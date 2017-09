Nvidia gaat Shield TV zonder controller leveren voor 199 euro

Nvidia start vanaf 18 oktober met de levering van de Shield TV met afstandsbediening, maar zonder controller. Het pakket met alleen de mediastreamer en afstandbediening kost 199 euro. De bundel van de Shield TV inclusief controller en die met de Shield TV Pro, blijven beschikbaar.

Nvidia heeft de derde optie voor de Shield in zijn eigen winkel gezet, waar de 'remote only'-versie voor 199 euro te krijgen is. De levering in de Benelux start op 18 oktober. Het is niet bekend of winkels de nieuwe bundel van de mediastreamer eerder in de schappen leggen.

De bundeling met alleen de afstandbediening komt naast het bestaande aanbod. De Shield TV met afstandsbediening en gamecontroller kost 229,99 euro. Een losse controller kost 69,99 euro. De Pro-versie van de Shield TV, met 500GB in plaats van 16GB aan opslag, kost 329,99 euro.

De Shield draait op Android 7.0, kan 4k-video weergeven en heeft geïntegreerde ondersteuning voor Google Voice-stembediening en Chromecast. Pc's met een geschikte Nvidia-kaart kunnen games naar de speler streamen en ook werkt het apparaat in combinatie met Nvidia's streamingdienst GeForce Now, waar een abonnement voor nodig is.