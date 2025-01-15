ASUS toont Digital Product Passport met CO2e-uitstoot van laptop

ASUS heeft een concept getoond van zijn invulling van het Digital Product Passport. Dat overzicht, dat vanaf 2027 verplicht wordt in de EU, toont onder andere hoeveel koolstofdioxide-equivalent er tijdens de gemiddelde levensduur van de laptop wordt uitgestoten.

ASUS zet een qr-code op de onderkant van een laptop. Die leidt naar een pagina waarop de uitstoot van de laptop gedurende de levensduur wordt samengevat. De uitstoot wordt weergegeven in kilogrammen CO2--equivalent. Dat is een maatstaf waarbij de uitstoot van alle stoffen omgerekend wordt naar de broeikaswerking van een kilogram CO2.

ASUS DPP

De levenscyclusanalyse omvat de gegenereerde uitstoot tijdens productie, gebruik, transport en uiteindelijke verwerking als het product aan het einde van zijn levensduur is. Daarbij wordt uitgegaan van een gebruiksduur van vier jaar. ASUS laat daarnaast weten dat er in de Digital Product Passorts of DPP's nog meer informatie komt te staan, waaronder productspecificaties, eventuele certificeringen en informatie over garantie en mogelijkheden tot reparatie. ASUS zal het Digital Product Passport voor het eerst op twee zakelijke laptopmodellen tonen. Het gaat daarbij om de ExpertBook B5- en B3-serie.

ASUS DPPHet Digital Product Passport moet bedrijven helpen om de uitstoot van gebruikte apparaten in kaart te brengen en consumenten helpen bij de keuze van een aankoop. Een van de manieren om de uitstoot omlaag te brengen is bijvoorbeeld door meer hergebruikte materialen te verwerken in een nieuwe laptop.

Het DPP is onderdeel van de Ecodesign for Sustainable Products Regulation, wat weer onderdeel is van de Europese Green Deal, een akkoord met klimaatafspraken. De voorschriften hebben betrekking op veel verschillende producten, waaronder kleding, meubels en banden. Vanaf 2027 is het Digital Product Passport op laptops verplicht.

Door Jelle Stuip

Redacteur

Feedback • 15-01-2025 11:46 79

15-01-2025 • 11:46

79

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Reacties (79)

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Psycho_Mantis 15 januari 2025 12:00
Het hele probleem is al dat ze slechts een gebruiksduur van 4 jaar aanhouden. Tegenwoordig zou dat toch wel veel langer mogen zijn.
8 jaar voor een computer moet tegenwoordig prima haalbaar moeten zijn mits hij makkelijk te repareren is.
LionkingNL @Psycho_Mantis15 januari 2025 12:24
Dat wil niet zeggen dat de laptop maar 4 jaar meegaat.

Als je laptops wilt vergelijken op CO2 footprint dan moet je in de berekening bij iedere laptop van de zelfde uitgangspunten uitgaan. Voor laptops is 4 jaar gekozen en dit maakt de calculaties van verschillende fabrikanten enigszins vergelijkbaar. Die 4 jaar is dus een afspraak binnen de gebruikte methode.

Doe je er langer mee, dan daalt de gemiddelde footprint per jaar. Dat kun je prima uitrekenen. Bij dit soort apparaten zit het overgrote deel van de footprint in de productiefase, niet in de
gebruiksfase.

[Reactie gewijzigd door LionkingNL op 15 januari 2025 12:28]

MacGyverNL @LionkingNL15 januari 2025 12:39
Bij dit soort apparaten zit het overgrote deel van de footprint in de productiefase, niet in de
gebruiksfase.
Maar juist daarom is het een stuk belangrijker of het een laptop is die realistisch 2 jaar, 4 jaar, of 8 jaar mee kan. Plastic met 4 GiB geheugen versus aluminium met 32 GiB maakt daarin nogal uit, ondanks dat die laatste vast een hogere productiefootprint heeft en in een equivalente-levensduur-vergelijking dus slechter uit de bus komt.
LionkingNL @MacGyverNL15 januari 2025 12:43
Goede toevoeging! Daarom zie je vaak dat metalen uit gerecyclede bron gebruikt worden. Die tellen anders mee voor de footprint.
Wolfos @MacGyverNL15 januari 2025 12:55
Maar dat weet je van tevoren dus niet. Ja, je kunt wel redelijk de keuze maken voor een stevige laptop (en daar mag wat mij betreft in laptopreviews wel echt meer aandacht voor komen) maar of specs lang meegaan ligt toch echt aan de gebruiker en hoe software verandert.
fruitbakje @Psycho_Mantis15 januari 2025 12:26
Ik kan me voorstellen dat de meeste CO2e wordt gegenereerd tijdens de productie, niet tijdens de gebruiksjaren. Welke CO2 wordt er tijdens de gebruiksperiode uitgestoten, die van het opladen van de laptop...? Sporadisch iets van een reparatie? Of je dan 4 jaar of 8 jaar neemt, maakt niet zoveel uit.
Cranslove @fruitbakje15 januari 2025 14:48
En daar gaan jij, ik en ieder ander binnenkort als consument meer voor betalen. Je gaat meer betalen voor je eigen gebruik (lees gebruik, opladen, reparaties enzv), maar ook voor de fabrikant die hem maakt, verscheept, retailer die hem inkoopt, verzend enzv.

