vrijdag 9 juni 2017

Volgens verschillende geruchten werkt Microsoft aan een nieuwe interface voor Cortana. Daarmee moeten gebruikers via chatberichten met de virtuele assistent kunnen communiceren, net als het geval is bij Googles Assistant of bij Apples Siri.

De geruchten zijn onder meer afkomstig van MSPoweruser, dat op basis van informatie van eigen bronnen schrijft dat de interface momenteel wordt getest in interne Windows-builds. Nadere details over de vormgeving van de nieuwe interface zijn er echter nog niet. Volgens de site moet de virtuele assistent daardoor minder overkomen als een zoekmachine en meer als een menselijke gesprekspartner.

Volgens informatie van Paul Thurrott, die eveneens over de interfaceveranderingen bericht, krijgt Cortana bovendien mogelijk een nieuwe plaats binnen de Windows-interface. In plaats van in de taakbalk komt de assistent nu in het systeemvak terecht, in de buurt van de klok. Daarmee zou Microsoft het gebruik van Cortana willen stimuleren. Het nadeel van de plaatsing in de taakbalk zou zijn dat de assistent daardoor eenvoudig te verwijderen is, aldus Thurrott.

Microsoft kondigde vrijdag vernieuwingen voor Cortana aan, waaronder het herkennen van posters van evenementen en het aanmaken van een reminder. Deze maken deel uit van een nieuwe Insider-build van Windows 10.