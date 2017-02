Door Joris Jansen, dinsdag 21 februari 2017 14:10, 57 reacties • Feedback

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat samen met andere Europese toezichthouders onderzoek doen naar de vraag of Microsoft met de gegevensverwerking in Windows 10 de relevante privacyregels naleeft.

Dit blijkt uit een brief die de toezichthouders hebben gestuurd aan Microsoft. In begin 2016 hebben de toezichthouders in een brief hun zorgen geuit over de standaardinstellingen van de verwerking van persoonsgegevens in Windows 10 en het gebrek aan controle voor de gebruiker om dit te voorkomen. Ook werden er zorgen geuit over de schaal waarop er met Windows 10 persoonsgegevens worden verzameld.

De Autoriteit Persoonsgegevens zegt zelf ook onderzoek te doen naar de dataverzameling van Microsoft in Windows 10. Een woordvoerder zei tegen de NOS dat de Nederlandse toezichthouder zorgen heeft over de hoeveelheid en de soort informatie die Microsoft verzamelt. De woordvoerder stelt dat het onduidelijk is of de huidige mate van dataverzameling wel allemaal nodig is. Zodra de toezichthouders een definitief beeld hebben worden de bevindingen met Microsoft gedeeld. Eventueel volgt er dan een tweede onderzoek, op basis waarvan er mogelijk een boete kan volgen.

De toezichthouders schrijven dat ze tevreden zijn met de mate waarin Microsoft meewerkt met de privacytoezichthouders. Ook is men tevreden over de onlangs door Microsoft aangekondigde wijzigingen in het installatieproces van Windows 10, waardoor de gebruiker meer controle moet krijgen over hoe de data wordt verzameld en verwerkt.

De fabrikant heeft niet alle zorgen bij de toezichthouders weggenomen. Zo stellen zij dat het nog onduidelijk is tot op welke hoogte gebruikers worden geïnformeerd over de nieuwe vijf opties die ze kunnen kiezen om de datacollectie te beperken. Die uitleg ontbreekt in de huidige versie van het privacybeleid. Daarnaast vinden de toezichthouders dat Microsoft expliciet moet aangeven waarom het persoonlijke data verzamelt, en deze dataverzameling mag niet nader wordt verwerkt dan strikt noodzakelijk is voor het gestelde en gerechtvaardigde doel.