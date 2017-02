Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 21 februari 2017 12:37, 7 reacties • Feedback

Submitter: TheekAzzaBreek

Onderzoekers van Stanford en Sandia hebben een organische synaps ontwikkeld op basis van het ontwerp van een batterij. De synaps zou hoge prestaties en energiezuinigheid combineren en op termijn voor neurale netwerken ingezet kunnen worden. De TU/e wil de synaps verder ontwikkelen.

De wetenschappers hebben hun synaps Enode gedoopt, wat staat voor electrochemical neuromorphic organic device. Het doel is om tot een daadwerkelijk neuraal netwerk te komen in plaats van een simulatie van een neuraal netwerk, claimt Yoeri van de Burgt, een van de onderzoekers en inmiddels verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven. Ze hebben zich daarbij laten inspireren door de manier waarop synapsen in de hersenen leren door het over en weer versturen van signalen. De synaps is het contactpunt van neuronen waartussen de elektrische en chemische impulsen in de hersenen plaatsvindt. Ze vormen de basis van het zenuwstelsel.

De huidige computerarchitectuur is niet erg geschikt voor het imiteren van het neurale stelsel. "De algoritmes voor deep learning zijn erg krachtig, maar de berekeningen en simulatie van elektrische signalen gebeurt door processors waarna de opslag op geheugen elders plaatsvindt. Dat is niet efficiënt wat betreft de energie en tijd die het kost", aldus Van der Burgt. De hersenen doen dat veel beter: naar verloop van tijd kost de verbinding van signalen met de synapsen steeds minder energie.

Ze maakten daarom een synaps op basis van een geheel andere architectuur. De kunstmatige synaps bestaat uit twee dunne, flexibele filmlagen met een elektrolyt ertussen. Op de onderste laag zijn de source en de drain aangebracht en op de bovenste laag zorgt een contactpunt voor het aanbrengen van een spanning. Zo is de synaps een klein beetje te laden of te ontladen, waarbij de weerstand van de onderste laag toe- of afneemt. De gewijzigde staat van de weerstand blijft behouden als de spanning wegvalt en het geheugen kan meer waardes vertegenwoordigen dan alleen 0 of 1. Zo is de synaps te trainen en is te voorspellen welke spanning nodig is om een bepaalde elektrische staat te verkrijgen, vergelijkbaar met de 'training' van synapsen in de hersenen.

Onderzoekers experimenteren al langer met non-volatiel geheugen zoals memristors voor neurale netwerken. De vinding van de Stanford-onderzoekers zou echter aanzienlijk minder energie vergen en bovendien meer dan vijfhonderd verschillende waarden aan kunnen nemen. Er is 10 picojoule stroom nodig om de kunstmatige synaps naar een andere stand te brengen. Daarnaast zouden de organische synapsen op flexibele substraten te vervaardigen zijn, voor gebruik bij rekbare elektronische systemen en gaat het om gebruik van goedkope polymeren. Van de Burgt zinspeelt zelfs op de mogelijkheid dat ze ooit gebruikt kunnen worden voor dataverbindingen met de hersenen.

Voorlopig gaat het om een enkele werkende synaps. Dat hun architectuur kan werken, leidden de onderzoekers af van simulaties van gebruik in een netwerk. Dat gesimuleerde netwerk wist geschreven cijfers van 0 tot en met 9 met een accuraatheid van 93 tot 97 procent correct te identificeren. Van den Burgt wil nu in Eindhoven werken aan een reeks van duizend kunstmatige synapsen om de werking in de praktijk te testen.

