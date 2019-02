WhatsApp blokkeert twee miljoen accounts per maand in bestrijding valse info

Facebook-dochterbedrijf WhatsApp blokkeert twee miljoen accounts per maand in de bestrijding van nepaccounts, verspreing van valse informatie en spam. Dat heeft het bedrijf laten weten. WhatsApp heeft algoritmes die een groot deel van de nepaccounts bij registratie herkennen.

Zo let het algoritme onder meer op het ip-adres van de registratie en of dat in hetzelfde land ligt als waar het mobiele nummer is geregistreerd, schrijft Venturebeat op basis van een interview met een Indiase medewerker. Ook het direct gaan versturen van dezelfde berichten naar veel verschillende nummers is een aanwijzing voor het algoritme dat het een nepaccount is, aldus de site.

Inmiddels heeft het algoritme 20 procent van de nepaccounts in de smiezen bij registratie, terwijl de software 75 procent van de twee miljoen geblokkeerde accounts per maand herkent zonder tussenkomst van mensen.

De maatregelen moeten de verspreiding van desinformatie via WhatsApp tegengaan. Daarbij ligt de focus op India, waar lynchpartijen hebben plaatsgevonden nadat mensen dachten ontvoerders herkend te hebben aan de hand van valse informatie die via WhatsApp verspreid werd. Eerder is WhatsApp begonnen met labelen van doorgestuurde berichten en het maximaliseren van het aantal chats waarnaar gebruikers berichten kunnen doorsturen om de verspreiding van valse informatie tegen te gaan.