Door Mark Hendrikman, maandag 16 januari 2017 20:08

De eerste versie van de Nvidia Shield TV heeft een update gekregen naar Android 7.0 Nougat. Daarnaast krijgt de twee jaar oude Androidconsole ondersteuning voor online spelstreamdienst GeForce Now met prestaties op het niveau van de GTX 1080-videokaart.

De update voor de Shield TV is sinds zondag beschikbaar. Binnenshuis kan nu ook met de GameStream-functie een spel gestreamed worden in maximaal 4k-resolutie. Verder zijn er meerdere apps toegevoegd aan het systeem: Nvidia Games, Amazon Video, Nest, Twitter, Vimeo en anderen. De upgrade naar Android N introduceert onder andere een pagina met recent gebruikte apps, ondersteuning voor picture-in-picture en meer.

Nvidia heeft de opvolger van de Shield TV eerder deze maand aangekondigd op de CES in Las Vegas. De nieuwe Shield TV ondersteunt niet alleen het streamen van 4k-videocontent, maar ook hdr-beelden. Daarnaast draait de nieuwe versie van de Androidconsole een ingebouwde Plex Media Server en is de controller van een nieuw ontwerp. Ook krijgt het apparaat ergens in de komende maanden Google Assistant.