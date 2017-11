Garmin introduceert draadloos betalen op Vivoactive 3-smartwatch

Garmin heeft het mogelijk gemaakt om draadloos te betalen via zijn smartwatch Vivoactive 3. Met de dienst Garmin Pay kan met een gekoppelde creditcard in verscheidene landen worden betaald, maar Nederland en BelgiŽ zitten hier nog niet bij.

Dat maakte Garmin vrijdag zelf bekend door een persbericht naar buiten te brengen. Daarin stelt het bedrijf dat de draadloze betaaldienst Garmin Pay per direct actief is op de smartwatch Vivoactive 3, maar dat geldt alleen als de gebruiker een creditcard heeft bij een bank die hiervoor ondersteuning biedt. Op zijn website heeft Garmin een lijst gezet van banken die meedoen met de betaaldienst.

Betalingen kunnen in winkels worden gedaan door de smartwatch te laten communiceren met een betaalautomaat die ondersteuning biedt voor de korteafstandstechnologie nfc. De betaling verloopt dan via een gekoppelde creditcard. In Nederland en België zijn er echter nog geen banken die meedoen aan Garmin Pay, en het is nog niet duidelijk wanneer deze ondersteuning er komt.

Garmin is vooral bekend van zijn fitnesstrackers en -horloges. Met de Vivoactive 3 heeft het een meer traditionele smartwatch uitgebracht, met onder meer een rond scherm. Het apparaatje kan gekoppeld worden met een Android- of iOS-apparaat, en heeft verscheidene sensoren aan boord om activiteit van de drager te meten.