OnePlus: raar effect bij scrollen op OP5 is 'natuurlijk'

Smartphonemaker OnePlus zegt dat het effect bij scrollen op zijn nieuwste smartphone OnePlus 5, waarbij content lijkt uit te rekken en daarna weer samenkomt, 'natuurlijk' is. Het is onbekend waardoor het probleem precies wordt veroorzaakt.

Het effect is zichtbaar op veel OnePlus 5-modellen en heeft online de bijnaam 'jelly scrolling' gekregen. OnePlus zegt in een statement tegen diverse sites, waaronder Android Police, dat het effect 'natuurlijk' is en dat er geen variatie zit in schermen tussen toestellen.

Daarmee lijkt OnePlus te zeggen dat het effect zichtbaar is bij alle telefoons, hoewel de fabrikant claimt dat een klein aantal gebruikers het probleem hebben aangedragen bij de fabrikant. Onder meer op GoT, het OnePlus-forum en Reddit zijn er gebruikers die het probleem melden, hoewel veel mensen zeggen ook niets te zien. Dat is niet in lijn met het statement van OnePlus, want de fabrikant zegt duidelijk dat het scherm tussen apparaten niet verschilt.

Hoewel er veel theorieën zijn waar het scrolleffect vandaan komt, heeft OnePlus geen daarvan bevestigd. De OnePlus 5 kwam deze week uit en Tweakers publiceerde een review van de smartphone.