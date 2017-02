Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 10 februari 2017 14:38, 42 reacties • Feedback

Microsoft heeft Cortana bij de testversie van Windows 10 de mogelijkheid gegeven e-mails te scannen op zoek naar tekstdelen die zich lenen voor herinneringen. Als een gebruiker beloftes heeft gemaakt, doet de assistent de suggestie een herinnering voor het beloofde in te stellen.

De herinneringsfunctionaliteit van Cortana werkt voorlopig alleen in combinatie met Outlook.com en Office 365. Gebruikers moeten die diensten verbinden met Cortana bij Connected Services. Op de achtergrond scant de assistent vervolgens de e-mails en herkent het als gebruikers bepaalde handelingen beloven uit te voeren.

In de voorbeelden die Microsoft geeft hebben die beloftes de vorm van 'ik stuur' of 'ik deel' gevolgd door een tijdsaanduiding. Niet bekend is welke taalcombinaties Cortana allemaal kan herkennen. Volgens Microsoft kunnen gebruikers net zo e-mailen als ze altijd deden en krijgen ze vanzelf de voorstellen om herinneringen in te plannen.

De functionaliteit komt uit de koker van Microsoft Research, die daar machine learning voor inzet. Een jaar geleden, toen Microsoft aangaf aan de functionaliteit te werken, zei Microsoft Research tegen The Verge dat de functionaliteit lokaal werkt en pas data naar de servers van Microsoft wordt verstuurd als de gebruikers de goedkeuring geven een herinnering in te plannen. De functionaliteit is uit te zetten en voorlopig alleen in de VS te gebruiken, als gebruikers deelnemen aan het Insider-programma van Windows 10.