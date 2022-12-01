ABN-AMRO stopt vanaf april 2023 met contactloos betalen via passieve wearables

ABN-AMRO gaat vanaf 1 april 2023 stoppen met het ondersteunen van de betaalfunctie op passieve wearables, zoals sleutelhangers, ringen, horloges en armbanden. De bank verklaart dat het gebruik van deze wearables de laatste jaren is afgenomen.

Op een informatiepagina van ABN-AMRO staat dat klanten na de genoemde datum geen betalingen meer kunnen doen via SwatchPAY!-horloges en passieve wearables van Mondaine, LAKS, K-RING en Olympic. Daarnaast is het vanaf 1 december niet meer mogelijk voor klanten om een passieve wearable te koppelen aan hun digitale betaalpas voor contactloos betalen. ABN-AMRO-klanten kunnen een vergoeding krijgen als ze hun passieve wearable twee jaar of korter hebben kunnen gebruiken.

De bank zegt dat 'het gebruik van de passieve wearables in de afgelopen jaren sterk is afgenomen'. Ook wijst ABN-AMRO erop dat 'steeds meer van zijn klanten kiezen voor contactloos betalen met Google Pay of Apple Pay'. Na 1 april 2023 blijft het nog wel mogelijk om te betalen via Garmin Pay en Fitbit Pay.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 01-12-2022 18:55
243 • submitter: 2fast4younow

01-12-2022 • 18:55

243

Submitter: 2fast4younow

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Mawlana 1 december 2022 19:22
Merkwaardig. Toen ABN AMRO stopte met mobiel betalen via de Android App kreeg ik een waardebon twv € 25 die ik kon inwisselen bij LAKS. Zodoende had ik een gratis sleutelhanger waarmee ik kon betalen. En nu schrappen ze dit ook weer.
GekkePrutser @Mawlana1 december 2022 20:30
Niettemin zijn die passieve apparaten wel een risico. Met een telefoon moet je altijd eerst toestemming geven door je telefoon te unlocken, behalve met Apple Pay (maar daar kan je dat wel instellen).

Hier in Barcelona zie je steeds meer mensen die met die 'sumup' betaalapparaatjes lopen te skimmen in de metro. Proberen ze mensen met NFC tags in hun zak of portemonnee op kosten te jagen. Gaat altijd om lage bedragen (want bij hoger is een pincode nodig) maar als ze dat de hele dag doen dan cashen ze toch flink. En dan de volgende week een nieuwe sumup want het duurt dagen voor zoiets geblockt wordt bij misbruik. Dus zo'n sleutelhanger in je achterzak is echt een slecht idee.

Het is echt het nieuwe zakkenrollen geworden, helaas. Wat hier ook meespeelt is dat als de rollers gepakt worden, er niks met ze gebeurt. Want bij diefstal tot 400 euro krijg je hier alleen een administratieve boete, zelfs als het de 5000'e keer is. Dat tuig schrijft dat gewoon af als bedrijfskosten. Doordat het zo zinloos is om ze op te pakken heeft de politie er ook gewoon totaal geen zin meer in (ook wel begrijpelijk). Daardoor is de pakkans ook vrijwel nul.

Ik heb zelf een telefoon met Samsung Pay dus daar kan dat niet mee (is actieve modus met biometrische bevestiging), en als ik mijn betaalpas uberhaupt mee heb dan zit die in een SecrID dus dat komt ook wel goed.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:17]

Mizgala28 @GekkePrutser1 december 2022 21:29
behalve met Apple Pay (maar daar kan je dat wel instellen).
Als mijn iPhone mijn gezicht niet scant of ik voer de code niet in (als dat eerste mislukt) dan gaat hij echt niet betalen hoor.

EN dit was zo bij default bij mij, dus misschien dat zo'n functie wel aankan dat je kunt betalen zonder code, maar dat staat dan uit blijkbaar.
GekkePrutser @Mizgala281 december 2022 21:37
Ik had begrepen van een collega dat het kan werken zonder unlocken, dat je gewoon je iphone kan scannen in de uit stand. Ik vond het ook al vreemd.

Ik heb zelf geen iPhone meer gehad sinds de 6 en dat was nou net precies het laatste model dat geen NFC had :)
Mizgala28 @GekkePrutser1 december 2022 21:43
Geen idee

Ik keek net na maar ik zie zo'n functie niet (of het heeft een andere naam).

In ieder geval mocht zo iets wel kunnen, bij mij staat het bij default niet aan.

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 14:17]

BiaggioLuciano @Mizgala281 december 2022 22:33
Waar de collega van @GekkePrutser het over heeft is waarschijnlijk de OV check in. Dat is zonder ontgrendeling, maar is wel bij goedgekeurde bedrijven. Dus in principe is men veilig.
remmuz @GekkePrutser2 december 2022 08:55
Dat klopt gedeeltelijk. Met nieuwere iPhones (weet uit mijn hoofd niet precies welke) kun je nog een betaling doen als de accu leeg is en de iPhone dus eigenlijk uit staat.
Daar is wel een actie voor nodig, je moet op de aan/uit knop drukken zodat het rode accu symbool zichtbaar is op het scherm en dan de iPhone bij de betaalterminal houden.
Hetzelfde principe werkt ook voor b.v. Apple CarKey.
BurrowedLurker @remmuz2 december 2022 12:11
Bijna, maar net niet helemaal. Cards die je kan gebruiken zonder authenticatie heten Express Cards, en die werken dus ook als de telefoon ‘leeg’ is (op reserve energie - dat het nog de dode batterij scherm kan laten zien). Dit werkt dus *niet* met betaalkaarten. Tenzij die betaalkaart een express card is… voor zover ik weet doen de traditionele banken dat niet. Bij Bunq kan je wel een express card betaalkaart krijgen. Volgens mij moet je daar dan wel een limiet op zetten (al weet ik dat niet 100% zeker). Hoe dan ook is een express card voor
betalingen niet de norm en zou dat ook een expliciete keuze van de gebruiker zijn.

https://support.apple.com...-reserve-sec90cd29d1f/web
thefal @BurrowedLurker5 december 2022 14:28
Bij zowel mijn ING betaalkaart als Creditcard kan ik ze aanmerken als Express kaart. Ik heb het dan ook met beide geprobeerd in de Underground in Londen en dat werkte prima. Ik zal het wel direct weer uitzetten nu ik bovenstaande verhalen lees...
DaveFlash @GekkePrutser3 december 2022 23:34
scannen ja, betalen nee, bijv het signaal van de ns poortjes en andere ov paaltjes triggered het pasje (omdat die heel sterk, is straks handig als OVPay gelanceerd wordt en ze ook Fast Transit van Apple gaan ondersteunen), maar bij apple pay moet je altijd, voor ieder bedrag, ongeacht bank, je code, touchid of faceid bevestigen.
NoepZor @Mizgala282 december 2022 08:50
Aanvullend hierop moet ik met mijn Apple watch eerst tweemaal een knopje indrukken voor de betaalpassen er voor komen. Ik denk dat het zonder deze handeling niet lukt. Een NFC bankpas skimmen met een Sumup lukt wel, omdat daar geen verdere beveiliging voor zit.
Peshmerge @Mizgala282 december 2022 17:40
Klopt als een bus.
eboellie @GekkePrutser2 december 2022 08:58
hier kon je een pincode instellen bij gebruik. Je kon zelf instellen wanneer.
Remzi1993 @GekkePrutser2 december 2022 10:16
Wat ik niet snap dat men na de 10'e keer niet de gevangenis in gaat. Dit is echt een fout bij de Spaanse overheid en wetgeving dient dan te worden veranderd. Ik snap wel dat politie er dan moe van wordt en ziet dat het niet helpt.
GekkePrutser @Remzi19932 december 2022 11:42
Absoluut. Dit is echt een zwaar probleem hier, alleen het heeft bij de politiek ook niet de prioriteit om het aan te pakken. Wel stom want juist de grote steden hebben economisch veel baat bij het toerisme en het wordt steeds meer afschrikkend.

Hier is bijv. een artikel uit 2011: https://www.theguardian.c...tourists-from-pickpockets

Maar tegenwoordig, sinds covid is de situatie nog veel erger.
YangWenli @Remzi19932 december 2022 11:53
Ach dat zijn toch gewoon loopjongens. Als je er eentje in de gevangenis gooit staan er zo 10 nieuwe klaar.
TheVivaldi @YangWenli3 december 2022 11:07
Met die instelling kun je níemand veroordelen. Dan kun je ook zeggen “Waarom zouden we mensen met wapens of drugdealers aanpakken? Er staan toch 10 nieuwe met wapens of drugsdealers klaar.” En voor je het weet zijn we het nieuwe Mexico…

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 14:17]

La1974 @GekkePrutser2 december 2022 11:30
Dat skimmen komt om de zoveel tijd weer terug als argument dat contactloos betalen onveilig is. Maar aan zo’n betaalautomaat hangt ook een rekening. Dus het is toch eenvoudig te achterhalen waar dat geld naartoe gaat?
GekkePrutser @La19742 december 2022 11:40
Ja, het probleem is dat ze kleinere bedragen gebruiken. 10-20 euro (bij meer is de kans dat de vraag om een PIN verschijnt natuurlijk erg hoog). En het heeft dan niet de prioriteit bij de politie zoals ik uitlegde.

Het wordt na verloop van tijd wel geblokkeerd, maar het duurt een week en dan pakken ze gewoon een nieuwe rekening. De politie heeft geen interesse om echt de ontvanger op te zoeken. Meestal hangt er een katvanger ofzo aan. Een betaalterminal in een winkel vereist veel controle/identificatie maar de verkopers van die apparaatjes als sumup controleren de accounthouder helaas veel minder. Vergeet ook niet dat we tegenwoordig EU-breed betalingsverkeer hebben dus ze worden vaak geregistreerd in een ander land.

Het komt hier echt best veel voor in Barcelona. Sowieso is de criminaliteit hier echt enorm. Zakkenrollen bijv, er zijn hele professionele bendes. Ze hebben allerlei trucjes zoals je onderspuiten met rotzooi en dan doen alsof het vogelpoep was, dan bieden ze als 'toevallige voorbijganger' aan om je schoon te maken met een doekje en rollen ondertussen je portemonnee (of skimmen je kaart).

Maargoed het is onveilig met een passieve tag of kaart (als die niet in een beveiligde houder zit zoals een SecrID). Met een telefoon waar je eerst moet bevestigen met vingerafdruk of code heb je dat probleem niet. Maar daarom is actief gewoon beter.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:17]

La1974 @GekkePrutser2 december 2022 11:49
Dan zouden ze partijen als Sumup moeten aanpakken (of de banken niet meer laten samenwerken met dat soort partijen). Zonder goede controles is het inderdaad wachten op problemen.
GekkePrutser @La19742 december 2022 11:52
Klopt maar die bedrijven worden veel gebruikt door mensen die het niet professioneel doen maar huisvlijt doen. Van die mensen die 1x in de maand ergens op een evenement staan met wat armbandjes ofzo. Mensen die echt een eigen bedrijf hebben, hebben wel een gewone bankterminal. Want dat is veel goedkoper dan zo'n sumup als je heel veel transacties hebt.

Dus hun klanten vereisen een laagdrempelige mogelijkheid. En door het internationale aspect is het erg moeilijk zoiets te controleren. En er zijn in de EU ook landen met veel corruptie, vooral in Oost-Europa waardoor vals papierwerk makkelijk aan te komen is.