Het klimaatredden anno 2027; beter gaan we het niet maken. Wel flink duurder voor de consument.
Lucb1e @Cranslove15 januari 2025 20:04
Nee, leven wordt juist goedkoper! Wanneer je externe kosten niet inprijst, zijn ze er wel maar blijven ze onzichtbaar

Door uitstoot te moeten vermelden kun je vergelijken en kijken welk product je liever hebt, waardoor fabrikanten een prikkel krijgen om producten met lagere uitstoot op de markt te brengen. Sommige landen of grote inkopers kunnen dan ook ervoor kiezen om een bepaalde grens te stellen, nu dat het meetbaar en inzichtelijk gemaakt is. Minder uitstoot voor een gegeven product, als ook minder productie omdat je langer met een product kan doen, leidt tot minder gezondheidsklachten en minder vroegtijdig overlijden, wat natuurlijk iedereen wil. Of ja, je kan argumenteren dat je door langer te leven meer geld moet uitgeven... dat is de keuze die ik denk dat de meeste mensen zouden willen maken.

Zo ook met repareerbaarheid die je aanhaalt: schroefjes in plaats van lijm kost misschien 5€ extra voor een gegeven product, maar dan hoef je niet na 4 jaar een volledig nieuw systeem van 500€ te kopen wanneer slechts een onderdeel van 50€ kapot is. Je spaart duidelijk en mensen (met name degenen die minder geld hebben) krijgen er een optie bij naast een nieuwe te moeten kopen

Specifiek voor CO2e heeft vermindering veel financiële voordelen: veel minder middelen nodig om mensen uit onbewoonbare gebieden te herhuisvesten (of als we ze niet helpen: grensbewaking bekostigen), dijken te verhogen over 100 jaar, waterbeheer nu dat een plensbui die eerst eens in de 1000 jaar voorkwam opeens bijna elk jaar plaatsvindt (verdieping en onderhouden van rivieren, verbreding van uiterwaarden), je huis te koelen met een energievretende airco die steeds meer een levensbehoefte wordt (vooral voor ouderen), enz. Voorkomen is veel goedkoper dan genezen (zie ook Wikipedia over de gevolgen in Nederland en België)
Cranslove @Lucb1e16 januari 2025 09:02
om dat reserve onderdeel tre produceren wordt ook co2 uitgestoten. Het verschepen wederom, de retailing en jouw gebruik ook. Al die co2 wordt opgeteld en komt bioj de prijs van het onderdeel op. Zo wordt dat onderdeel van 50,- een stuk duurder dan die 50,-.
Lucb1e @Cranslove16 januari 2025 20:40
Zeker komt dat er ook allemaal bij kijken, maar dat maakt het niet opeens veel duurder dan het volledig nieuw produceren.

Stel dat de behuizing kapot is en dat productie daarvan 10 kg broeikasgas de lucht in stuurt, tegenover 20 kg voor de productie van een nieuw product (realistischer acht ik 100 kg als de behuizing al 10 kg is, maar uitgaande van het slechtste geval...), en dat het versturen vanuit Taiwan naar hier 2 kg kost per doosje (vrachtschipuitstoot gedeeld door een miljoen doosjes). Daarnaast moet natuurlijk de fabrikant het ook naar de assemblagefabriek sturen samen met alle andere onderdelen, dus zeg eens dat er nog 1 kg aan transportuitstoot bijkomt voor een compleet nieuw product, die in de reparatiesituatie niet van toepassing zijn. In het reparatiescenario heb je dan 12 kg waarover je emissierechten moet betalen en in het nieuwkoopscenario 23 kg

In welk voorbeeld zou het ooit beter kunnen zijn om een product nieuw te laten produceren dan een onderdeel te vervangen dat kapotgegaan is?

