OnePlus 3 en 3T krijgen functie voor naast elkaar draaien WhatsApp-accounts

OnePlus heeft een nieuwe bèta van zijn Android-variant OxygenOS gepubliceerd voor zijn 3- en 3T-toestellen. Daarin introduceert het Chinese bedrijf de functie voor het naast elkaar gebruiken van verschillende accounts van dezelfde app. Bijvoorbeeld voor WhatsApp, Instagram of Twitter.

De functie duikt op in versie 21 van de open bèta. OnePlus geeft de functie de naam Parallel Apps en schrijft dat dit het mogelijk maakt om een apart account binnen een parallelle app te gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om twee WhatsApp-accounts tegelijkertijd te gebruiken, wat van pas kan komen als gebruikers twee simkaarten in hun toestel hebben zitten.

Het bedrijf meldt dat de functie 'veel populaire apps' moet ondersteunen en noemt WhatsApp, Twitter, Facebook en Instagram als voorbeeld. Daardoor lijkt het alsof er een vast aantal apps in aanmerking komen voor de functie. Het is geen nieuwe functionaliteit die nu deel gaat uitmaken van OxygenOS, zo zijn er Android-apps, zoals Parallel Space, die dezelfde mogelijkheid bieden.

De bèta bevat nog enkele andere wijzigingen, waaronder updates voor de launcher, bestandsmanager en galerij. Ook wordt de gespreksgeschiedenis nu op basis van telefoonnummer bijeengevoegd.