Ik denk ook dat je het in Nederland minder ziet omdat contactloos betalen met de telefoon daar nog wat minder vaak gebeurt (voor zover ik zag). Hier in Spanje betaalt bijna iedereen met de telefoon nu. Dus zelfs als je 1x per jaar op zo'n marktje staat, kom je niet om zo'n apparaat heen. Je ziet wel steeds meer mensen die ook "Bizum" accepteren (een beetje zoals Tikkie in Nederland) maar dat is meer gedoe.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:17]

TheVivaldi @GekkePrutser3 december 2022 11:09
“Mensen die echt een eigen bedrijf hebben, hebben wel een gewone bankterminal.”

Niet iedereen, hoor. Bij De Pindakaaswinkel gebruiken ze ook Sumup en die hebben toch meerdere stenen winkels in Nederland, dus zeker geen kleine organisatie die af en toe eens ergens staat.
sympa @TheVivaldi4 december 2022 16:55
Ik geloof dat Sumup voordelig is bij kleine transactiebedragen. Maar je wil geen televisies of volle boodschappenkarren afrekenen tegen 1.9% commissie.
TheVivaldi @sympa4 december 2022 18:21
Die bedragen bij De Pindakaaswinkel zijn niet klein. Veel mensen geven daar gerust 40+ euro uit, dus zeker wel vergelijkbaar met een goed gevulde boodschappenkar.
spanx @Mawlana1 december 2022 19:38
Dit! Ik betaal letterlijk dagelijks met mijn ring.

Ontzettend handig en makkelijk, betaalde vroeger ook met mijn telefoon/nfc en vond de ring echt ideaal!

Elke vakantie kreeg ik ook veel extra aandacht in de winkels en pompstations als ik betaalde met de ring.

Ik vind het heel erg jammer dat ze ook hier de stekker uit trekken....was er helemaal aan gewend!
S913 @spanx1 december 2022 20:20
Ik ook, vooral op de motor gebruik ik hem erg veel. Superhandig, hoef je niet in je motorjas op zoek naar je telefoon of betaalpas. Maar ook normaal vaak ook praktischer tegen betaalautomaat te houden dan je pols in een vreemde houding voor de lezer te houden.

Heb toevallig een half jaar geleden mijn oude LAKS ring vervangen door een nieuwe ... ga er vanuit dat ik dus een vergoeding ga krijgen.
billyjk @spanx2 december 2022 08:55
Ik baal er ook van. Gebruik de sleutelhanger ook bijna dagelijks.
Snap wel dat het gebruik laag is, ik zie nooit aandacht voor dit type van betalen. Zonde.

Ik heb de wearable ooit van ABNAMRO gekregen toe ze stopte met nfc betalen vanuit de android app. En nu stoppen ze hier ook weer mee en wordt iedereen naar google pay geduwd. Ook niet heel fijn voor spreiding van betaalopties, zeker in het cash vrije landschap waar we naar toe gaan.
xalvo @billyjk3 december 2022 08:00
En nu stoppen ze hier ook weer mee en wordt iedereen naar google pay geduwd. Ook niet heel fijn voor spreiding van betaalopties, zeker in het cash vrije landschap waar we naar toe gaan.
Helemaal eens, de banken drukken het je gewoon door de strot. In ieder geval de grootbanken, Rabobank is ook al gestopt en drukt alles naar Google. Slechte zaak, er komt teveel macht bij een enkel tech bedrijf.
Daarnaast is het voor de banken zelf ook ontzettend kortzichtig, op de lange termijn zetten die paar tech bedrijven de banken buitenspel.
iew @billyjk4 december 2022 16:45
Ik vind het echt te idioot voor woorden dat je het eigenlijk gewoon al geaccepteerd hebt die 'cash vrije' maatschappij.
Mensen leveren hun vrijheden veel te gemakkelijk in tegenwoordig.
Martao @iew6 december 2022 07:51
Tja, ik vind het juist vrijheid dat ik altijd geld heb, zonder langs de geld automaat te moeten gaan...
eboellie @spanx2 december 2022 08:59
ik ook. Het was echt super!
- Veel aandacht op mijn sleutelhanger
- altijd klaar (nooit batterij op)
- altijd bij me en nooit opvallend
-supersnel
zahndy @spanx2 december 2022 17:07
Ik gebruik bijna dagelijks z'on LAKS sticker op mn telefoon omdat ik de nfc/googlePay/SafetyNet fuctionaliteit niet kan gebruiken omdat deze geroot is, ook nooit het probleem dat nfc wordt geblokkeerd door het hoesje of dat je de telefoon niet goed op de terminal kan leggen want de sticker zit aan de buitenkant op een hoek.
Excentriekegast @Mawlana2 december 2022 00:20
Ik baal hier ontzettend van. Heb mijn telefoon en bankpas niet altijd bij mij, maar altijd wel mijn huissleutels met een wearable in de vorm van een sleutelhanger. Gewoon ontzettend handig en makkelijk. Niemand die in de gaten heeft dat er een 'betaalpas' op de tafel ligt. :-)

Met de alternatieven ben ik ook niet blij mee; de goedkoopste Garmin kost al bijna 300 euro...
GarBaGe @Excentriekegast2 december 2022 09:24
Ik heb een Fitbit Versa 2.
Iets wat ouder model, maar betalen gaat prima.
Kost nu nieuw nog maar iets van EUR 125.
Beter dan die 300 voor de Garmin

product: Fitbit Versa 2
Excentriekegast @GarBaGe2 december 2022 10:29
Als ik de reviews lees word ik niet enthousiast. Je moet ook nog een abonnement nemen voor bepaalde functies... nee dankjewel.
https://tweakers.net/pric...sa-2-zwart-zwart/reviews/
BeosBeing @GarBaGe2 december 2022 11:04
Ik heb een Fitbit Versa 2.
Iets wat ouder model, maar betalen gaat prima.
...
product: Fitbit Versa 2
Dat het een ouder model is geeft niet. En ieder zijn smaak, maar met zo'n lelijk ding wil ik nog niet dood worden gevonden.

Garmin is trouwens bij mij ook al afgevallen, of ze zijn lelijk, of ze zijn veel te duur.
Martao @BeosBeing6 december 2022 07:52
Garmin heeft hele goede devices, maar je moet ze uiteraard niet alleen voor betaling kopen.
BeosBeing @Martao6 december 2022 11:11
Over goed of niet goed heb ik het niet gehad. Weergeven van tijd, datum en maand is uiteraard essentieel, evenals een always-on functie voor deze gegevens. Ik kan op de website van Garmin niet vinden welke overige functies er ingebouwd zijn, je kunt alleen kiezen op basis van serie (waarbinnen ze er uitgezonderd de kleur allemaal hetzelfde uitzien) of activiteit. Ze zijn afgestemd op bepaalde van die activiteiten (vliegen, nautisch, golfen, andere sporten, ...) en pas als je daar een keus gemaakt hebt zie je een paar van die functies. GPS is nuttig. Temperatuuregistratie leuk. Ecg-app is een leuke gimmick, mits je bewust bent van de beperkingen. Ademhaling- en hartslagmeting en is nuttig als je gaat sporten, en beperkt ook bij slaapmonitoring. Verder zie ik vooral veel funvties die nutteloos zijn als je die activiteit/sport niet doet.

Dan over het uiterlijk, waar mijn post over ging: De meeste hebben een goedkoop siliconen bandje en de behuizing ziet er hetzelfde uit. Qua uiterlijk komen de vliegeniersmodellen D2 (Mach-1 Titanium €1599), Marq Aviator (€2.550) en Marq Golfer (€2.350) in de buurt (ik vlieg en golf niet), de quatix® 7X Solar (€1.199) en Vívomove Luxe (€549, maar dan moet je twee exemplaren combineren) en eigenlijk zijn ze allemaal onnodig dik en zwaar, zelfs de laatste is al 12mm, de meeste zijn 15mm. Nee, als ik al zoiets diks zou dragen, dan zou ik eerder voor een Steineck ABC gaan, die ziet er net zo ridicuul uit en is waarschijnlijk nog dunner ook.
https://www.johnwade.org/steineck-abc
Martao @BeosBeing7 december 2022 14:52
"Verder zie ik vooral veel funvties die nutteloos zijn als je die activiteit/sport niet doet."

Dat was precies mijn punt. Garmin maakt sporthorloges. Als je niet sport, of geen behoefte hebt aan tracking, dan is het al snel vrij duur. Sommige Garmin hebben ook smart features, maar de focus ligt op de sport. Bij Apple en Samsung is dat andersom, wat mij betreft.

Ik zou niet een Garmin kopen puur voor Garmin Pay, al geef ik toe dat ik het wel overwogen heb. Ik gebruik de sportfeatures namelijk wel, maar niet zo heel fanatiek. Daarom heb ik uiteindelijk voor een Samsung Galaxy Watch 3 gekozen. Het blijft ontzettend jammer dat ABN AMRO weigert om Samsung Pay te implementeren.

[Reactie gewijzigd door Martao op 22 juli 2024 14:17]

pbruins84 @Excentriekegast2 december 2022 09:44
Of je koopt een wearable met Fidesmo Pay, en koppelt het via een Curve Card. Binnen nu en een paar maanden kan je toch overal in Nederland met een Mastercard debit card betalen.
Excentriekegast @pbruins842 december 2022 14:27
Hmmm, hartelijk dank voor deze alternatief. Ik houd het in de gaten....
eboellie @Mawlana2 december 2022 08:57
LAKS was me het beste wat was overkomen met contactloos mobiel betalen. Helaas niet populair genoeg.
Ze hebben er ook geen reclame voor gemaakt.
bigkillerstorm @eboellie2 december 2022 13:24
Ze waren er helaas te LAKS voor.
Vorik @Mawlana2 december 2022 12:54
Nou, die heb ik dus ook. Ik zit er ook helemaal niet op te wachten dat Apple en Google informatie over mijn betalingen krijgen.

Waardeloze actie.
marcel2112 @Mawlana2 december 2022 16:20
Heb ik dus nooit gekregen die waardebon,ik heb nu bijna 2 jaar een LAKS sticker,op mn foon geplakt super handig,zal nu ook wel geen compensatie krijgen.
Jelle3344 @Mawlana2 december 2022 17:29
Echt zonde helaas!

[Reactie gewijzigd door Jelle3344 op 22 juli 2024 14:17]

Spiritual89 @Mawlana3 december 2022 14:30
Hier precies hetzelfde ... was blij met mijn sleutelhanger. Tot op de dag van vandaag altijd leuke reacties.
Vanaf 01-04-2023 dus weer ouderwets het pasje meenemen :-(
Zatara @Mawlana3 december 2022 19:45
Inderdaad merkwaardig. Net mijn 2de sleutelhanger ontvangen en een extra sticker erbij besteld. Die LAKS producten moeten elke 2 jaar vervangen worden.
Erg jammer. Zo'n sleutelhanger vindt ik echt heel fijn.
Rikus2 @Mawlana5 december 2022 15:20
Net nu je bij het OV kunt betalen met je wearable (je wil niet de hele tijd met je portemonnee rommelen bij het in en uitchecken) gaan ze het afschaffen, terwijl het juist voor OV perfect is
unglaublich 1 december 2022 18:58
Zijn Fitbit en Garmin pay actieve of passieve methoden? Ik kan betalen zonder internet verbinding... is dat was het betekent om passief te zijn?
vrilly @unglaublich1 december 2022 19:02
Passief betekent dat het als een betaalpas werkt, de EMV chip in de wearable wordt gekoppeld aan je ABN rekening met ergens een verborgen tussenpartij en de vertificatie (pincode boven bepaald bedrag) gebeurt aan de zijde van de betaalautomaat.