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 16 januari 2025 20:42]

Erasmo @fruitbakje15 januari 2025 14:34
Inderdaad het stroomverbruik van de laptop.
JeroenV_ @Psycho_Mantis15 januari 2025 12:10
De gemiddelde Asus laptop die ik rondom mij heen zie wil je echt niet langer dan 4 jaar gebruiken, als ze dat uberhaupt al halen :X
Dat het veel langer zou moeten zijn ben ik helemaal met je eens.
ShaSem @JeroenV_15 januari 2025 12:28
Uit interesse en off-topic: maar wat is een laptopmerk wat volgens jou wél goed is dan? Ik heb zelf Acer en Lenovo (in ieder geval in het consumentensegment) al afgeschreven namelijk. En HP eigenlijk ook. Momenteel zit ik aan de Asus, en hoewel er wat probleempjes zijn geweest, tot zover gaat het nog goed, na bijna 3 jaar.
DamirB @ShaSem15 januari 2025 12:36
Kijk dit hangt ook enorm van je gebruik af. Ik ging best voorzichtig om met een 2013 model MacBook Pro (toegegeven dit was voordat Apple een paar flinke desing mistappen maakte) en dat toestel werkt nog steeds prima, zelfs de accu haalt het nog 4 uur vol.

Maar ik zie ook mensen die hun machine's aftrappen en dan gaat het snel mis. Model is ook een dingetje, HP is bij mij altijd heel prima bevallen, maar alleen aan de high-end. Pro en EliteBooks waren hier niet kapot te knuppelen.

Dit is iets waar de EU/fabrikanten ook op kunnen focussen. Hoe zorg je dat de klant ook voor het product kan zorgen zondar dat het teveel in de weg zit? Er is een rede dat reduce eerste is van de drie R's. (reduce, re-use & recycle)

[Reactie gewijzigd door DamirB op 15 januari 2025 12:38]

Wolfos @DamirB15 januari 2025 12:47
Bouwkwaliteit is ook een dingetje. Ik heb een Ideapad gehad waar na twee jaar letterlijk de toetsen van het toetsenbord vielen. Die heb ik toch niet anders behandeld dan m'n overige laptops.
Ik heb Macbooks gehad die 7 jaar meegingen, maar bij m'n huidige laat de schermrand los. Daar kom je als gebruiker niet aan dus gewoon pech. Verkeerde lijm gebruikt?
DamirB @Wolfos15 januari 2025 13:15
Zeker een ding, ik heb heel lang gewacht met een MacBook upgrade omdat ik wist dat de latere modellen veel bouw problemen hadden. Pas de 14" in 2021 leek veel te hebben opgelost
ShaSem @DamirB15 januari 2025 13:47
Nee, zeker eens. Maar de reden dat ik de consumentenlijn van Acer en Lenovo afschrijf is omdat of ik of in mijn omgeving 2 Acers zijn overleden na 4 jaar door een gebroken scharnier, 1 Lenovo om dezelfde reden en de ander om een fout met het moederbord, denk een los contactje, waardoor de laptop BSOD’s zodra je hem fysiek beweegt (optillen, verplaatsen, aanstoten). Over HP heb ik gewoonweg gelezen dat ze veel scharnierproblemen hebben, ik ben zeker wel fan van Pro/Elitebooks.

Ik ben het zeker eens met dat de EU hier ook nog wat aan kan doen, en ik zou graag zien dat bouwkwaliteit veel uitgebreider naar boven komt in reviews. Tot nu toe wordt er gekeken naar flex, en volgens mij sinds kort in tweakers ook naar de materialen van A en D covers van een laptop, maar het mag uitgebreider gedocumenteerd en wat mij betreft ook gereguleerd.
Splitinfinitive @ShaSem15 januari 2025 12:50
mijn ouders hebben 7 jaar met een toshiba gedaan maar die was echt aan vervanging toe,

daarvoor een dell die is bij mij 4 jaar meegegaan en bij hun nog 5 jaar

nu hebben ze een oude workstation van mij gekregen en gezien hun gebruik verwacht ik dat ze makkelijk 10 jaar met dat ding vooruit kunnen..

mijn broertje heeft ook een oude dell van mij in gebruik welke inmiddels ook al de 10 jaar aantikt.

veel mensen hoor ik klagen over dell maar ik ben er zeer tevreden mee.
Niema @ShaSem15 januari 2025 12:53
Misschien gewoon een Lenovo zakelijk van ebay ofzo. Als t van buitenland is misschien los toetsenbord stickers bij kopen. Is zat aanbod
Thomaatje @ShaSem15 januari 2025 13:48
Framework. De stap gemaakt naar een Framework 13, die heel makkelijk is aan te passen (poorten/features/cpu platform/repareerbaarheid). Instapkosten zijn ietwat hoger, maar je zal er waarschijnlijk veel langer mee doen dan 4 jaar.

