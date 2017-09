'Testversie Android 8.0 voor OnePlus 3, 3T en 5 komt eind september'

De testversie van een Android 8.0-update voor de OnePlus 3, 3T en 5 zou eind september verschijnen. Gebruikers in de gesloten bta voor de OnePlus 3 hebben inmiddels een eerste firmware met Android Oreo ontvangen op hun telefoon.

De gesloten bèta voor de OnePlus 5 en 3T zou half september moeten komen, terwijl iedereen die dat wil de open bètaversie kan gaan uitproberen vanaf eind september, meldt Android Police. Wanneer de uiteindelijke versie zal moeten uitkomen, is nog onbekend.

De huidige versie voor de OnePlus 3 is nog verre van stabiel. Zo werken veel draadloze verbindingen nog slecht. Nfc is niet functioneel, wifi is instabiel en bluetooth kent ook nog problemen. Bovendien waarschuwt OnePlus mensen in de gesloten bèta voor updates die zouden kunnen falen en de fabrikant vraagt daarom iedereen om logs bij te houden.

Daarmee is OnePlus de eerste fabrikant na Google die een firmware online brengt met Android 8.0. Het is nog onbekend wanneer andere fabrikanten volgen. Sony brengt deze maand de eerste niet-Google-toestellen uit met 8.0, waarvan de Xperia XZ1 als eerste in de winkels zou moeten liggen.