Actieve betaalmethoden zoals Google Pay en Garmin/Fitbit Pay werken met wat anders, vertificatie gebeurt op je eigen device. En in plaats van dat je betaalkaart op het apparaat zelf staat zit het allemaal in de "cloud" bij je bank. Je telefoon/wearable krijgt van de bank voor elke transactie een unieke token van de bank om daarmee een transactie goed te keuren, en voor offline betalingen worden er vooraf al een X aantal tokens opgeslagen. Na een bepaald aantal transacties zonder internetverbinding moet je telefoon/wearable weer verbinden met het internet om vanuit de betaalkaart in de cloud weer nieuwe betaaltokens te krijgen.

Niet perfect accuraat uitgelegd, maar het systeem is enorm complex om het beknopt in een reactie uit te leggen :)

[Reactie gewijzigd door vrilly op 22 juli 2024 14:17]

lenwar @vrilly2 december 2022 14:14
en voor offline betalingen worden er vooraf al een X aantal tokens opgeslagen
Nou nee.
Er is geen communicatie tussen je iDevice en de bank bij Apple Pay. De betaling is volledig offline vanuit je telefoon/horloge gezien. Er wordt een virtuele bankpas op je apparaat gezet. Die is in Nederland gekoppeld aan VISA (V-pay) of Mastercard (Maestro) of hun nieuwe varianten (VISA Debit en Debit Mastercard uit m'n hoofd).

De betalingsterminal ziet niet het verschil tussen een plastic bankpas of een horloge. Het feit dat de terminal bij een telefoon of horloge nooit vraagt om een PIN, is omdat VISA/Mastercard er niet om vraagt.

Versimpeld schema:
- Kassa geeft verzoekbedrag aan betaalterminal:
- Betaalterminal wacht op betaalpas
<gebruiker biedt betaalpas aan>
- Versleutelde communicatie tussen betaalpas en terminal en er wordt een token op de terminal gegenereerd die is ondertekend door de betaalpas
- Terminal verstuurd de token versleuteld naar de beheerder van de terminal
***
- Terminalbeheerder stuurt het door naar VISA/Mastercard (of een andere kaart-eigenaar)
[[ indien PIN nodig ]]
VISA/Mastercard zegt "Ik wil een PIN zien" tegen de terminal beheerder
Terminalbeheerder zegt tegen de terminal "Doe maar een PIN"
Terminal laat zien "Ik wil een PIN"
<gebruiker typt correcte PIN>
Terminal verstuurd versleutelde PIN naar terminalbeheerder
Terminalbeheerder verstuurd versleutelde PIN naar Mastercard/VISA
VISA/Mastercard controleert PIN.
(( indien juist ga verder, indien niet juist ga terug voor nog een poging of de kaart wordt geblokkeerd ))
- VISA/Mastercard doet onder andere (!) een kredietverificatie bij de financiële instelling
- Financiële instelling geeft akkoord
***
- VISA/Mastercard geeft akkoord terug naar de terminalbeheerder
- De terminalbeheerder stuurt 'OK' terug naar de terminal


*** In het geval van Apple Pay/Google Pay/wiedanook Pay, is dit het punt dat zij er tussen komen. De betaling gaat via Apple/Google/Garmin door naar Mastercard/VISA.


N.B. En al die stappen ruim binnen één seconde over het algemeen en dat miljoenen keren per dag per bank.

Disclaimer: Bovenstaande is een versimpeld schema, omdat ook interbancaire koppelingen van belang zijn in dit verhaal. (als de bankeigenaar van de kaarthouder anders is dan die van de winkelier, enz, enz, enz)

Als je het vanuit een cryptografisch oogpunt bekijkt, bevat je bankpas een private key, die is ondertekend door een CA (Mastercard/VISA). Er wordt een soort certificaat op de bankterminal gegenereerd die ondertekend wordt door de bankpas en geverifieerd Mastercard/VISA.

Apple Pay/Google Pay komen pas bij de betalingsverwerker er tussen niet op je iDevice. Die zijn 'slechts' een uit de kluiten gewassen bankpas om het zo maar te verwoorden.
Dit is exact de reden dat vrijwel alle terminals zonder aanpassing van enige aard Apple Pay/Garmin Pay/maar ook die offline tokens die nu worden uitgefaseerd ondersteunen. Ze zien het verschil niet. Als je er logisch over nadenkt voegt het ook helemaal niks toe om je idevice ook nog is iets te laten doen in bovenstaand schema. De controle is al offline gedaan toen je je apparaat deblokkeerde.
celshof @lenwar2 december 2022 17:09
De terminal weet wel degelijk waarmee je probeert te betalen, want dat wordt door je kaart of device netjes opgestuurd in de form factor tag.
Niet dat het veel zal uitmaken voor je terminal, behalve dan dat die wellicht terug meldt geen CVM nodig te hebben van je telefoon, omdat het een transit terminal is bijvoorbeeld.
Luminair @vrilly1 december 2022 20:14
voor offline betalingen worden er vooraf al een X aantal tokens opgeslagen
Ah kijk, dat is interessant! Ik vroeg mij altijd al af hoe Apple Pay dat deed, maar dat moet dat haast wel op die manier. Die tokens zullen offline vast ook een soort verloop-datum hebben om gesjoemel tegen te gaan.
FreshMaker @Luminair1 december 2022 23:34
Hetzelfde idee als vroeger de TANcodes.
Alleen zonder de administratieve rompslomp voor jouzelf
lenwar @vrilly1 december 2022 19:59
Ik geruik Apple Pay dagelijks en dat werkt ook prima offline.
Ik kan gewoon met m'n horloge zonder verbinding met m'n telefoon betalen bij een terminal. Is geen probleem. Het horloge is een 'trusted device' (factor 1) waar ik een pincode op heb geactiveerd toen ik hem om deed (factor 2). Idem voor een telefoon. Je kan hem prima zonder SIMkaart of op vliegtuigstand gebruiken als het eenmaal is opgestart. De telefoon is factor 1, en de PIN/gezicht/vingerafdruk is factor 2.

Het voornaamste verschil zit er dacht ik in, dat Apple Pay (en Google pay enz) in principe op een ieder moment een ander token/elektronische bankpas kunnen genereren en per definitie de facto 2-factor zijn. Zo'n wearable is in principe een veredelde NFC-chip (heel kort door de bocht) net zoals een plastic bankpas en dus altijd single-factor. Je bent dus, net als bij de plastic bankpas voor de tweede factor afhankelijk van de betaalterminal.(die je om een PIN kan vragen)
Luminair @lenwar2 december 2022 13:35
Je bent dus, net als bij de plastic bankpas voor de tweede factor afhankelijk van de betaalterminal.(die je om een PIN kan vragen)
Hoewel dit inderdaad erg logisch klinkt, heb ik dit nog nooit meegemaakt met Apple Pay (in tegenstelling tot de NFC betaalpas).
lenwar @Luminair2 december 2022 13:53
Nee, want dat scheef ik ook al :)
De tweede factor is de PIN-code/gelaatsscan van je horloge of telefoon. De betalingsverwerker (Mastercard of VISA, van wie de bankpassen zijn(!!!!)) beschouwen dat als voldoende bescherming.
marcel2112 @vrilly2 december 2022 16:22
Heb je bij Google Pay een telefoon met NFC nodig dan?
jimzz @marcel21122 december 2022 23:08
Je hebt bij Google Pay ook NFC nodig inderdaad net zoals Apple Pay NFC nodig heeft.
ricjuh @unglaublich2 december 2022 08:37
Je kan een Galaxy Watch 4 redelijk goedkoop op de kop tikken nu, weet niet of Android Wear ondersteunt blijft worden na deze datum want dat staat niet in het artikel. Maar daar heb ik mijn abn aan gekoppeld doormiddel van Google Wallet
jimzz @ricjuh2 december 2022 23:11
Google Pay wordt pas officieel sinds begin dit jaar ondersteund door de meeste banken (inclusief ABN). Ik gok dat ze de ondersteuning voor Google Pay (tegenwoordig Google Wallet) niet snel zullen laten varen. Dus als je Google Pay/Wallet gebruikt dan hoef je je geen zorgen te maken dat het na die datum niet meer zou gaan werken.
Verwijderd @unglaublich1 december 2022 19:20
Hm, zou het artikel verder moeten lezen, maar me dunkt dat passief betekent dat je je wearable gewoon langs de automaat haalt en automatisch akkoord wordt gegeven zoals bij een betaalbas van een bank qua contactloos betalen, terwijl actief betekend dat je op een of andere manier nog een bevestiging moet geven van 'Ja, ik wil deze betaling uitvoeren'.
Osiummaster 1 december 2022 19:00
Rabobank is compleet gestopt met het ondersteunen van NFC contactloos betalen, zelfs op mobiel. Klanten worden naar Google Pay geforceerd voor contectloos betalen zodat Google je volledige betaalgeschiedenis kan inzien.

Nu begint ABN Ambro er dus ook mee. Het lijkt wel of Google een paar achterdeurtjes is binnengelopen met een flinke zak geld.
Raphire @Osiummaster1 december 2022 19:06
Er hoeft niet persee sprake te zijn van omkoping hier.

Ik denk dat het logischer is dat de banken simpelweg willen besparen op de ontwikkeling en onderhoudskosten die vast zitten aan een eigen betaalapp. Dus daarom kiezen ze voor het bestaande, en vrij breed beschikbare Google Pay.

Los van de privacy zorgen ben ik wel blij met de switch van de Rabobank, aangezien die wallet app nog wel eens problemen gaf waardoor je die af en toe opnieuw moest koppelen.

[Reactie gewijzigd door Raphire op 22 juli 2024 14:17]

Alxndr @Raphire1 december 2022 21:16
Dat ze de klanten dwingen hun betalingen via een advertentiebedrijf te laten lopen vind ik schokkend. Ik wil mijn bankzaken via een 'echte' bank laten verlopen, niet via een startup zoals revolut, de giro en hoe heten ze allemaal, en al helemaal niet met de grootste gegevensvergaarder van allemaal.

Jij vindt 'af en toe opnieuw koppelen' een groter bezwaar dan dat Google nog meer van je weet?
Koekhapperrr @Alxndr1 december 2022 23:22
Google koppelt je betaalgegevens niet aan je advertentieprofiel. De data blijft binnen Google Pay en wordt ook niet met derden gedeeld:
https://support.google.co...0the%20Google%20Pay%20app.
Alxndr @Koekhapperrr2 december 2022 01:56
Echt niet? /s

Als dat niet in de voorwaarden zou staan zou de hele dienst volgens mij illegaal zijn. Je moet ze maar vertrouwen. Maar het klinkt mij net als dat Amazon zegt dat ze hun verkoopstatistieken "echt niet" gebruiken om hun eigen Amazon producten te ontwikkelen.