[Reactie gewijzigd door Thomaatje op 15 januari 2025 13:51]

ShaSem @Thomaatje15 januari 2025 13:50
Eens, maar niet iedereen heeft €1000 voor een laptop. Mijn volgende zal waarschijnlijk een framework worden, maar vooralsnog doet mijn laptop het nog goed
JeroenV_ @ShaSem15 januari 2025 15:07
Bij ons gaan de zakelijke Lenovo's nu prima een tijdje mee, maar ook daar zullen weer genoeg mensen zijn die dat tegen gaan spreken. Alles valt of staat uiteindelijk met het gebruik/misbruik wat de apparaten moeten doorstaan.
Lucb1e @JeroenV_15 januari 2025 18:51
Ik gebruik een Asus laptop uit 2013 nog steeds. Heb nog nooit een betere laptop gehad (zoals op werk) of gezien (zoals die van m'n vriendin, ouders, of oud-klasgenoten): de Thinkpads op het werk hebben supertrage CPU's en nauwelijks opslag, Lenovo met z'n vastgesoldeerde RAM waar je niks meer mee kan, een Toshiba en Acer die beide na 2 jaar geen lading meer konden vasthouden en half uit elkaar vielen van ellende, daarentegen een Lenovo van iemand anders die na 6 jaar nog prima ging en (ondanks plastic) juist heel solide aanvoelde, en een Toshiba die m'n vader lang heeft gehad en goed werkte. Het hangt écht af van wie je het vraagt

Een laptopreparateur die ik kende zweerde bij Toshiba: "die klanten zie je zelden, de toestellen gaan werkelijk nooit kapot", weet ik nog dat hij me tijdens een autorit naar een reparatie vertelde

Een andere verkocht graag Toshiba omdat die de mensen dan nog vaak "kon helpen" met probleemoplossen (uurtje factuurtje) of weer een nieuwere laptop aansmeren

Dit soort zeiken op merken wordt niemand beter van. In veel gevallen is iets te zeggen over een productlijn, maar ook dat is lastig wanneer er niet een duidelijke fabricagekeuze is die tot een bepaald probleem leidt en je ook niet tientallen laptops van dezelfde productlijn kan vergelijken

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 15 januari 2025 20:12]

Martinspire @JeroenV_15 januari 2025 23:03
Er zit veel verschil tussen de Asus laptops imo. Een goedkoper segment is inderdaad net als Acer en anderen gewoon puur budget en bedoelt om zoveel mogelijke exemplaren te verkopen. Ga je echter naar medium/highend, dan is Asus gewoon prima. Er is op elke laptop wel wat aan te merken, dus dat is bij Asus niet anders, maar over het algemeen zitten ze nog wel prima in elkaar. Het is eerder dat de markt zo beweegt dat het niet meer zuinig is met resources, waardoor je nu al snel een multicore chip nodig hebt met vele gigabytes aan ram, voor iets waar je jaren geleden nog prima met 1 of 2 cores overweg kon en een paar gig. En het is niet alsof de applicaties zoveel beter en uitgebreider zijn geworden.
TheGraphic @Psycho_Mantis15 januari 2025 12:15
4jaar aanhouden? Asus laptops houden het vol tot net na de garantie, laptops van vroeger gingen veel langer mee, kijk maar naar de oude thinkpad series van lenovo, dat waren letterlijk tanks en veel daarvan doen het nog steeds.
NatteKrant @TheGraphic15 januari 2025 13:56
Kan ik niet beamen. Maar ook hier weer een gevalletje van een persoonlijke ervaring extrapoleren naar een overal kwaliteitsoordeel.

Wat betreft de thinkpads heb je helemaal gelijk, de T4xx series was zakelijk zeer populair en inderdaad solide als een tank. Van de huidige T14 gen x series kun je dat nog maar deels zeggen. Dat is mijn ervaring na jarenlang verantwoordelijk te zijn geweest voor het lenovo contract bij mijn werkgever (5000+ werkplekken). Dus die samplesize is redelijk betrouwbaar. Pratend met de account manager leer je ook dat Lenovo gewoon de wensen uit de markt volgt. De zwarte stoeptegel moest het steeds vaker afleggen tegen de beter/anders gestylde en vaak lichtere modellen van de concurrentie. Zo verdween de gevierde external (hot swappable) battery optie :(
Lucb1e @NatteKrant15 januari 2025 19:29
Dat is mijn ervaring na jarenlang verantwoordelijk te zijn geweest voor het lenovo contract bij mijn werkgever (5000+ werkplekken). Dus die samplesize is redelijk betrouwbaar.
Wat is hierbij de controlegroep dan / hoe weet je dat dit niet gewoon gemiddeld is? Een andere productlijn (van hetzelfde of een ander merk) had beter of slechter kunnen zijn
NatteKrant @Lucb1e16 januari 2025 08:12
Ik maak alleen een vergelijking tussen T4xx series en de de latere T14 serie.

