Wetenschappers maken algoritme dat afwijkingen in hartritme kan detecteren

Wetenschappers van de Stanford University hebben een algoritme ontwikkeld waarmee verscheidene soorten afwijkingen in het hartritme gedetecteerd kunnen worden. De software zou net zo goed, en soms beter, werken dan getrainde cardiologen.

Stanford University heeft de bevindingen op zijn eigen website gepubliceerd en in een wetenschappelijk paper. Het ontwikkelde algoritme kijkt naar het hartritme van de patiënt, en kan daarbij veertien verschillende soorten afwijkingen herkennen. In een onderzoek naar de effectiviteit van het algoritme werden de resultaten vergeleken met die van zes getrainde cardiologen. De software bleek het in sommige gevallen net zo goed, en in sommige gevallen beter te doen dan de cardiologen.

Om het algoritme te trainen werd een deep neural network opgezet die zeven maanden lang werd getraind met een grote dataset met ecg-data. De data werd verstrekt door het bedrijf iRhythm. Op een speciale website geven de onderzoekers meer inzicht in de technische achtergrond van de software.

Het algoritme kan vooral van pas komen bij afwijkingen die niet altijd te zien zijn op een ecg, ofwel een hartfilmpje. In zo'n geval moet de patiënt een mobiel ecg-apparaat dragen waarbij over een periode van een aantal weken het hartritme wordt gemonitord. Omdat de data vervolgens handmatig nagekeken moet worden, is dit erg arbeidsintensief.

Eerder kwamen wetenschappers van de Stanford University al met een algoritme dat huidkanker kan detecteren. Ook daar vergeleken ze hun methode met gespecialiseerde dokters, dermatologen, en ontdekten dat het algoritme net zo goed werkte.