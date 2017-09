OnePlus gaat apps updaten via Play Store om firmware-updates te versnellen

OnePlus gaat zijn Launcher, Gallery en andere apps updaten via de Play Store, waardoor gebruikers op oudere firmwares ook nieuwe functies kunnen gebruiken. Het loskoppelen van de apps en de firmware moet bovendien snellere updates mogelijk maken.

OnePlus heeft inmiddels de Launcher in de Play Store gezet en ook de Gallery is daar al te vinden. Ook Community en Weather staan in de Play Store, zegt de fabrikant. Door de apps los te koppelen, hoeven gebruikers niet te wachten op firmware-updates om van nieuwe functies gebruik te kunnen maken in bijvoorbeeld de launcher.

Bovendien zijn firmware-updates volgens OnePlus eerder af, omdat de apps niet mee hoeven in het ontwikkelproces. De Chinese fabrikant heeft zich afgelopen jaar gericht op snelle updates van zijn smartphones, nadat het een slechte naam opliep door gebrekkige updates voor zijn OnePlus 2- en X-smartphones.

Veel meer fabrikanten publiceren hun apps in de Play Store. Veelal zijn ze alleen compatibel met toestellen van het eigen merk. Onder meer HTC, Sony en Motorola publiceren al jaren veel van hun apps op deze manier.