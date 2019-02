Spotify gaat mogelijk gebruikers die advertenties blokkeren meteen verwijderen

Spotify gaat de accounts van gebruikers die advertenties blokkeren mogelijk onmiddellijk verwijderen. Dat blijkt uit de gewijzigde voorwaarden van de muziekstreamingdienst. De maatregel zou op 1 maart van kracht gaan.

In de Amerikaanse gebruiksvoorwaarden van de dienst staat sinds donderdag dat 'het omzeilen of blokkeren van advertenties op Spotify, of het ontwikkelen of distribueren van tools die advertenties blokkeren kàn resulteren in onmiddellijke stopzetting of opschorting van het gebruikersaccount'.

Volgens The Verge gaat de nieuwe maatregel in op 1 maart. Of Spotify ook daadwerkelijk tot actie zal overgaan bij dergelijke overtredingen is niet duidelijk. Wel staat vast dat het bedrijf advertentie-inkomsten misloopt, naar schatting omzeilt maximaal 5 procent van de gebruikers van de gratis versie advertenties.

In de gebruiksvoorwaarden voor Nederland en België is de nieuwe passage met betrekking tot advertenties blokkeren nog niet opgenomen. De voorwaarden die daar staan dateren van 1 november 2016. Mogelijk moeten de aanpassingen nog vertaald worden.

In het verleden trof Spotify al maatregelen tegen luisteraars die reclameboodschappen omzeilden. Zij kregen echter eerst een waarschuwing per e-mail en konden hun account opnieuw activeren nadat ze de adblocker van hun computer hadden verwijderd.