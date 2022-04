Aantal contactloze betalingen in Nederland is door coronapandemie flink gegroeid

Aankopen aan kassa's in Nederland worden steeds vaker contactloos afgerekend. Vorig jaar en begin dit jaar gebeurde dat bij minder dan de helft van de transacties, maar sinds april is dat gestegen tot tussen de 60 en 70 procent. In oktober ging het om 67 procent.

Het betaalgedrag van consumenten in coronatijd is onderzocht door De Nederlandsche Bank en Betaalvereniging Nederland en de instanties putten ook uit onderzoek van de Europese Centrale Bank. In een factsheet zet de betaalvereniging de cijfers uiteen.

Vorig jaar betaalden Nederlands bij 43 procent van de transacties aan kassa's contactloos, dit jaar is dat dus flink gestegen. De stijging is niet alleen ten koste gegaan van contante betalingen, maar er wordt ook minder traditioneel gepind. Begin 2020 pinden consumenten bij 21 procent van de aankopen op traditionele wijze, in oktober was dat nog maar bij 12 procent van de transacties.

Recordaantallen en -omzet met iDEAL

Betaalvereniging Nederland geeft ook cijfers over het gebruik van iDEAL na het ingaan van de nieuwe lockdown eind dit jaar. Volgens metingen van equensWorldline was het aantal iDEAL-betalingen in de afgelopen week naar schatting 65 procent hoger dan vorig jaar en de omzet was 50 procent hoger. Afgelopen maandag werd voor de tweede keer in geschiedenis van het bestaan van iDEAL de grens van meer dan vier miljoen transacties op één dag gehaald. Met Black Friday gebeurde dat dit jaar voor het eerst, toen met 4,74 miljoen transacties.

Nederlanders gebruik steeds vaker hun smartphone om online aanschaffen te doen. In het derde kwartaal heeft 45 procent van de online kopers iets via een smartphone gekocht. Vorig jaar was dat nog 38 procent. Ook blijft het marktaandeel van iDEAL als betaalwijze toenemen. Dat was 69 procent in het derde kwartaal dit jaar, ten opzichte van 61 procent in dezelfde periode vorig jaar.