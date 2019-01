ABN Amro start met contactloos betalen via wearables

ABN Amro start na een pilotprogramma van een jaar met contactloos betalen via wearables. De bank biedt op zijn site een overzicht van de wearables die klanten kunnen gebruiken, waaronder smartwatches van Garmin en ringen van K-ring.

Voorlopig werkt de betaaloptie van ABN Amro met horloges van Garmin, via Garmin Pay, en Olympic, ringen van K-ring en smartwatch, armband en sleutelhanger van LAKS. Binnenkort volgen horloges van Mondaine en ondersteuning voor Fitbit Pay, voor wearables van die fabrikant. In alle gevallen is de achterliggende techniek voor contactloos betalen via wearables met nfc afkomstig van MasterCard.

Klanten van de bank moeten hun wearable met hun persoonlijke kaartnummer registreren en de 'digitale betaalpas' via internetbankieren activeren voor gebruik. De kosten voor die pas zijn 50 eurocent per maand. Betalen kan dan via alle contactloze betaalautomaten, ook bij bedragen van meer dan 25 euro, al is dan ook het invoeren van een pincode vereist.

ABN Amro startte begin 2018 een pilot met vijfhonderd klanten. Daarvan gaf 78 procent aan de wearable als betaalmiddel van hun voorkeur te beschouwen. Klanten van Rabobank kunnen al vanaf eind oktober vorig jaar wearables met Garmin Pay-ondersteuning koppelen aan hun rekening.