Thats it. Niks meer, niks minder.

Ik stel nergens dat iets beter of slechter is dan productlijnen waar ik inderdaad geen ervaring mee heb.
Lucb1e @NatteKrant16 januari 2025 20:42
Ah zo, oké ik snap 'm nu, dat is inderdaad logisch!
Dimtemp @TheGraphic15 januari 2025 13:05
Zeker! Ik heb een Lenovo Thinkpad Carbon X1 van 5 jaar oud, en doet het nog uitstekend. Geen spreekwoordelijke tank, maar wel erg sterk en toch vederlicht. Kost wat meer maar dan heb je ook wat. Deze kan misschien nog wel 1-2 jaartjes mee. Daarna wordt het hoe dan ook weer een X1.
Psycho_Mantis @TheGraphic15 januari 2025 13:20
Dat is ook net het probleem. De kwaliteit is zo dat het net een paar jaar mee gaat.
Totaal niet duurzaam.
Het is gewoon mogelijk om een computer te bouwen die 8 jaar meegaat en onderdelen te blijven leveren.
Señor Sjon @Psycho_Mantis15 januari 2025 12:18
4 jaar? Misschien op werkplekken in een dock met los tobo/muis, maar apparaten die meer on the move zijn strompelen hier naar de 4 jaar toe. En meestal is het met de drivers e.d. wel klaar na 5 jaar, dus 8 jaar is bijna niet te doen. Doet me denken aan mijn i5 4570 desktop. Op zich werkte ie prima, maar doordat de boel al jaren niet meer ondersteunt werd, kreeg je steeds meer rare fouten.

Enne, Windows 11 heeft al een hekel aan apparaten van (toen) nog geen 3-4 jaar oud met hun randvoorwaarden.
sapphire @Señor Sjon15 januari 2025 12:28
Het nieuwste wat ze niet ondersteunde bij de release in 2021 was 4 jaar oud, Ryzen 1 uit 2017.

Ondertussen was er nog gewoon Windows 10 support, als die dit jaar jaar verloopt zijn die CPU's 8 jaar oud. Hierboven word aangegeven dat Tweakers 8 jaar een redelijke termijn vinden :+

[Reactie gewijzigd door sapphire op 15 januari 2025 13:16]

NeverSettle @Psycho_Mantis15 januari 2025 12:39
Eens, zelf twee laptops gehad die langer meegingen dan 8 jaar. Een oude Sony VAIO and Acer Nitro. Beide gebruikt voor studie en (licht) gamen bij LAN parties met vrienden. Vaak mee gereisd en naar het buitenland mee geweest. Op wat lichte beschadiging aan de behuizingen na geen problemen gehad.
Voor wat Microsoft Office werk kan een laptop gemakkelijk 8 jaar mee. Maar goed, N=2 in dit geval.

ASUS zal wel 4 jaar aanhouden vanwege marketing. Ze willen natuurlijk meer laptops blijven verkopen dan producten produceren die langer mee gaan.
timeraider @Psycho_Mantis15 januari 2025 16:57
Binnen bedrijfsleven niet. Toen ik voor ICT provider werkte was het limiet 5 jaar voor zowel ons als klanten. Na 5 jaar werden de laptops gewoon standaard vervangen, ongeacht de status.
uiltje @Pietertje15 januari 2025 14:40
Stop toch met die broekaswerking door CO2 mythe. Alle grafieken laten duidelijk zien dat het CO2 nivo pas stijgt nadat de temparatuur op aarde stijgt door de zon.
De zon heeft en geeft geen grote temperatuurschommelingen. Er is zelfs een zonne-constante met een afwijking van ruim minder dan 1%. Het probleem is dat we de aarde niet genoeg energie de ruimte in straalt en dat komt door het broeikaseffect.
CO2 volgt de temperatuur, en is niet een oorzaak.
Ah ja, meer licht betekend minder foto-synthese. Natuurlijk.
Voor de rest gaat CO2 woestijnvorming tegen en is goed voor planten.
Grappig en ik maar denken dat CO2 redelijk constant is en woestijnvorming vooral komt door de hoeveelheid vocht (en wind).
Het CO2 nivo is op dit moment zelfs zo laag dat als het nog verder zakt de plantengroei stopt.
Serieus? Bron?
De menselijke toevoeging van de CO2 is irrelevant ten op zichte van wat de natuur zelf produceert.
Nee, want het komt er bovenop. We hebben momenteel de hoogste concentratie CO2 in 14 miljoen jaar. Dat komt toch ergens vandaan, niet? Dus ja het is hoger geweest, maar toen was er vast geen ijstijd.

