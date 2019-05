Belgische klanten van BNP Paribas Fortis kunnen nu betalen met Garmin en Fitbit

Belgische klanten van de bank BNP Paribas Fortis kunnen voortaan contactloos betalingen doen met hun Fitbit- of Garmin-wearable. In Nederland kon al langer afgerekend worden met bepaalde smartwatches en activiteitentrackers van beide merken.

De nieuwe betaalmogelijkheden Garmin Pay en Fitbit Pay zijn in België beschikbaar voor zowel BNP Paribas Fortis-klanten als rekeninghouders bij de dochterbanken Hello Bank en Fintro. Klanten van deze banken konden eerder al Apple Pay, Google Pay en Payconic aan hun digitale portefeuille toevoegen. De betaalmogelijkheden zijn gekoppeld aan een Maestro-debetkaart, Mastercard of Visa-kredietkaart.

Volgens BNP Paribas Fortis is in België inmiddels meer dan 85 procent van de terminals uitgerust met de functie om contactloos af te rekenen. De bank laat verder weten dat betalingen via Fitbit Pay of Garmin Pay versleuteld worden doorgegeven en dat de gegevens van de gebruiker privé blijven. Bij de eerste verrichting van de dag moet de gebruiker een pincode invoeren. Daarna hoeft dat pas weer na 24 uur, op voorwaarde dat de smartwatch of activiteitentracker aan de pols blijft.

In Nederland kon al langer betaald worden met een wearable van Garmin of Fitbit. Rabobank en ABN Amro ondersteunen bijvoorbeeld beide platforms. Bij de laatstgenoemde bank kunnen klanten desgewenst ook nog contactloos afrekenen met een K-ring of een slim uurwerk van de merken LAKS, Mondaine en Olympic.