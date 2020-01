Garmin toont tactix Delta-smartwatch met knop die alle gebruikersdata verwijdert

Garmin heeft een smartwatch gepresenteerd met een 1,4 inch-scherm en twee op privacy gerichte knoppen. Met stealth mode wordt het opslaan en delen van de locatie uitgeschakeld, met de kill switch wordt alle gebruikersdata verwijderd. Het horloge kost 900 euro.

Naast de op privacy gerichte knoppen krijgt de tactix Delta een krasbestendige, saffieren koepelscherm en een met koolstof gecoate bezel. Het horloge is bedoeld voor buitenactiviteiten en is gebouwd volgens de militaire standaard MIL-STD-810 en kan tegen de 'watersporten met hoge snelheden'. Het 1,4"-scherm is volgens Garmin 36 procent groter dan voorgaande tactix-modellen. De resolutie is 280x280 pixels, de behuizing is 54x54x14,9mm groot en weegt 69 gram.

Hoe groot de accu van het horloge is, meldt Garmin niet. Wel zegt het bedrijf dat het als smartwatch maximaal 21 dagen mee kan. In een batterijspaarstand waarbij het dienst doet als horloge, zou het 80 dagen mee moeten kunnen. Met de Power Manager-functie kunnen gebruikers zien wat voor invloed het uitschakelen van bepaalde functies zou hebben op de accuduur. De smartwatch heeft ondersteuning voor bluetooth, wifi, gps, Glonass en Galileo.

De Garmin tactix Delta heeft 32GB opslaggeheugen en kan tweeduizend liedjes opslaan, zonder dat er een telefoon nodig is. Het slimme horloge heeft net als de fēnix 6X Pro ondersteuning voor Garmin Pay en kan na het koppelen aan een telefoon notificaties ontvangen. Ook heeft het nieuwste model ondersteuning voor hardloophulpmiddel-PacePro. De Garmin tactix Delta is nu te koop voor 899,99 euro.