Ik vraag me echt af waarom je jezelf zo voor de gek zit te houden. Alles wat je zegt is demonstratief incorrect. Als je reageert dan hoop ik dat je dat doet door de feiten die ik aandraag te weerleggen.
artslart @uiltje15 januari 2025 16:10
Het CO2 nivo is op dit moment zelfs zo laag dat als het nog verder zakt de plantengroei stopt.

Serieus? Bron?
Dit behoeft enige nuancering. Het zakken van het CO2 niveau wordt pas kritisch bij 180 ppm CO2 en we zitten nu op iets van 420 ppm. Zie bijvoorbeeld dit artikel dat stelt:

"The LGM that occurred 18 000–20 000 yr ago represents a fascinating time when low [CO2] likely constrained the physiological functioning of C3 plants (Polley et al., 1993a; Dippery et al., 1995; Sage & Coleman, 2001; Ward et al., 2005; Lewis et al., 2010). During that period, [CO2] dropped to 180–190 ppm (Petit et al., 1999; EPICA, 2004), which is among the lowest concentrations predicted to have occurred during the evolution of land plants (Berner, 2003, 2006; Tripati et al., 2009).

M.a.w. we zitten er nog heel ver vanaf dat een gebrek aan CO2 plantengroei gaat remmen. Overigens wordt in de kassen in het Westland de CO2 conenctratie standaard verhoogd naar 800 tot 1000 ppm omdat planten er beter van groeien en minder water nodig hebben.
zandloper @artslart15 januari 2025 16:24
We zitten inderdaad ver van 180ppm, maar wanneer wordt het voor onze landbouw kritisch om voldoende voedsel te produceren? We kunnen niet alles in kassen kweken.
uiltje @zandloper15 januari 2025 18:14
We zitten nu op een maximum van 140 miljoen jaar en volgens mij heeft de plantengroei in de tussentijd echt niet stilgelegen. Misschien om en nabij ijstijden, maar daar zitten we duidelijk ver vanaf gezien al het smelten dat plaatsvind.
zandloper @uiltje15 januari 2025 15:48
Wow, laat maar. Je vraagt naar een bron, terwijl je zelf de meest onzinnige en niet verifieerbare argumenten geeft. Helaas geen verdere discussie waard. Zoek bv eens naar hoe ons zonnestelsel precies om Sagittarius A draait en wat de gevolgen zouden kunnen zijn voor ons klimaat afhankelijk van onze positie in onze melkweg. Er zijn nog zo veel meer cycli van bijvoorbeeld onze aardkern die veel invloed kan hebben. Onze invloed stelt echt geen reet voor. Gezien je argumenten twijfel ik of het voor jezelf nuttig is om je in dergelijke discussies te mengen. Als je het echt wil en kan geef jezelf nog een paar jaar onderzoek (en niet blind overnemen wat 'wetenschappers' zeggen).

[Reactie gewijzigd door zandloper op 15 januari 2025 16:01]

uiltje @zandloper15 januari 2025 18:29
Nul argumenten om ook maar iets te weerleggen dus, zoals wel te verwachten was.

Iets met Sagettarius A waarbij als je het opzoekt ziet dat deze geen invloed op ons klimaat heeft. Dat zou natuurlijk wel kunnen als er een jet op ons gericht is, maar dat is niet zo. Het zwarte gat heeft helemaal geen noemenswaardige jet.

Bron:
https://www.astroblogs.nl...neten-in-sterrenstelsels/

Ik kon zo snel niets anders vinden. Maar omdat dat zwarte gat ook bepaald niet nieuw kan zijn zal de invloed op de leefbaarheid niet veel fluctueren.

