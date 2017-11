OnePlus brengt Android 8.0-update uit voor 3- en 3T-smartphones

OnePlus is begonnen met het verspreiden van de stabiele versie van de Android 8.0-update voor de OnePlus 3 en 3T. De update is nog niet officieel in Nederland te downloaden, maar via een vpn kunnen gebruikers hem al wel installeren.

De update staat klaar voor een klein aantal gebruikers, meldt OnePlus. Volgens diverse tweakers in een topic op GoT is het mogelijk om de update te downloaden door een vpn-verbinding op te zetten naar Duitsland of Canada. Het is niet nodig om de hele update via een vpn-verbinding binnen te halen. Nadat het downloaden is begonnen, kunnen gebruikers de vpn uitzetten en de download hervatten. De update is bijna 1,5GB groot.

Behalve de update heeft OnePlus ook functies toegevoegd, waarvan parallelle apps de belangrijkste is. Daarmee kunnen gebruikers van een app twee verschillende uitvoeringen maken, om bijvoorbeeld te kunnen whatsappen via de accounts die gekoppeld zijn aan de verschillende simkaarten. Veel fabrikanten, waaronder Samsung en Huawei, ondersteunen die functie ook.

Het uitbrengen van de stabiele update gebeurt iets meer dan een maand na de release van de publieke bèta. Ondanks dat het gaat om een stabiele versie, ondervinden diverse tweakers nog bugs. De update voor de OnePlus 5 en de 5T volgt tegen het einde van het jaar, zo zegt de fabrikant.