens PAX East. Het is dus aannemelijk dat de games pas daarna verschijnen. Wat de rpg's gaan kosten is nog niet bekendgemaakt. Op Steam kosten de Enhanced Editions zo'n 16 euro.

Baldur's Gate kwam in 1998 uit. Het was de eerste game die gebruikmaakte van BioWare's Inifinity Engine. In de jaren daarna kwamen Icewind Dale en Planescape: Torment uit, eveneens rpg's die dezelfde engine gebruiken. Neverwinter Nights stamt uit 2002 en is gemaakt met de Aurora-engine.