Voor mij is Google Pay gewoon een onderdeel van Google (Alphabet), een bedrijf waar ik net zoals bv. Meta en Amazon zo min mogelijk gebruik van maak en zeker niet met mijn geldzaken vertrouw.
Black Phoenix @Alxndr2 december 2022 07:43
Wat houdt je tegen om gewoon je betaalpas of contant geld te gebruiken? Niemand dwingt je om Gpay of Apple Pay te gebruiken.
Alxndr @Black Phoenix2 december 2022 10:19
Hmm, gezien de +2 die je krijgt lijken mensen niet goed te lezen waar het hier in deze sub- thread over gaat, bovendien is wat je zegt een open deur...

Het gaat er om dat mijn bank, de Rabobank, zelf geen mobiel betalen meer ondersteunt. Als ik mobiel wil betalen, dwingt de Rabobank mij gebruik te maken van een derde partij. Ik wil geldzaken alleen bij een echte bank doen, die keuze heb ik niet, dat noem ik dwang.
Black Phoenix @Alxndr2 december 2022 11:32
Jij geeft aan dat Rabobank (of elke andere bank) je dwingt met Google Pay contactloos te betalen. Dat is niet waar. Je hebt altijd een keuze. Je kan een betaalpas meenemen en daarmee betalen. Dat kan ook contactloos. En contant betalen is in veel winkels ook nog steeds een mogelijkheid. Het wordt pas dwang als de bank Google Pay als enige betaalmogelijkheid aanbiedt. En dat is gelukkig niet zo.
En anders heb je ook altijd nog de keuze om over te stappen naar Apple Pay, als je niet wilt dat een advertentiebedrijf jouw betalingen in kan zien.
Overigens geeft Google aan in haar voorwaarden dat ze geen inzage hebben in jouw betalingen. Of je dat vertrouwd, is aan jou. Maar dan kan je ook vraagtekens zetten bij de betrouwbaarheid van jouw bank. Ook die kunnen zien waar jij je geld uitgeeft. En ook zij geven in hun voorwaarden aan dat ze daar geen inzage in hebben. Dat is ook bij wet geregeld. Net als voor Google en Apple Pay (voor zover ik weet).
Alxndr @Black Phoenix2 december 2022 12:20
Nogmaals, daar heb ik het toch niet over? Ik heb het expliciet en specifiek over betalen met m'n mobiel als klant van de Rabobank en dat de Rabobank die dienst/service uitbesteed aan een derde-partij die geen bank is.

Sorry, maar willen jullie nu een semantische discussie over het woord 'dwang' gaan voeren of gewoon trollen?
fliepeltje @Alxndr2 december 2022 12:28
> Sorry, maar willen jullie nu een semantische discussie over het woord 'dwang' gaan voeren of gewoon trollen?

Dit is gewoon het niveau van Tweakers; reacties die niet ingaan op het punt dat iemand maakt, en in plaats daarvan een soort wiskundige logica proberen toe te passen: jij zei dwang en feitelijk is dat niet juist dus je hebt ongelijk, QED.

Discussies zoals of de bank via hun eigen app mobiel betalen zou moeten ondersteunen is hier niet mogelijk zonder dit soort reacties.
TgR_KILLER @Alxndr2 december 2022 11:10
Nee, je hebt nog altijd de keuze, of je betaald met je bankpas of je betaald contant of met google pay. Dat zijn 3 keuzes ;). Dwang zou zijn als je maar 1 ding opgelegd krijgt en ze geen bankpassen of contant meer zouden doen.

Als je alleen bankzaken met een echte bank wil doen dan kan dat nog steeds, maar je hangt nou eenmaal vast aan hun voorwaarden. Ligt je dat niet kan je naar een andere bank overstappen, volgens mij heel simpel. Niemand verplicht je google pay te gebruiken dat is en blijft een keus.
Koekhapperrr @Alxndr2 december 2022 12:08
Die grote techbedrijven zijn natuurlijk datawolven die zeker de randjes van de wet opzoeken. Tussen de voorbeelden die jij noemt en de privacyvoorwaarden van GPay zit wel een belangrijke nuance: het "idee geven" dat er geen locatiedata wordt verzameld bijvoorbeeld is misleidend, maar niet hetzelfde als privacyvoorwaarden waar expliciet genoemd staat dat ze géén data delen en aan je ad-profiel toevoegen.

Betaalgegevens zijn streng gereguleerd, het is niet de goedheid van Google die bepaalt dat je GPay-transacties niet ingezet worden voor ad-profiling, maar de wet. Hierdoor weet je ook dat dit niet zijdelings met een "onze privacyvoorwaarden zijn gewijzigd"-mailtje die half in je spambox staat kan worden veranderd.

Als uit zou komen dat Google die privacyvoorwaarden overtreedt zullen ze er niet vanaf komen met een boete, maar zal de vergunning voor de betaaldienst worden ingetrokken.
Alxndr @Koekhapperrr2 december 2022 12:49
Helemaal met je eens, maar een risico (hoe klein dan ook) dat ik niet hoef/wil nemen. Mijn voorbeeld was ook meer om aan te geven wat de ethiek van zulke bedrijven is, ze zoeken willen en wetens de randjes op. (en volgens mij kun je geen randjes opzoeken zonder er af en toe overheen te gaan)

En vergunningen intrekken? Dat zou je hopen, maar moet ik nog maar zien, volgens mij zijn ze inmiddels 'to big too fail' (hoe ironisch om te zeggen als ik hier banken loop te verdedigen, ik weet het). Nog afgezien van hoe groot hun team van lobbyisten en juristen is.
mphilipp @Koekhapperrr2 december 2022 08:07
Dat is ook gewoon zoals het moet werken volgens de wet. Zodra je betalingen verwerkt, creditcard gegevens gaat opslaan e.d, val je onder toezicht van de Nederlandse Bank en moet je aan nogal strenge voorwaarden voldoen. Vandaar ook dat veel webwinkels een externe payment provider hebben. Evengoed is er voor hen ook een (afgeslankte) versie van de eisen waaraan zij moeten voldoen om het doorgeven van de transacties aan de derde partij goed en veilig te laten verlopen.

Je kunt er dus vanuit gaan dat Google die betaalgegevens inderdaad apart moet opslaan en niet voor andere doeleinden mag gebruiken. Eigenlijk hetzelfde als AH met de bonuskaart. Zij mogen bijvoorbeeld niet jouw aankopen koppelen aan de bonuskaart zonder jouw expliciete toestemming. Dus als je dat niet wilt, registreer je je bonuskaart niet. Uiteraard zouden zij met wat slimme programmatuur dat wel kunnen doen natuurlijk. Maar du moment dat de instanties dat ontdekken, zijn de rapen gaar voor AH.
Alxndr @mphilipp2 december 2022 10:27
Tuurlijk, klopt allemaal, maar iedere schakel extra is een extra risico en in mijn ogen niet alleen onnodig, maar ook onwenselijk.

Wat ik bedoel is schoenmaker hou je bij je leest. Laat banken betaalmethoden ontwikkelen, niet tech bedrijven, en zeker geen bedrijven met zulke discutabele reputaties en belangen.
Herko_ter_Horst @Alxndr1 december 2022 22:14
Er wordt natuurlijk helemaal niks "gedwongen". Je kunt gewoon met je pas betalen. Betalen met je telefoon/horloge/etc. is extra service. Logisch dat je als bank dan gaat voor de manier waar de grootste gebruikersgroep zit en wat de minste inspanning kost.

[Reactie gewijzigd door Herko_ter_Horst op 22 juli 2024 14:17]

Alxndr @Herko_ter_Horst2 december 2022 01:40
Als ik met m'n mobiel wil betalen, heb ik geen keuze anders dan daar Google voor te gebruiken, er is geen alternatief (meer), dat noem ik (een vorm van) dwang.

Dat het logisch/goedkoper is prima, snap ik, maar dit service noemen? Een service van Google misschien, niet van de Rabobank.
Metten @Alxndr2 december 2022 06:08
Je hebt wel een keuze maar die valt samen met welke hardware(smartphone of watch) je aanschaft. Apple, Garmin en Fitbit Pay blijven ondersteund.
Herko_ter_Horst @Alxndr2 december 2022 09:39
Dus alles wat niet precies werkt zoals jij zou willen, noem jij "een vorm van dwang"? Ik wil zelf graag gratis benzine, maar ik word gedwongen daar elke keer voor te betalen, schande!
djwice @Herko_ter_Horst2 december 2022 06:20
Banken hebben een gedragscode afgesproken, het belang van de klant boven eigen belang.

Betalen met je telefoon of horloge is geen extra service, het is jaren lange gestimuleerd door Rabobank en andere Nederlandse banken en inmiddels aangeleerd gedrag.
nieuws: Bijna kwart van Nederlandse pinbetalingen verloopt contactloos zonder...

Het is niet in het belang van de klant dat er een mono- of duopoly ontstaat voor (contactloos) betalen in winkels. Zeker niet als de macht om alle transacties te blokkeren daarmee buiten Europa ligt.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 14:17]

Z100 @Herko_ter_Horst1 december 2022 23:45
Welke sevice. De service loopt alleen maar achteruit. Ik kan me nog een tijd herinneren dat contact geld opnemen onbeperkt gratis was. Banken innoveren sinds iDeal geen zak meer. Het enige waar ze bezig mee zijn is genieten van hun concurrentie arme posities en zorgen dat vooral de bonussen niet achteruit gaan.
bierkwadraat @Z1002 december 2022 00:06
Welke sevice. De service loopt alleen maar achteruit.
Daarentegen is er nu wel de service waarbij je alles op je telefoon kan regelen en contant amper nodig is.

Het is maar net wat je idee van service is.
Ursie74 @bierkwadraat2 december 2022 08:30
En dankzij deze service je nu volledig kunnen doorlichten. Ook al doe je niets verkeerd. Cash geld was zo verkeerd nog niet en er zijn inmiddels al zoveel punten waar je niet eens meer cash kan betalen. Zorgelijke ontwikkeling als je het mij vraagt!
La1974 @Ursie742 december 2022 11:47
Dat doorlichten kan je de banken niet aanrekenen. Die voeren slechts uit wat er in de wet staat. De toezichthouder is streng en de mogelijke boetes zijn torenhoog.

De banken lopen als schoothondjes achter DNB/AFM aan….
Talkan @Z1001 december 2022 23:50
Het grootste gedeelte van het geld van de Nederlandse banken gaat naar CDD, wegens steeds strengere eisen vanuit overheid en EU. Ik begrijp het sentiment dat we steeds meer betalen en er steeds minder voor terug krijgen, maar die schuld ligt niet bij de banken in dit geval.
Z100 @Talkan1 december 2022 23:53
Ik snap niet wat je probeert te zeggen.
bierkwadraat @Z1002 december 2022 00:07
Hij wil zeggen dat de focus van klantenservice is verschoven naar voldoen aan wet- en regelgeving om miljoenenboetes te voorkomen.
Z100 @bierkwadraat2 december 2022 00:14
Hoe zou het voorkomen van boetes iets te maken moeten hebben met regressie aan service?
Metten @Z1002 december 2022 06:02
Helaas is het draaien van een deugdelijke CDD / Compliance / transactie monitoring operatie gewoon heel duur. Dat moet gewoon betaald worden door de klanten van de bank.
willemd @Z1002 december 2022 01:05
CDD is customer due diligence. "Ken je klant" heet het ook wel. Bij de grootbanken is circa 30% van het personeel tegenwoordig bezig met verplichte administratie om witwassen tegen te gaan. Dat dat voor veel kosten zorgt is duidelijk, en hoe effectief het is lijkt me de vraag.
KucingT @Z1002 december 2022 00:47
Goed, laten we het bij de feiten houden:
* Winstgevendheid Nederlandse banken waar afgelopen jaren vrij matig.
*Betalen is niet per se een activiteit waar banken veel mee verdienen. Rentemarge is belangrijker voor hen iha
*Bonussen: de meeste mensen die bij een bank werken krijgen geen bonus. Als je een bonus krijgt is dat maximaal 20% ben een jaarsalaris. Dat zal bij bijvoorbeeld tech (asml wellicht) hoger of gelijk liggen
*Een zoals eerder geschreven werd, de grote kostenstijging zit m in anti fraude/witwassen, waar duizenden mensen voor zijn aangetrokken. Of dat zinvol is, is je af te vragen, en of banken de taak hebben om dit te doen is een politieke keuze. Het is in ieder geval niet een taak waar ze in hebben gevraagd, maar die wel betaald moet worden.

