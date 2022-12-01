ABN-AMRO stopt vanaf april 2023 met contactloos betalen via passieve wearables

ABN-AMRO gaat vanaf 1 april 2023 stoppen met het ondersteunen van de betaalfunctie op passieve wearables, zoals sleutelhangers, ringen, horloges en armbanden. De bank verklaart dat het gebruik van deze wearables de laatste jaren is afgenomen.

Op een informatiepagina van ABN-AMRO staat dat klanten na de genoemde datum geen betalingen meer kunnen doen via SwatchPAY!-horloges en passieve wearables van Mondaine, LAKS, K-RING en Olympic. Daarnaast is het vanaf 1 december niet meer mogelijk voor klanten om een passieve wearable te koppelen aan hun digitale betaalpas voor contactloos betalen. ABN-AMRO-klanten kunnen een vergoeding krijgen als ze hun passieve wearable twee jaar of korter hebben kunnen gebruiken.

De bank zegt dat 'het gebruik van de passieve wearables in de afgelopen jaren sterk is afgenomen'. Ook wijst ABN-AMRO erop dat 'steeds meer van zijn klanten kiezen voor contactloos betalen met Google Pay of Apple Pay'. Na 1 april 2023 blijft het nog wel mogelijk om te betalen via Garmin Pay en Fitbit Pay.