Microsoft houdt Build-ontwikkelaarsconferentie begin mei tegelijk met Google I/O

Microsoft heeft zijn ontwikkelaarsconferentie Buid aangekondigd. Die vindt plaats van 6 tot en met 8 mei in thuisstad Seattle, net als vorig jaar. Het is nog onbekend of Microsoft grote aankondigingen zal doen op het eigen evenement.

Met Build op 6 mei valt Microsofts ontwikkelaarsconferentie weer samen met die van Google. Google I/O vindt plaats vanaf 7 mei bij Googles eigen hoofdkantoor in Mountain View. Microsoft houdt zijn ontwikkelaarsconferentie sinds vorig jaar in het Washington State Convention Center in Seattle, waar het bedrijf ook zijn hoofdkantoor heeft staan.

Vorig jaar kondigde Microsoft onder meer een samenwerking met dronemaker DJI aan, naast het plan om ontwikkelaars een groter deel van de inkomsten uit verkopen in de Microsoft Store te geven. Ook zou Microsoft daar nieuwe functies van een komende Windows-versie kunnen laten zien. De eerstvolgende versie van Windows, 19H1, komt voor Build uit. Vorig jaar vielen Build en I/O ook al samen.