Achtergrond. Nederland heeft een bonus plafond ingesteld van maximaal 20%. Toen door de Brexit veel bankactiviteiten naar Europees vasteland gingen, gingen ze veelal naar Frankfurt en Parijs, vanwege deze beperking. Er is best wat voor te zeggen, maar realiseer je wel dat de maatregel een kosten kant heeft: we zijn er een deel van de sector mee kwijtgeraakt.
Raphire @Alxndr1 december 2022 21:20
Ik zou graag hebben dat de keuze er was.
Jij vindt 'af en toe opnieuw koppelen' een groter bezwaar dan dat Google nog meer van je weet?
Voor mij is de betrouwbaarheid wel belangrijk, als ik geen pas bij me heb dan wil ik wel zeker weten dat ik kan betalen. Dat was met de rabo wallet soms een probleem voor me. Ik had graag gezien dat ze dat gingen verbeteren. En als de keuze er was en beide hetzelfde werkten had ik uiteraard liever rabo's eigen app gebruikt.
Alxndr @Raphire2 december 2022 01:31
Misschien ligt het aan mij, maar ik ga nooit zonder portemonnee de deur uit, cash (over betrouwbaarheid gesproken), rijbewijs (legitimatieplicht), zorgverzerkingspas (er zal maar wat gebeuren) moet (wil) ik altijd bij me hebben. Een paar pinpassen erbij en m'n portemonne is nog steeds kleiner en lichter dan m'n phone.
84hannes @Raphire1 december 2022 22:52
Voor mij is de betrouwbaarheid wel belangrijk, als ik geen pas bij me heb dan wil ik wel zeker weten dat ik kan betalen.
Herkenbaar. Als ik tegenwoordig naar het zwembad ga heb ik slechts mijn smartwatch bij me. Hoewel het nooit mis gaat houd ik iedere keer rekening met het het scenario dat ik naar huis terug moet omdat de betaling niet werkt.
akooijman @Alxndr1 december 2022 23:48
Ze dwingen je niet. Er zijn nog andere opties zoals een gewone betaalpas (ook passief toch?)
Maar je hebt wel gelijk dat het een rare keuze is. Ze zouden makkelijk zelf iets kunnen ontwikkelen in samenwerking met andere banken.
ErikG2 @Alxndr2 december 2022 07:41
Je wordt natuurlijk niet gedwongen, je kan altijd nog alleen je bankpas gebruiken,
Alxndr @ErikG22 december 2022 10:29
Je hebt niet door dat we het hier over mobiel betalen hebben?
ErikG2 @Alxndr2 december 2022 13:21
Ja wel, maar ik bedoel meer dat dat ook een keuze is, je wordt daar toch niet toe gedwongen?
roberttttt @Alxndr2 december 2022 07:52
"Dwingen gebruik te maken van een advertentiebedrijf" vind ik wel wat overdreven. Alsof er geen andere manier van betalen zou zijn.
Ik zou het niet in me hoofd halen om via welke partij dan ook op dit soort manieren te betalen. Ik geef de voorkeur aan de manier die door de banken zelf wordt ondersteund zoals een gewone betaalpas. Functioneert uitstekend. Moet u ook eens proberen.
Alxndr @roberttttt2 december 2022 10:12
Volgens mij heb je niet door dat er het helemaal met elkaar eens zijn? Geldzaken doe ik bij een bank, met mn pas of hun app.

Ik zou best openstaan voor mobiel betalen (al zie ik er niet echt voordeel van) maar niet via een derde partij, of dat nu een advertentie- of tech/gadgetbedrijf is.
geerttttt @Alxndr1 december 2022 22:47
Ik vind het erg fijn dat ik ten alle tijde mijn telefoon op de betaalautomaat kan leggen en dan gewoon kan betalen. Ongeacht de app. Het gaat snel en werkt goed.

Ik hoef nu niet de Rabo Wallet app te openen, code in te voeren, en dan de telefoon wakker te houden tot ik mag betalen, dat was niet fijn.

Dat Google dan kan zien wat ik contactloos koop, of nou ja, ze zien dat ik voor 22 euro bij de Gamma koop, tja, mij best. Kan mij wat schelen...
Koekhapperrr @geerttttt1 december 2022 23:20
Bij ING hoef je enkel je scherm aan te hebben, de app wordt vanzelf geopend wanneer je de telefoon tegen de pinautomaat houdt. Werkt perfect, zonder Gpay.
The Wizard Moderator Mobile @Koekhapperrr2 december 2022 07:25
Was ook bij de Rabo Wallet app, vaak werkte de app niet prettig met bepaalde merken/uitvoeringen van telefoons waardoor je de app open moest hebben staan, meer een slechte implementatie.
GateKeaper @geerttttt1 december 2022 23:18
De app openen hoefde bij abn ook niet toen het nog via hunzelf verliep. Het werkte exact hetzelfde als nu, maar dan buiten Google om.
ricjuh @Alxndr2 december 2022 08:49
Dan neem je toch een iPhone met Apple Pay ;)
DamirB @Raphire1 december 2022 19:21
Privacy is best goed zelfs, je gebruikt bij winkels niet meer je eigen rekeningsnummer
Martinspire @DamirB1 december 2022 23:26
Tenzij Google of Apple ineens je account blokkeert en je dus niet meer kunt afrekenen.

Zolang ik nog een ID of rijbewijs moet meenemen net als wat andere pasjes, neem ik ook gewoon mijn bankpas mee. Mijn telefoon is nog gewoon mijn backup. En bv tankpas of kentekenbewijs is ook vaak nog niet digitaal te gebruiken. Ze zijn er vast mee bezig, maar zolang ik nog pasjes mee heb, kan een bankpas er ook nog wel bij.
Bas_f @DamirB1 december 2022 21:14
Als jij vrijwillig jouw betalingsverkeer aan Google geeft, dan geef je mijns inziens vrijwel niets om je eigen privacy. Als er één partij is waar ik niet mijn transactiegegevens mee wil delen, dan is dat Google wel. Die weten ongevraagd en ongewild al zoveel, daar hoeft dit echt niet bij.
DamirB @Bas_f1 december 2022 21:22
Met Google is het zo dat je je goed moet inlezen. Sommige diensten zijn verbazingwekkend privacy-vriendelijk. Andere zijn weer beroerd. Wat wel zo is is dat ik iets meer geef om security over privacy. En die twee gaan niet perse hand-in-hand
GekkePrutser @DamirB1 december 2022 21:12
Een ander kaartnummer, ja. Maar dat kaartnummer is wel statisch. Dus als je (bijna) altijd met je telefoon betaalt wordt dat gewoon je identificatienummer voor tracking in plaats van je oude pasnummer. En vaak zien ze toch je rekeningnummer, ik heb het vaak genoeg op de bon zien staan, helaas.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:17]

GekkePrutser @Raphire1 december 2022 20:15
Toch is het wel fijn dat je keuze hebt. Google weet al teveel van me dus ik gebruik liever Samsung Pay voor mijn betaalverkeer. Ja Samsung neust er ook in (helaas) maar die kunnen het moeilijker correleren omdat ik niet eens ingelogd ben op mijn google account op mijn telefoon. Om Google Pay te gebruiken moet ik wel inloggen.

Mijn bank heeft ook een eigen app maar die is echt extreem brak. Dus dan maar Samsung. Hij heeft ook een fijne optie voor het werken direct vanaf het lockscreen.

Ik gebruik ook een OV NFC app en die kan ik apart opstarten met een shortcut (twee keer de power button indrukken) en op die manier kan ik bij beide apps heel snel komen.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:17]

Raphire @GekkePrutser1 december 2022 21:17
Keuze is inderdaad nooit verkeerd, het is jammer dat partijen als google en apple zoveel macht hebben en dat diens betaalsystemen een beetje de norm worden (of eigenlijk al zijn).

[Reactie gewijzigd door Raphire op 22 juli 2024 14:17]

PhilipsFan @Raphire1 december 2022 23:44
Ik ben daar dus juist heel blij om. Waar ik niet blij van werd, zijn al die banken die het zonodig weer via hun eigen app moesten regelen. Dan ben je van zoveel dingen afhankelijk: ten eerste de regels voor een app, updates van de app bij oudere toestellen, of de app het wel doet op jouw toestel. Als je het via Google of Apple doet, dan weet je zeker dat je een fijne gebruikersexperience hebt omdat de banken worden gedwongen om het volgens hun specificaties aan te bieden. Hell, de Rabobank zou in staat zijn geweest om je te verplichten een raboreader mee te nemen naar de winkel. No thanks.

Ik weet niet hoe het met Google Pay zit, maar bij Apple wordt de betaling geheel afgehandeld via tokens. De winkelier ziet een uniek token dat voor elke betaling verschilt en weet dus niet wie ik ben. De privacy is daardoor juist beter gewaarborgd dan bij een bankpas, want dan kan de winkelier mijn pasnummer registreren en dus een profiel maken. De bank is de enige die weet welke tokens bij elkaar horen, maar die weet weer niet wat er gekocht is. Dus niemand kan een profiel maken. Prima Apple, goed over nagedacht.
roberttttt @Raphire2 december 2022 07:53
U laat u hun norm opdringen.
Gebruik toch gewoon een bank betaalpas.
dimocash @roberttttt2 december 2022 10:53
Ik weet mijn pincodes niet eens meer uit mijn hoofd!
Gelukkig heb ik het ergens opgeslagen, maar ik weet de laatste keer niet meer dat ik met een betaalpas heb betaald!
SkyStreaker @Raphire2 december 2022 04:51
"Macht hebben" gekregen. Door ons, de consument.
Martao @GekkePrutser6 december 2022 07:54
Samsung Pay wordt toch niet ondersteund door ABN?

Of welke bank heb jij? Ik heb zelf een Samsung Galaxy Watch, dus ben wel geïnteresseerd :)
GekkePrutser @Martao6 december 2022 11:00
Ik heb geen ABN nee, maar een Spaanse bank. Echt bijna elke bank hier ondersteunt Samsung pay en het werkte ook met mijn horloge toen ik nog een Samsung watch active gebruikte. Was alleen wel heel traag met de betaalfunctie opstarten maar misschien is dat nu met wearos opgelost.

Ik snap niet dat Nederlandse banken helemaal niet aan Samsung pay doen :'(
djwice @Raphire2 december 2022 06:07
Een zakgeld hoeft zich niet te uiten in omkoping. Het kan zich ook uiten in bijvoorbeeld extra aandacht van Google account management of "gratis" training of ondersteuning bij de implementatie.