Goed nog wat gedebunkt, heb je nog meer onzin?
bb9000 @zandloper15 januari 2025 22:42
gelieve je paranoïde quatsch op de aangewezen plek op het internet te houden (twitter)
watercoolertje @Pietertje15 januari 2025 13:10
Alle grafieken laten duidelijk zien dat het CO2 nivo pas stijgt nadat de temparatuur op aarde stijgt door de zon. CO2 volgt de temperatuur, en is niet een oorzaak.
CO2 stijgt dus volgens jou!
Het CO2 nivo is op dit moment zelfs zo laag dat als het nog verder zakt de plantengroei stopt.
Het stijgt toch zeg je net!

En nee ik luister liever naar (1000den) wetenschappers dan mensen die gewoon zeggen wat ze beter uitkomt om niet op hun uitstoot te letten :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 15 januari 2025 13:12]

artslart @watercoolertje15 januari 2025 14:05
Wat duizenden wetenschappers zeggen of geloven, doet er volgens echte wetenschep er niet toe. Wat er toe doet zijn feiten en falsifieerbare theorieën. Het klimaatbeleid dat gevoerd wordt is tot op het fundament verrot.

Wat is namelijk het geval? De KPI voor het klimaatbeleid is dat de gemiddelde wereldtemperatuur niet meer dan 1,5 K mag stijgen. En daar gaat het al mis, want een intensieve eigenschap kun je rekenkundig wel middelen, fysisch heeft het geen enkele betekenis. Intensieve eigenschappen zijn eigenschappen die niet afhangen van afmetingen of gewicht, kleur bijvoorbeeld.

Voorbeeld: ik breng een volume droge lucht bij 1 atm van 0 °C bij elkaar een precies dezelfde volume lucht met als enige verschil dat deze een temperatuur heeft van 20 °C en ik laat ze in isolatie vermengen. Wat is de resulterende temperatuur? Iedereen die 10 °C zegt is af, want de werkelijke uitkomst is 9,65 °C. Waarom? Onder andere omdat lucht bij 0 °C 7,3% meer massa heeft dan bij 20 °C. Populair gezegd: koude lucht koelt per volume meer af dan warme lucht opwarmt. Wat thermometers meten is een temperatuur die representatief is voor een bepaald volume lucht er omheen.

En dan hebben we het er nog niet over gehad dat luchtvochtigheid en luchtdruk het resultaat beïnvloeden. De hele basis voor het klimaatbeleid is onzinnig en de hele cultus rond CO2 voetafdruk is pure greenwashing.

En als ik er naast zit, dan hoor ik graag in detail waar dat dan is.
zandloper @watercoolertje15 januari 2025 14:39
Duidelijk geen benul wat wetenschap is en de corruptie rondom wetenschappelijke rapporten. Als je erin verdiept begrijp je dat Pietertje een kant van de huidige wetenschap probeert te duiden. Het klimaat is te complex en net zoals het weer niet te voorspellen, behalve dat het in bepaalde seizoenen (c.q. cycli over duizenden jaren) warmer, kouder, vochtiger, droger enz. is. We moeten op basis van bestaande kennis op alle (extreme) veranderingen zo voorbereid mogelijk zijn en daarop blijven inzetten, want het 'klimaat' kunnen we niet voorspelbaar bijstellen. Als het 'jou' het even uitkomt vraag een willekeurige AI zoekmachine wat bv de ideale concentratie is voor maximale biodiversiteit op aarde. Feit is dat het bij minder CO2 gemiddeld koeler wordt, maar er ook beduidend minder plantengroei zal zijn met alle gevolgen van dien.
Feit is ook dat het bij meer CO2 warmer wordt of idd dat er meer CO2 in de lucht blijft zitten als het warmer wordt, maar dat betekend niet dat het overal op aarde warmer zal worden. Effectief zal de globale biodiversiteit afnemen bij minder CO2 en toenemen bij meer. Wij mensen hebben hier geen (voorspelbare) significante invloed op. CO2 wordt dus gebruikt als controlemiddel en in dat opzicht lijken er op Tweakers vooral schapen te reageren op de levensduur, behalve dapper Pietertje.
mszwolle 15 januari 2025 12:02
Jeetje, maar 25% van de geproduceerde CO2 voor één laptop is vanwege het daadwerkelijke gebruik? Hopelijk nog lager te krijgen, maar waarschijnlijk door de zuinigheid van de CPU en dergelijke "zo" laag.

