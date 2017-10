Open bèta brengt Android 8.0 naar OnePlus 3 en 3T

OnePlus is een open bčta begonnen voor een Oxygen OS-update die gebaseerd is op Android 8.0. De softwareupdate kan geďnstalleerd worden op de OnePlus 3 en 3T, en de fabrikant hoopt met de introductie feedback te vergaren.

De software werd geïntroduceerd op het forum van OnePlus, tezamen met een changelog en een lijst met zaken die nog niet helemaal goed functioneren. Door een vragenlijst in te vullen kunnen gebruikers van de OnePlus 3 en 3T feedback geven op de kwaliteit van de software. Hoe lang de fabrikant vervolgens nog nodig heeft om de final versie te maken, is niet bekend.

In de huidige open bèta zijn er nog wat problemen met de vingerafdrukscanner; daardoor kan deze langzamer functioneren dan gebruikelijk. Ook zijn er stabiliteitsproblemen met nfc en bluetooth, en moeten de prestaties en compatibiliteit van apps van derden nog worden verbeterd. Tenslotte kan er geen snelkoppeling gemaakt worden naar Google Photos in de huidige build.

Ook waarschuwt OnePlus voor het downgraden naar de vorige bètasoftware, die nog gebaseerd is op Android 7.0. In dat geval kunnen gebruikers hun applicatiedata kwijtraken, doordat er via een speciaal proces software moet worden geflasht. Wel blijft het interne geheugen op de smartphone bewaard. Wie helemaal nog geen bètasoftware draait, moet dit eerst via speciale instructies flashen, waarna er alleen nog maar bèta-softwareupdates verschijnen op de smartphone en reguliere updates niet langer worden aangeboden.