De kans is groot dat banken ook tracking software van Google gebruiken in de app om het gebruik te meten.

Google heeft eigen bank licenties in Europa, het is niet ondenkbaar dat de langertermijnstrategie van Google is om de app van banken zelf overbodig te maken.
Daarmee wordt de klantenbinding met de huidige bank geminimaliseerd.

Het kan dus zijn dat banken onbewust hun eigen ondergang voor de particuliere markt aan het voorbereiden zijn.
Groentjuh @Osiummaster1 december 2022 19:19
ABN AMRO draait al een tijd niet meer zijn eigen NFC app voor android. ABN AMRO heeft nog geen 2 jaar zijn eigen wallet gehad en heeft deze al stopgezet nadat de eerst volgende android versie wijzigingen bracht die de app omzeep hielp op die nieuwe versie van android.

Daarna verweest ABN AMRO juist na deze passieve oplossingen als je toch nog met een Wearable wilde betalen. Pas een jaar later kwam Google pay bij ABN AMRO.

Ze zijn wat dat betreft net Google bij ABN AMRO: allerlei dingen bouwen, maar ook weer snel killen.
punishedbrains @Groentjuh1 december 2022 19:31
Mwoa, ik ontwikkel cross platform en iedere update van MacOS weer moet ik speciaal voor dat OS allerlei aanpassingen maken of werkt er weer iets niet. Ik kan me hier best voorstellen dat ze ook zoiets voelen voor Android en er simpelweg de tijd en geld niet in wilde steken.
GekkePrutser @punishedbrains1 december 2022 20:19
Toch is Android in Nederland een stuk groter qua marktaandeel dan iOS. Beetje vreemd dan om zo'n grote groep links te laten liggen.

Maar iOS komt wel meer voor bij de rijkere klanten waar ze meer aan verdienen, misschien zit het hem daarin.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:17]

Jboy1991 @GekkePrutser1 december 2022 23:00
Een collega vertelde mij dat voor ios makkelijker te programmeren is ivm de geleverde sdk. Bij android gooit elke fabrikant zijn eigen sausje erover en mogelijk ook zijn eigen sdks. Daardoor is het beheer van android moeilijker dan voor ios.

Ik ben geen programmeur maar het klinkt logisch
punishedbrains @GekkePrutser1 december 2022 20:59
Ja, ik weet natuurlijk de echte beweegredenen niet en ook niet of ontwikkelen voor Android een zelfde ervaring is, ik reageer zuiver op het feit dat de app niet werkte na een update en ze toen zijn gestopt. Lijkt me eigenlijk best sterk dat dat de enige reden zou zijn.
GekkePrutser @punishedbrains1 december 2022 21:11
Ja mij ook. Met Android is het ook absoluut niet zo dat zoiets rauw op je bord valt. Eerst is er een maandenlange beta periode. Dan komt de nieuwe versie naar wat pixel toestellen (die in die tijd bijna niemand had). En dan 6 maanden na release komen de updates naar de mainstream toestellen eindelijk pas eens binnendruppelen.

Al met al heb je gewoon zo rond een jaar tijd om het uit te vogelen met je ontwikkelteam. Dat kan toch het probleem niet zijn.
Rolfie @Groentjuh2 december 2022 00:24
of op de verkeerde markt gegokt.
Sannr2 @Osiummaster1 december 2022 19:33
Dat is onzin, Google is er heel duidelijk in dat ze de Google Pay data niet gebruiken:

“We do not sell your information to anyone: Google Pay will never sell your transaction history to third parties or share it with the rest of Google for targeting ads.”

Hoeveel duidelijker wil je het hebben? En als je het niet vertrouwd dat ze zich niet aan hun eigen voorwaarden houden, dan kun je er sowieso wel vanuit gaan dat ze je transacties kennen, via alle andere invoer bronnen die er op je mobiel zitten qua locatie, geluid en beeld opnames. Dus dan maakt het ook niet meer uit.
corset @Sannr21 december 2022 21:27
We don't sell your data =\= we doen er niks mee. Zit een aardig verschil in, zeker omdat je veel meer met data kan doen dan alleen verkopen.
Sannr2 @corset1 december 2022 21:32
“or share it with the rest of Google for targeting ads”
corset @Sannr22 december 2022 09:44
Je weet dat data veel, veel meer waard is dan verkopen en ads toch?
Sannr2 @corset2 december 2022 21:20
Noem eens iets dat je er mee zou willen anders dan profileren voor ads of direct verkopen
rachez @Sannr21 december 2022 19:40
Mwoah, sinds ze gestopt zijn met "Don’t be evil" te gebruiken als motto vertrouw ik ze met niets meer. Ook niet met hun - voor nu althans - duidelijke statements.
Sannr2 @rachez1 december 2022 21:22
Gebruikersvoorwaarden en een motto zijn nogal wat anders. Gebruikersvoorwaarden kan je ze voor de rechter mee slepen als ze zich er niet aan houden. Dus dat zullen ze niet snel breken. Dan veranderen ze de voorwaarden wel als ze er iets mee willen.
xenn99 @Sannr22 december 2022 01:32
Ik krijg het gevoel dat je de reden van bestaan van de gebruikersvoorwaarden verkeerd interpreteert, die voorwaarden zijn er niet voor de gebruiker maar om het bedrijf te beschermen.

Ze worden vaak zo opgesteld dat er voor het bedrijf altijd uitwegen zijn waar ze op kunnen terugvallen.
Slim verwoord door dure advocaten.
Dit in tegenstelling tot de gebruiker, een gebruikersovereenkomst zal jou bijna altijd in de slechts mogelijke positie zetten die wettelijk nog is toegestaan.

Jij hebt verder geen keus in de situatie je kunt niet je eigen contract opstellen het is deze voorwaarden accepteren of het niet gebruiken. ;)

Eigenlijk precies zoals de zin die je in je andere post quote: “or share it with the rest of Google for targeting ads”
Dat betekent dus eigenlijk dat ze het met heel Google mogen delen zolang het maar niet voor ads wordt gebruikt. :+
rachez @Sannr21 december 2022 22:52
Duh, dat snap ik ook wel. Ik zeg alleen sinds wanneer ik Google niet meer vertrouw.
Sissors @rachez1 december 2022 20:08
En daarvoor vertrouwde je ze wel gewoon gebaseerd op hun "motto"?
rachez @Sissors1 december 2022 20:15
Meer ja, Ik geloof dat zoiets zijn weerslag vind in allerlei lagen van je organisatie.
Maar wat insuneer je nou precies?
Sissors @rachez1 december 2022 20:21
Dat het imo nogal naïef is om te denken dat een motto van een bedrijf iets betekend.
rachez @Sissors1 december 2022 20:28
Ik ben het daar niet mee eens.
Dat geldt voor jou misschien maar voor heel veel mensen die ergens willen gaan werken niet.
En uiteindelijk is dat wat telt, als je maar genoeg mensen hebt werken die zo'n motto aanhangen dan gaat dat werken.

Het is ook niet voor niets dat ze het motto hebben geschrapt: als het niet werkte, hadden ze het ook gewoon kunnen laten bestaan en ervan profiteren, zoals jij het schetst.

[Reactie gewijzigd door rachez op 22 juli 2024 14:17]

GekkePrutser @Sissors1 december 2022 20:22
Toen deden ze gewoon nog niet veel op dat gebied. In het begin was Google echt best wel een net bedrijf.
FreshMaker @rachez1 december 2022 23:45
Mwoah, sinds ze gestopt zijn met "Don’t be evil" te gebruiken als motto vertrouw ik ze met niets meer.
Ik heb het altijd als aanwijzend gelezen, als in dat JIJ niet slecht moet zijn ...
Kwestie van opvatting, denk ik dan maar
rachez @FreshMaker2 december 2022 01:00
Eensch, kwestie van opvatting. Niet mijn interpretatie though.
Bruin Poeper @Sannr21 december 2022 23:58
Dat is onzin, Google is er heel duidelijk in dat ze de Google Pay data niet gebruiken:

“We do not sell your information to anyone: Google Pay will never sell your transaction history to third parties or share it with the rest of Google for targeting ads.”

Hoeveel duidelijker wil je het hebben?
Zegt niet zoveel. Ipv verkopen kunnen ze het weggeven.
En ze kunnen het wel delen met "the rest of Google" als het maar niet "for targeting ads" is.
Sannr2 @Bruin Poeper2 december 2022 05:50
Noem eens een voorbeeld dan van wat ze er mee zouden kunnen? Uiteraard wordt er meer mee gedaan, het wordt opgeslagen, er zullen beheerders bij kunnen, maar zolang er geen profiling voor advertenties gedaan wordt, wat voor engs zie je dan als mogelijkheid?
Calypso @Osiummaster1 december 2022 19:11
Als ik me goed herinner is het met NFC betalen bij ABN AMRO al een lange tijd via Google Pay/Apple Pay
KoffieAnanas @Calypso1 december 2022 19:22
Vroeger had ABN AMRO een eigen app. Helaas zijn ze daarmee gestopt. Ze zijn er zelfs gestopt ruim voordat ze met Google Pay op te proppen kwamen. Goede serviceverlening dus van deze bank. Not.

Voor mij is ABN AMRO daarmee een onbetrouwbare bank geworden. Ze zijn door de jaren heen steeds klantonvriendelijker geworden.
Calypso @KoffieAnanas1 december 2022 19:47
Ik reageerde primair op "Nu begint ABN Ambro er dus ook mee". Dit is niet "begint" voor ABNAMRO, dit is al een paar jaar ofzo zo.
Remzi1993 @KoffieAnanas2 december 2022 10:27
De banken hebben dan wel een kosten en baten analyse gedaan en misschien ontdekt dat het iets goedkoper is om het door Google en Apple te laten doen dan dat ze zelf een app en infrastructuur moeten onderhouden.

En toch vindt ik dit niet echt goed want dan zijn de banken afhankelijk van 2 bedrijven die ook soms mensen blokkeren als hun politieke mening niet overeenkomt met het gemiddelde. Ook worden mensen geblokkeerd door fouten van allerlei algoritmes of omdat ze foto's hebben van hen eigen kleine kinderen dan wel naakt of iets dergelijks en die moeten delen met een huisarts (gebeurde onlangs met een koppel, ook hier groot in het nieuws).
SunnieNL @Osiummaster1 december 2022 19:21
Google Pay gebruikt gewoon de NFC chip.
Grote voordeel is dat nu ook gewoon de Google wearables werken met betaling bij de Rabo, de Wallet ondersteunde die devices gewoon niet, ondanks dat die ook gewoon nfc gebruiken.

Het enige waar de Rabo mee is gestopt is hun eigen Wallet app. En op zich is dat wel logisch, want dat scheelt ze development werk.
Jorick @Osiummaster1 december 2022 19:36
Klanten worden naar Google Pay geforceerd voor contectloos betalen zodat Google je volledige betaalgeschiedenis kan inzien.
Klanten worden niet geforceerd om Google Pay te gebruiken om contactloos te betalen want dat kan ook prima met je bankpas. Daarnaast kan Google niet je volledige betaalgeschiedenis zien, enkel het totaalbedrag en bij welke winkel/terminal een transactie is voldaan wanneer je via Google Pay betaalt (ze zien niet wat je precies koopt). Alle andere transacties op je bankrekening zijn niet inzichtelijk voor Google.

