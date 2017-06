OnePlus kan terugkijken op een mooie historie. Het eerste toestel van de Chinese fabrikant was een regelrechte hype, wat in de hand werd gewerkt doordat je hem alleen kon krijgen op uitnodiging. De OnePlus One had zeer aantrekkelijke kenmerken, zoals zijn formaat, grote accu en vrijwel stock Android-versie. De OnePlus 2 deed het iets minder goed in onze review met een matige accuduur en haperende vingerafdrukscanner, maar met de OnePlus 3 en 3T kwam de fabrikant weer sterk terug. Deze toestellen boden een prima prijs-kwaliteitverhouding naast high-end specificaties en mochten zichzelf wat ons betreft flagship-killers noemen.

Waar de OnePlus One het destijds nog moest doen met de tweede plek in de categorie Smartphones van de Tweakers Awards, ging de OnePlus 3T er bij de laatste Awards met de hoofdprijs vandoor. Daarmee liet het toestel onder meer de iPhone 7 en Galaxy S7 achter zich. De bestorming van de smartphonemarkt in de afgelopen jaren door OnePlus ging wel gepaard met steeds hogere prijzen. Hieronder zie je een overzicht van de prijsverhogingen per toestel, waarbij de OnePlus X is weggelaten, omdat dit een middenklassetoestel betreft waar de rest high-end en dus beter met elkaar te vergelijken is.

Toestel Goedkoopste versie OnePlus One (16GB) 269 euro OnePlus 2 (16GB) 339 euro OnePlus 3 (64GB) 399 euro OnePlus 3T (64GB) 439 euro OnePlus 5 (64GB) 499 euro

De prijs van de zelfbenoemde flagship killer is nu zoals je ziet, bijna verdubbeld ten opzichte van de prijs van de OnePlus One. Daarmee rijst bij ons de prangende vraag of de OnePlus 5 nog steeds een goede prijs-kwaliteitverhouding heeft.