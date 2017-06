Patch van OnePlus verhelpt 4g-problemen Vodafone-klanten met OnePlus 5

OnePlus heeft een patch beschikbaar gesteld voor bezitters van de OnePlus 5 die een Vodafone-abonnement hebben. Na het installeren van de update kunnen de klanten gebruikmaken van het 4g-netwerk van de provider. Dat was daarvoor niet mogelijk.

OnePlus heeft de update in een e-mail gestuurd naar gebruikers die problemen hadden. Dat meldt gebruiker Pwalraven30 op het forum van Tweakers. Hij geeft ook aan dat de patch werkt: na het installeren is het mogelijk om gebruik te maken van het 4g-netwerk van Vodafone.

De betreffende software-update is ook online gezet door de gebruiker. Andere OnePlus 5-bezitters die Vodafone hebben en niet met 4g kunnen verbinden, kunnen de update eveneens installeren. OnePlus heeft nog niet via een andere weg details over de update vrijgegeven. Mogelijk volgt er nog een release via andere kanalen.

Na de release van de OnePlus 5 bleek dat Vodafone-klanten in Nederland geen 4g-verbinding konden krijgen. Zij bleven op het 3g-netwerk steken. Maandag beloofde OnePlus met een oplossing te komen, maar niet bekend was hoe lang het zou duren voordat deze beschikbaar zou zijn. De fabrikant heeft de update na iets meer dan 24 uur aan gebruikers gestuurd.