[Reactie gewijzigd door Jorick op 22 juli 2024 14:17]

Engineer @Osiummaster1 december 2022 19:36
Contactloos betalen werkt altijd via NFC, zelfs als je je bankpas gebruikt om contactloos te betalen. Apple Pay is ook NFC. Beide gebruik ik dagelijks bij de Rabobank en ik denk niet dat dat binnen 10 jaar zal verdwijnen. Dus ik denk dat je iets anders bedoelde te zeggen dan "gestopt met ondersteunen van NFC" 🙂
Erikkamm @Osiummaster1 december 2022 20:57
Ik denk dat je wat zaken door elkaar haalt.
“ Betaal jij contactloos met de Rabo Wallet? Let op: deze is gestopt!
De Rabo Wallet is gestopt per 1 augustus 2022. Sinds die datum kun je geen gebruik meer maken van de Rabo Wallet en de daarbij horende functies. Mobiel betalen op je Android telefoon of smartwatch kan nu eenvoudig met Google Pay en parkeren is beschikbaar in de Rabo App. Veel andere functies van de Rabo Wallet, zoals betaalverzoek, zijn al langere tijd beschikbaar in de Rabo App.”
Het gaat dus om Rabo Wallet die is gestopt op Android. Je kunt gewoon met Apple Pay betalen met een iPhone of Apple watch.
PatrickC
@Osiummaster1 december 2022 20:58
Mijn Rabo betaalpas staat anders gewoon op mijn Garmin horloge met Garmin Pay.
SinergyX @Osiummaster1 december 2022 19:07
Er zijn aantal die zelfs nooit eigen variant hebben gehad, bunq zover ik weet is het altijd al apple/google pay geweest, leuk voor de mensen die het geweldig vinden.. minder leuk voor de mensen die nog wat privacy willen bewaren.
Sannr2 @SinergyX1 december 2022 21:23
Privacy is juist goed gewaarborgd toch? Welk privacy probleem ervaar je?
Ghost81 @Osiummaster1 december 2022 19:07
Garmin Pay werkt wel nog gewoon bij de Rabobank.
marcelnooijen @Osiummaster1 december 2022 19:09
Nou ik kan nog steeds betalen met mijn Garmin Vivoactive 4 hoor. Dat is toch zo wie zo NFC? Google Pay ga ik never nooit doen mocht dat ooit alleen de enige optie worden..
Rolfie @marcelnooijen2 december 2022 00:24
En waarom niet?
marcelnooijen @Rolfie2 december 2022 08:12
Ben niet zo voor Google services en vooral niet als het om mijn uitgaven gaat via Pay.
dfbW @Osiummaster1 december 2022 23:39
Fitbit Pay werkt ook samen met Rabobank. Dus op die manier kan je nog NFC contactloos betalen. Maar Fitbit is tegenwoordig natuurlijk wel onderdeel van Google. Weet niet of Google daar wel of geen inzage in heeft.
gevoelig @Osiummaster2 december 2022 08:46
Het is altijd mooi zoals dit wordt verkocht: vanwege afgenomen gebruik. Net als cash: je kunt tegenwoordig op steeds meer plekken niet meer cash betalen. Dat is de reden waarom het afneemt. Veel gehoord argument voor de cbdc push.
Natuurlijk is het zo dat cash minder wordt gebruikt vanwege digitale voordelen maar ook zeker omdat het op veel plekken gewoonwege is weggehaald vanwege voordelen voor de verhandelaar of bank.
Bij bijvoorbeeld een festival of concert heeft het wel mijn voorkeur.
Persoonlijk wil mijn telefoon niet voor dingen als betalen en identificeren gebruiken. Ik vraag me af wanneer het moment daar is dat ik gedwongen word.

Wat mij betreft wordt bij wet vastgelegd dat je het recht hebt om geen mobiel te hebben :) .

[Reactie gewijzigd door gevoelig op 22 juli 2024 14:17]

Quitzcused @Marcel3X1 december 2022 19:10
Ja want Apple pay pakt niet al jouw data :+
Cergorach @Quitzcused1 december 2022 20:02
De vraag is, is dit een probleem?
Hebben Apple en Google pay toegang tot al jouw transacties? Of alleen die met Apple of Google Pay zijn gedaan?

Al je (inter) bancaire transacties verlopen via SWIFT, dus die hebben inzage in een hele hoop. Verschillende bronnen geven aan dat de NSA de SWIFT transacties monitort. En het verleden heeft laten zien dat SWIFT niet immuun is voor hacking.

Pinnen in de winkel, de exploitant van het pin systeem heeft dat ook inzicht in die transactie. Pinnen uit de muur, weer een andere exploitant...

Het issue is niet dat een organisatie toegang heeft tot de data die jij produceert over diens oplossing/netwerk, maar wat daar mee wordt gedaan. Dan heb je nog eens het verhaal, is er verschil tussen wat men ermee mag doen en wat men er daadwerkelijk mee doet.

Het blijft nog echter altijd je eigen keuze, je hoeft immers geen Google Pay of Apple Pay te gebruiken... En vergeet niet, ook voor de bank ben je niet meer dan een geldboompje zonder echt invloed. Vertrekken naar een andere bank geeft exact hetzelfde issue en alles contant doen is niet realistisch in de huidige samenleving (zo niet onmogelijk) en nog gevaarlijker ook. De banken zullen altijd doen wat het meest winstgevende is voor hun organisatie en dat is niet heel veel kosten maken voor een hele kleine subset gebruikers.

Betalingssytemen zijn kostbaar om te maken, maar wellicht nog veel kostbaarder om te onderhouden. Dus ipv. dat een bank in een klein kikkerlandje het wiel opnieuw uitgeeft voor het deel klanten dat ze heeft in Nederland, waar slechts een heel klein deel maar gebruik van maakte... Gebruiken ze iets dat over een groot deel van de wereld gebruikt wordt en verleggen een stukje verantwoordelijkheid naar Google (of Apple)... If Google Fs up, then Google pays, if ABN AMRO Fs up, then ABN AMRO pays... En Google heeft heel wat meer te verbrassen dan een ABN AMRO.
ziekloon @Cergorach2 december 2022 08:19
Even muggenziften (en enigszins off topic), maar ik zie dit misverstand wel vaker voorbijkomen: Lang niet iedere interbancaire transactie gaat via SWIFT. Sterker, het overgrote merendeel van de transacties gaan nooit het SWIFT netwerk op.
Binnen Europa worden vrijwel alle normale (euro) betalingen via het SEPA systeem gesetteld. Een van de grote SEPA verwerkers is overigens (het van oorsprong Nederlandse) equensWorldline. Aangezien SEPA betalingen als domestic worden beschouwd, is dit sneller en goedkoper voor zowel bank als klant.
SWIFT wordt eigenlijk alleen gebruikt voor betalingen van/naar een bestemming buiten het EER gebied, of meer uitzonderlijke (non-consumer) transacties/berichten.
kimborntobewild @ziekloon10 december 2022 03:36
Dat is geen muggenziften maar gewoon een nuttige toevoeging op een foute bewering als het klopt wat Cergorach beweerde ("Al je (inter) bancaire transacties verlopen via SWIFT").
GekkePrutser @Cergorach1 december 2022 20:25
Hebben Apple en Google pay toegang tot al jouw transacties? Of alleen die met Apple of Google Pay zijn gedaan?
Dat laatste in dit geval. Maar het is best handig dus veel transacties worden het al heel snel. Ik vind het vooral handig dat ik nooit mijn pin in hoef te voeren met betaling via de telefoon, ook niet bij hoge bedragen.
Al je (inter) bancaire transacties verlopen via SWIFT, dus die hebben inzage in een hele hoop. Verschillende bronnen geven aan dat de NSA de SWIFT transacties monitort. En het verleden heeft laten zien dat SWIFT niet immuun is voor hacking.

Pinnen in de winkel, de exploitant van het pin systeem heeft dat ook inzicht in die transactie. Pinnen uit de muur, weer een andere exploitant...
Dat anderen het ook doen praat het niet goed. En wat de NSA doet zouden we ook niet moeten goedkeuren. In de VS doen ze het zelfs illegaal maar hun bondgenoten mogen ze van de Amerikaanse wet zoveel bespioneren als ze maar willen.
Het issue is niet dat een organisatie toegang heeft tot de data die jij produceert over diens oplossing/netwerk, maar wat daar mee wordt gedaan
Nee dat is absoluut niet het enige issue. Je hoeft er niet per se gevolgen van te hoeven ondervinden om het een probleem te vinden. Ik vind het zelf vervelend als me over de schouder wordt gekeken, dat geeft een zeer beklemmend gevoel en dat is ook belangrijk.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:17]

musje83 @Marcel3X1 december 2022 19:23
Een hele dure Android telefoon heeft ook NFC hoor, net als de goedkope modellen. Dat is een voordeel van Android ;)
WhatsappHack
1 december 2022 19:05
“De bank verklaart dat het gebruik van deze wearables de laatste jaren is afgenomen.”

Lol, dat is wel interessant gezien ze zelf in de laatste jaren een poging hebben gedaan dat spul (zoals die ring) te slijten; en nog vrij uitgebreid ook met mails en winacties en alles. Dus blijkbaar kochten klanten het, maar beviel het niet of zijn ze toch overgegaan naar Apple- of Google Pay waardoor nu de zelf gecreëerde groep gebruikers zichzelf opheft.

Wel logisch imho, de alternatieven zijn gebruiksvriendelijker, geen noodzaak voor een pincode en cross-compatible.
Raven @WhatsappHack1 december 2022 19:18
"de laatste jaren is afgenomen"
Déjà vu, de ABN beweerde dat een paar jaar terug ook van Android smart phones, waarna de wallet app ineens stopte met werken en we moesten wachten op Google Pay voordat Android smart phones ineens weer gebruikt konden worden.
cariolive23 @Raven1 december 2022 21:50
Dat beweerden ze op basis van cijfers die ze uit hun eigen systemen konden halen. Er waren slechts een paar duizend actieve gebruikers van die App, dat valt in het niets bij de paar miljoen klanten die ze hebben. Dan is onderhoud en beheer van zo’n App wel erg duur.
iCore @cariolive231 december 2022 23:52
Dat beweerden ze op basis van cijfers die ze uit hun eigen systemen konden halen. Er waren slechts een paar duizend actieve gebruikers van die App, dat valt in het niets bij de paar miljoen klanten die ze hebben. Dan is onderhoud en beheer van zo’n App wel erg duur.
Nee, het was zon 5% van de klanten met een android toestel
De bank schrijft dat slechts vijf procent van de klanten met een Android-toestel gebruik maakt van het betalen met Android Wallet. Dat zijn er te weinig om de dienst nog langer te kunnen ondersteunen.
Bron: nieuws: ABN Amro stopt met Android Wallet wegens te weinig gebruikers(2019)

ABN Amro zou 5 miljoen particuliere klanten hebben in Nederland,
ABN Amro gaat haar 5 miljoen particuliere klanten controleren op last van De Nederlandsche Bank (DNB).
Bron:https://nos.nl/artikel/22...liere-klanten-doorlichten (2019)

In 2019 zou Android een market share van ongeveer 60% hebben volgens: https://gs.statcounter.co...-share/mobile/netherlands

In 2019 zou volgens het CBS ongeveer 84% van Nederland gebruik maken van internet via een smartphone
Bron:https://longreads.cbs.nl/europese-meetlat-2019/internet/


Volgens het CBS waren er in 2019 17,28 miljoen inwoners in Nederland
Bron:https://www.cbs.nl/nl-nl/...evolking/bevolkingsteller

Hier een wat simpele / ruige berekening:

5 Miljoen particuliere klanten in NL (5 000 000)

Laten we voor het gemak de cijfers gebruiken over internetgebruik op smartphone in NL, dat is 84% van de bevolking

84% van 5 000 000 (ABN Amro klanten) = 4 200 000 = 4,2 Miljoen klanten met smartphone

Market share van Android in Nederland: Ongeveer 60% (2019)

60% van 4 200 000 (ABN Amro klanten) = 2 520 000 = Geschat; 2,5 miljoen ABN Amro klanten in NL die Android gebruiken.

