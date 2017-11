Software-update OnePlus 3 moet accuduur in standby verbeteren

OnePlus heeft een vroege versie van een software-update uitgebracht voor de OnePlus 3 en 3T. De bedoeling is dat de update voor minder accuverbruik zorgt op momenten dat de smartphone niet wordt gebruikt. Ook belooft OnePlus betere prestaties op Android Oreo.

De software-update is vooralsnog een bèta en kan voor de OnePlus 3 en OnePlus 3T met respectievelijk versienummers 27 en 18 worden gedownload. Omdat het gaat om een open bèta is de software voor iedereen toegankelijk; de instructies voor het installeren van de update staan eveneens op de downloadpagina.

Een van de belangrijkste verbeteringen die de software met zich meebrengt is het verbeteren van de accuduur in standby. Dat betekent dat de accu minder snel terug moet lopen als de smartphone niet wordt gebruikt. Ook stelt OnePlus dat de prestaties van het op Android Oreo gebaseerde OxygenOS-besturingssysteem worden verbeterd en dat er verscheidene bugs zijn gerepareerd. Daarnaast heeft het 'do not disturb'-scherm een andere lay-out gekregen.

Onduidelijk is nog hoe groot de verbeteringen van de update precies zijn als het op accuduur aankomt. Ook heeft OnePlus nog niet verteld wanneer de definitieve versies van de nieuwe software uit moeten komen. De open bèta voor de op Android Oreo gebaseerde update begon vorige maand.