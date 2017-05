Door Olaf van Miltenburg, donderdag 11 mei 2017 18:56, 6 reacties • Feedback

Microsoft heeft op zijn Build-ontwikkelaarsconferentie de Fall Creators Update aangekondigd. De update brengt onder meer een nieuwe visuele weergave naar het besturingssysteem die Microsoft Fluent Design System noemt. Daarnaast komen de functies Timeline en OneDrive On-Demand.

Het Microsoft Fluent Design System, voorheen bekend als Project Neon, draait volgens Microsoft om vijf elementen: licht, diepte, beweging, materiaal en schaal. Microsoft gaat meer lichteffecten, zoals voor de muiswijzer, en diepteweergave, zoals het met diepte achter elkaar plaatsen van vensters, gebruiken bij Windows 10. Daarnaast krijgt Windows meer bewegende onderdelen, zoals bij het verschijnen van vensters, en wil Microsoft een visuele indruk geven van de natuurkundige eigenschappen van materialen en een indruk van schaal met bijvoorbeeld 3d-, vr- en ar-weergaven. Ook app-ontwikkelaars kunnen inhaken op de ontwerpstijl van het Fluent Design System, waar Microsoft op een later moment meer over bekend zal maken.



Microsoft voorziet Windows vanaf de Fall Creators Update van de app Windows Story Remix. Deze software stelt gebruikers in staat foto en video te delen en te bewerken en te publiceren als 'verhalen'. Microsoft toonde hoe een gebruiker niet alleen eigen foto's en video's kan gebruiken, maar ook anderen kan uitnodigen om spontaan beelden van iPhones en Android-smartphones toe te voegen aan een gezamenlijk project, zoals ouders die naar een wedstrijd van hun kinderen kijken.

Windows Story Remix maakt het mogelijk aantekeningen op de beelden te maken en deze te koppelen aan bewegende objecten, zoals een speler van de wedstrijd. Ook kan kunstmatige intelligentie automatisch beelden selecteren voor het verhaal van de gebruiker. Dit stelt de app onder andere in staat videomateriaal te selecteren waarin een bepaalde persoon centraal staat. Kiest de gebruiker een andere persoon, dan past de ai de selectie van beelden daar op aan, waarbij ook de muziek automatisch aangepast kan worden.

De app werkt samen met Remix 3D voor een mixed reality-weergave. Remix 3D is de community voor het delen van 3d-ontwerpen van Paint 3D in Windows 10. Objecten in Windows Story-projecten zijn hierdoor te vervangen door 3d-ontwerpen, zoals een voetbal door een vuurbal, en ook kunnen 3d-ontwerpen, zoals explosies, toegevoegd worden.

Microsoft voegt verder Timeline toe aan Windows 10. Dit is zoals de naam al aangeeft een visueel weergegeven tijdlijn met daarop de bezigheden van de gebruiker. Gebruikers kunnen zoeken in hun tijdlijn en verder gaan met projecten waar ze gebleven waren. De Timeline kan dankzij Windows Graph opgeslagen worden in de cloud, zodat gebruikers ook op andere apparaten verder kunnen met hun bezigheden. Cortana kan daarbij slim suggesties geven projecten te openen op het ene apparaat, op basis van het stoppen op het andere. Windows gaat gebruikers helpen om te zorgen dat hun smartphone overweg kan met Timeline.

Verder komt OneDrive Files On-Demand naar Windows 10 Creators Update. De opslagdienst krijgt uitgebreide synchronisatiemogelijkheden, opnieuw dankzij Microsoft Graph. Bestanden verschijnen op de desktop en de verkenner, zonder dat ze daadwerkelijk op het opslagmedium van apparaten hoeven staan: de gebruiker kan dit zelf bepalen. Dit stelt gebruikers in staat eenvoudig bestanden over meerdere apparaten te delen zonder dat dit opslagruimte kost.

Ook de clipboard krijgt een update met synchronisatiemogelijkheden over meerder apparaten. Gebruikers kunnen items kopiëren op bijvoorbeeld een Windows-pc en deze plakken op een iPhone of Android-toestel. Deze functie werkt onder andere in combinatie met SwiftKey, de toetsenbord-app die Microsoft vorig jaar overnam.

Microsoft maakte woensdag, op de eerste dag van de Build-conferentie, bekend dat er inmiddels 500 miljoen systemen Windows 10 draaien. Aanvankelijk was het doel van het bedrijf om tegen 2018 1 miljard Windows 10-systemen te hebben, maar deze doelstelling werd losgelaten. De Fall Creators Update verschijnt in september.