Bijna kwart van Nederlandse pinbetalingen verloopt contactloos zonder kaart

Het aandeel van contactloos betalen zonder kaart is in Nederland gestegen naar 23 procent. Dit soort betalingen verloopt voornamelijk via smartphones. In maart werden meer dan 100 miljoen betalingen per maand met smartphones gedaan.

Negen van de tien pinbetalingen verloopt nu contactloos, meldt de Betaalvereniging Nederland. Zowel het aantal contactloze betalingen via kaarten als het aantal via smartphones en wearables met nfc-ondersteuning is in de afgelopen maanden gestegen. In maart werden 100 miljoen pintransacties contactloos zonder kaart verricht. Dat was voor het eerst. Het vorige record dateert van oktober vorig jaar. Daarna daalde het aantal contactloze pinbetalingen zonder kaart tijdelijk.

Het aantal contactloze pintransacties met bankkaart is in februari en maart eveneens gestegen. Het record van dat type betalingen dateert van augustus 2020, toen het aantal van 300 miljoen transacties net niet werd bereikt. In totaal werd in maart 2022 439 miljoen keer gepind in Nederland, voor een totaalbedrag van 11,5 miljard euro. Het aantal pintransacties is daarmee met 34 procent gestegen ten opzichte van maart 2021.