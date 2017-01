Door Mark Hendrikman, maandag 16 januari 2017 21:32, 6 reacties • Feedback

De Amerikaanse Stanford-universiteit heeft een membraan ontwikkeld dat tussen de positief en negatief geladen zijdes van een accu zit en een brandwerende functie heeft. Een accu zou hiermee niet in brand kunnen vliegen en de toevoeging beperkt de capaciteit van de accu ook niet.

Het membraan, dat gemaakt is van trifenylfosfaat, is omkapseld met polyvinylidene fluoride. Wanneer het membraan onderdeel wordt van een eventuele ontbranding, kan het deze tegengaan in 0,4 seconden. De omkapseling zorgt ervoor dat het trifenylfosfaat niet vrijkomt tenzij er ontbranding plaatsvindt en de temperatuur van de stoffen stijgt tot 160 graden celsius, het smeltpunt van polyvinylidene fluoride. Zou het trifenylfosfaat zich wel kunnen mengen met de elektrolyt van de accu, dan zouden de prestaties negatief beïnvloed worden. Stanford heeft een onderzoekrapport gepubliceerd.

De onderzoekers van Stanford zien mogelijkheden om de techniek daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Wel stellen ze dat de tests tot nu toe bestonden uit een elektrolyt met membraan handmatig sterk verhitten. Tests waarbij een accu gebogen, gebroken of doorboord wordt, moeten nog uitgevoerd worden. Ook moeten de tests nog gevoerd worden op grotere accu's.

De brandveiligheid van lithiumcellen krijgt waarschijnlijk extra aandacht dankzij de Samsung Galaxy Note 7, die in 2016 op de markt gebracht werd en een onveilige accu bleek te bevatten. Deze had de neiging om spontaan vlam te vatten en in sommige gevallen te ontploffen. Dat gebeurde bijvoorbeeld in een Amerikaans verkeersvliegtuig. Samsung heeft alle exemplaren van de smartphone teruggeroepen. Op maandag 23 januari maakt het bedrijf wereldkundig wat het de resultaten zijn van het onderzoek naar de zaak. Die datum is op maandag bekendgemaakt. Anonieme Samsung-bronnen van Reuters beweren dat het bedrijf zal stellen dat het niet aan het ontwerp of de software van de telefoon lag, maar aan de accu.