Garmin fēnix 6X Pro Solar-smartwatch heeft glas met transparant zonnepaneel

Garmin introduceert zijn fēnix 6-generatie sportsmartwatches. Er verschijnen verschillende modellen in drie maten: de 6S, 6 en 6X. Het topmodel, de 6X Pro Solar, is voorzien van Power Glass om met zonne-energie de accuduur te verlengen.

Volgens Garmin is de accuduur van de fēnix 6X Pro Solar 21 dagen in de smartwatchmodus, maar dat kan met 3 dagen worden verlengd door middel van zonne-energie. De fabrikant gaat er voor die cijfers van uit dat gebruikers het horloge de hele dag dragen, waarvan drie uur buiten in een omgeving met 50.000 lux. Zonne-energie wordt opgewekt met een transparant zonnepaneel dat in het glas van het horloge is verwerkt. Garmin noemt dat Power Glass. Alleen de 6X Pro Solar-uitvoering, die minimaal 950 euro kost, heeft de optie om de accu bij te laden met zonne-energie.

De fēnix 6X is de grootste van drie uitvoeringen in de nieuwe serie, met een horlogekast van 51mm en een 1,4"-scherm. De 6 is het reguliere model van 47mm, met een 1,3"-scherm, en de 6S is de kleinste uitvoering, met een 1,2"-scherm en een kast van 41mm. Alle modellen gebruiken transreflectieve lcd's, die bij zonlicht goed afleesbaar zijn.

De smartwatches hebben een nieuwe PacePro-functie voor hardlopers om hun inspanning af te stemmen op de route. Hardlopers kunnen op de horloges doeltempo's instellen of dat doen via de Garmin Connect-app. Alle uitvoeringen zijn voorzien van een verbeterde hartslagmeter en hebben net als hun voorgangers een pulsoximeter om het zuurstofgehalte in het bloed te meten.

De Pro-uitvoeringen van de nieuwe fēnix-smartwatches hebben 32GB opslagruimte en zijn voorzien van wifi. De goedkopere versies hebben 64MB geheugen en alleen bluetooth en ant+. Bij de Pro-uitvoeringen zijn Spotify- en Deezer-apps geïnstalleerd.

De smartwaches zijn te koppelen met een smartphone en kunnen dan meldingen weergeven van onder andere inkomende gesprekken, WhatsApp-berichten en e-mails. De horloges ondersteunen allemaal Garmin Pay voor contactloos betalen en hebben ingebouwde gps-ondersteuning.

Prijzen voor de Garmin fēnix 6 en 6S beginnen bij 600 euro. De Pro-versies van die horloges kosten minimaal 700 euro en Sapphire-varianten zijn er vanaf 800 euro. De grotere fēnix 6X Pro kost minimaal 750 euro. De 6X Sapphire-varianten zijn er vanaf 850 euro en de 6X Pro Solar kost vanaf 950 euro. Van alle horloges zijn er ook duurdere varianten met andere bandjes.