5% van 2 500 000 = 125 000.

Ruw geschat 125K klanten die de ABN Amro Android wallet app dus actief gebruikte

Niet een erg groot bedrag als je kijkt naar het totaal ABN klanten maar een stuk meer dan een paar duizend


Heb geprobeerd duidelijkere cijfers te vinden over het aantal Android gebruikers bij ABN maar kon die helaas niet vinden (ook niet in de jaarrapporten) vandaar de ruige schatting

-- nvm:
84% van 17,28 miljoen inwoners: (14 515 200) 14,51 Miljoen inwoners

60% van 14,51 Miljoen inwoners: 8 709 120 = 8,7 Miljoen Android gebruikers in Nederland (ongeveer)

[Reactie gewijzigd door iCore op 22 juli 2024 14:17]

n4m3l355 @iCore2 december 2022 04:28
Neemt nog steeds niet weg dat ongeacht wat, er veel kosten worden gemaakt voor relatief weinig klanten. Dit is inherent een probleem voor software ontwikkeling voor Nederlandse gebruikers en je kunt dit niet elders toepassen. Het is jammer dat de ABN heden ten dagen gekrompen is van een wereldbank tot een thuis-bankje waardoor dit soort potentieel mooie ontwikkelingen in het niet vallen.

Dit zie je overigens bij meer facetten bij de ABN terug, zo is ABN ook hard aan het terugschroeven richting niet Nederlandse klanten. Waar banken zoals de ING ervoor kiezen om juist deze te ondersteunen ondanks de extra moeite en kosten, snijdt de ABN ze gewoon af omdat ze blijkbaar niet de manschappen hebben. Het verbaast me dan ook niet dat andere lokale ontwikkelingen wegvallen.

Wat ergens ironisch is, waar de ABN ooit ambities had om mee te spelen met de grote jongens zijn ze ingekakt en bijna overgenomen, vervolgens genationaliseerd en nu is het een lokaal pruts bankje.
cariolive23 @iCore2 december 2022 11:08
Nee, het was zon 5% van de klanten met een android toestel
Gebruiken en Regelmatig Gebruiken, zijn twee totaal verschillende dingen. Er waren een paar duizend regelmatige gebruikers, de rest leek het wel per ongeluk te gebruiken. Denk dan aan 2 a 3 keer per jaar, niet minstens 1x per week.

In de categorie "weggegooid geld" scoorde deze App bijzonder hoog.
Tweakwondo @WhatsappHack1 december 2022 19:18
Mijn vriendin werd geforceerd een draagbaar item te nemen om nog contactloos te kunnen betalen, buiten de pinpas om. (destijds toen ze gestopt waren met het draadloos betalen via een android toestel). Ze kreeg toen een waarde waarmee ze gratis een sleutel hanger heeft kunnen bestellen. Inmiddels heeft zij een iphone dus dat komt wel goed.
Evertt 1 december 2022 19:06
mooi zo iets is niet gemaakt om te betalen.

Betalen met je pinpas is wel zo veilig.
jcbvm @Evertt1 december 2022 19:54
Betalen met mijn iPhone is anders wel “veiliger” dan mijn bankpas, mijn telefoon vereist Face ID, m’n bankpas vereist niets..
keesg @jcbvm1 december 2022 20:52
mijn pinpas vereist toch wel een pincode boven de €50,=
Mizgala28 @keesg1 december 2022 21:28
Hangt af van de bank, bij mij is dat pas vanaf €100 euro.

Maar het komt weleens voor dat mijn pas willekeurig om code vraagt, zelfs als het de eerste betaling van de dag is en ruim onder 5 euro.
Martinspire @Mizgala281 december 2022 23:28
Ja klopt. Ter verificatie. Zo kunnen ze ook een creditcard betaling tegenhouden tot je verifieert, maar dit ook weer niet altijd doen. Ik denk dat ze het niet zouden doen als er niet zoveel fraude mee was.
Koekhapperrr @Mizgala281 december 2022 23:32
Dat wordt getriggerd nadat de som van je transacties sinds de laatste keer dat je een pincode hebt ingevoerd en bepaald bedrag hebt overschreden.
Mizgala28 @Koekhapperrr2 december 2022 10:15
Dat weet ik, maar soms mag ik die code paar keer per dag invoeren, terwijl ik over de hele dag heen ruim onder dat bedrag zit.

Geen issue voor mij, maar het valt wel op.
Remzi1993 @Mizgala282 december 2022 10:22
Dit kan je allemaal instellen via internetbankieren (website of app).
Mizgala28 @Remzi19932 december 2022 10:25
Die limiet voor de code?

Nee hoor, niet bij mij (ernaar gevraagd meerdere keren omdat ik het niet fijn vind dat het om zo'n hoog bedrag gaat)
Remzi1993 @Mizgala282 december 2022 10:28
Ik kan bij mijn ABN Amro app de limiet instellen tot wanneer er geen pincode vereist is voor contactloos betalen ook kan ik instellen dat er altijd om een pincode gevraagd dient te worden.
Mizgala28 @Remzi19932 december 2022 10:33
Ik gooi die app net ondersteboven en ik zie dat echt niet staan, ook niet op internetbankieren.

Kan wel algemene limieten aanpassen, maar niks voor contactloos betalen (er zijn überhaupt geen instellingen zichtbaar voor mij betreffende contactloos betalen)
Remzi1993 @Mizgala282 december 2022 11:32
Ik heb ook net gekeken en het lijkt eruit gehaald te zijn of dat je dit alleen via de website kan doen. Het stond er wel eerder in toen contactloos werd geïntroduceerd.

Ik had toen destijds ingesteld dat ie altijd om een pincode moest vragen, maar later vond ik dit irritant en had ik het op de standaard tot 25 euro gezet.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 22 juli 2024 14:17]

misstickjoint @jcbvm1 december 2022 22:22
aVl je van je fiets naar een avond stappen op je gezicht sta je dan met je Face ID die herken je niet meer :o
BiaggioLuciano @misstickjoint1 december 2022 22:34
Dan heb je nog toestel vergrendeling met wachtwoord of pincode, dus dat scheelt.
marcieking @Evertt1 december 2022 19:11
Kun je een voorbeeld geven van aanvallen die in de praktijk zijn uitgevoerd? Of heb je bekende kwetsbaarheden die niet opgelost kunnen worden?

Of verzin je maar wat?
Evertt @marcieking1 december 2022 20:21
Niet maar ik denk dat in de toekomst wel gaat gebeuren.

Het gaat dan vooral om telefoon waar de beveiliging niet op orde is.
marcieking @Evertt1 december 2022 20:57
Je verzint dus maar wat. Duidelijk!
Geckow @marcieking1 december 2022 19:53
Die magneetstrip, die was pas veilig! Niets eng chipje of zo :-)
Andros @Geckow1 december 2022 19:55
Gewoon cash geld. Werkt altijd, volledig anoniem en heeft nooit een storing ;) .
N0stradamus @Andros1 december 2022 20:08
Tot 3000 euro werkt dat anoniem
GekkePrutser @N0stradamus1 december 2022 20:13
Hangt er natuurlijk van af met wie je zaken doet.

* GekkePrutser denkt meteen aan de metalen koffertjes uit de films.
Wolfos @Andros1 december 2022 19:58
Tot de hond het briefgeld uit je portemonnee trekt en zorgvuldig versnippert.
Helaas ervaring mee :+
defixje @Geckow2 december 2022 16:13
Ja dat ging altijd wel lekker die magneetstrip ja. Heeel veilig, zelfs zo veilig dat ze massaal gekloond werden bij onbemande benzinepompen.
cariolive23 @Evertt1 december 2022 21:52
Ik denk dat je dat onderschat… Diefstal van een pas is veel gemakkelijker en een pincode achterhalen is al gedaan voordat de pas wordt gestolen
Mathijs22 @Evertt1 december 2022 20:49
Betalen met je pinpas is wel zo veilig.
Nee, in principe is het exact zo veilig. Of je de chip in je pinpas gebruikt of de chip in je wearable maakt eenvoudig niets uit.
Tomdeaardappel @Evertt5 december 2022 16:05
Mogen de mensen niet zelf bepalen wat wel en niet gemaakt is om mee te betalen?
Verwijderd 1 december 2022 19:00
Jammer! Want mijn horloge als backup is me diverse keren goed van pas gekomen!
Maar eerlijk is eerlijk, meestal de actieve versie in gebruik.

Edit; zie dat Garmin pay wel gewoon blijft bestaan 🥳

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 14:17]

runnershigh @Verwijderd1 december 2022 22:35
Klinkt goed, ik heb ook een Garmin maar Pay niet geactiveerd. Het lijkt me omslachtig om steeds eerst de Garmin Pay app te selecteren en misschien ook nog een pincode op de watch ingeven. Of valt dat in de praktijk wel mee?
kwiebus @runnershigh1 december 2022 23:25
Ik gebruik alleen maar Garmin Pay. Op mijn Tactix 7 Pro gebruik ik één van de te definiëren Hot Keys. De back key ingedrukt houden opent bij mij de wallet. Om pincode wordt 1x per 24 uur gevraagd of nadat je het horloge hebt af- en weer omgedaan.
Verwijderd @runnershigh1 december 2022 23:32
Telefoon met face-id is sneller.aar de koffie tijdens het fietsen of een boodschap als de telefoon leeg is of nog in de auto ligt, dan is het een handige oplossing. In het menu zit de pay optie, pincode invoeren en gaan. Doe ik al tijdens die koffie dus 😉
EdRandom 1 december 2022 19:17
Mooi verhaal. Nogal logisch dat het gebruik afnam - Apple Pay etc. worden gratis aangeboden, maar voor mijn ring moest ik iedere maand €0.50 extra betalen. En na 3 jaar werkt je ring niet meer - een nieuwe ring kostte mij ongeveer €80. Reken maar uit: 80+18 euro per 3 jaar, dus die wearable kost je meer dan €2,70 per maand extra!
kodak 1 december 2022 19:19
Het beginning en stoppen met betaalmethodes ondersteunen lijkt mij te willekeurig. Als klant kan je er zo niet van op aan dat wat ze aanprijzen om te gebruiken een betrouwbare keuze is. Dit klinkt meer als betaalmethoden vooral gebruiken als marketingmiddel, niet een serieus betaalmiddel.
Dickiedick 1 december 2022 20:56
Her wordt vooral tijd dat ik eindelijk eens met mijn zakelijke abn amro rekening met apple pay kan betalen. Betaal me drie keer in de rondte als zakelijke klant, maar krijg B-service…
misstickjoint 1 december 2022 22:24
Enerzijds is het wel jammer want als je mobiel of smartwatch leeg is kan je niet meer mee betalen met die passieve wearable wel

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