Hoog tijd dus om te kijken naar meer mileuvriendelijke productieprocessen.
fruitbakje @mszwolle15 januari 2025 12:38
Ook @leendt
Haha mooi hè, dit soort productieprocessen, van de zware industrie, zijn zóóó vervuilend, maar niemand heeft het door ;). Althans, ikzelf kon me nooit voorstellen dat het een beetje opladen van een laptop (het 'gebruik') nou echt veel effect kon hebben op de CO2e-uitstoot, zeker als je groene stroom gebruikt. En als je dan nadenkt over de zware industrie die nodig is om elk onderdeeltje te maken, dan is het toch snel bedacht dat de productie zo veel grotere bron van CO2e in de levenscyclus is dan 'gebruik'. Maar de meeste mensen denken daar niet zo goed over na ofzo.
Nou ja dit is een leuke eerste stap. Zal niet zoveel doen op de keuzes die mensen maken, dat doen de keurmerken van voedsel en het besef dat veeteelt (dus vlees) zóóóó veel meer CO2e uitstoot dan akkerbouw (dus plantaardig) ook niet (laat staan minder kinderen nemen, dat doet ook vrijwel niemand). Een vorm van CO2-belasting blijft, denk ik, de enige manier om mensen van CO2e uitstotende producten af te houden. Maar dat gaat natuurlijk op z'n vroegst over 50 jaar komen haha. Jammer alleen dat we het waarschijnlijk 30 jaar geleden al nodig hadden om onder die 2 graden te blijven ;).

[Reactie gewijzigd door fruitbakje op 15 januari 2025 12:39]

Morress 15 januari 2025 12:00
Bedrijven gebruiken toch EPD/LCA? Is dit een adaptatie voor IT gerelateerde producten?
vlaaing peerd @Morress15 januari 2025 14:48
EPD/LCA word gebruikt voor het controleren van conformiteit aan een ISO norm. Niet confirm betekent dat veel bedrijven je product dan niet zullen afnemen.

De DPP is puur informatief naar de klanten, maar je mag nog steeds een retevervuilende laptop produceren en verkopen. De DPP heeft daarom vnl als doel de klant te informeren als die een millieubewuste keuze wil maken.

Edit: Overigens denk ik wel dat je veel informatie van de LCA rechtstreeks in je DPP report kan overnemen.

[Reactie gewijzigd door vlaaing peerd op 15 januari 2025 14:49]

Morress @vlaaing peerd15 januari 2025 15:01
Helder, dank.
leendt 15 januari 2025 12:02
In dat plaatje zie je dat ze het opgesplitst hebben. 25% komt van 'gebruik'. De rest van fabrikage, vervoer en afvoer.

Ik ben beniewd hoeveel uur ze rekenen voor 'gebruik' maar je kan dus voorzichtig concluderen dat je het best zo lang mogelijk met een computer kan doen wat uitstoot betreft.
jwal 15 januari 2025 13:53
CO₂ is een indicator die gekozen is om consumenten het idee te geven dat ze het systeem van extractie, globaal kapitalisme en private equity kunnen temperen. In werkelijkheid verdoezelt het de complexiteit en richt het oplossingen voor vervuiling volledig verkeerd.

vb.
- Groeiende vraag naar batterijen en elektronica vergroot mijnbouw en uitputting
- Chemicaliën en zware metalen uit de productie of recycling van laptops
- Elektronisch afval wordt verplaatst naar ontwikkelingslanden
- Zwavel- en stikstofoxiden vervuiling uit scheepvaart en luchtvracht
- Massaconsumptie door planned obsolescence

CO₂ en de discussies erover van voor en tegenstanders leiden af van de echte impact en echte problemen, waar CO₂ maar een kleine factor van is. Je toewijden aan CO₂ als redmiddel of boeman, verhult hoe het systeem werkt en laat het in stand om verder te groeien.
uiltje @jwal15 januari 2025 18:21
Misschien wel, maar elke stap naar voren is op dit vlak er één.
jwal @uiltje16 januari 2025 13:23
Dat is nu juist mijn punt.
Het complexe systeem van kapitalisme/globalisme zelf is architectonisch fout. Het is een rendement-algoritme, wat van nature extractief en exploitatief is. Elke 'stap vooruit' die slechts effecten aanpakt, verandert niets aan de kern. Het is een symbolische actie waarmee bestuurders vinkjes kunnen zetten en verder kunnen gaan met business as usual.
Als we echt impact willen maken, moeten we het systeem zelf kritisch durven te bekijken, en dat gaat zo ver als ons eigen waardensysteem tegen het licht houden.
Als we ons blindstaren op kleine 'successen', versterken we juist de illusie dat we iets oplossen, terwijl we het probleem verankeren. Dit is wat overheden momenteel doen met hun carbon beleid. Een pleister op een zwerende wond, maakt het alleen maar erger op termijn.
SprockerJock 15 januari 2025 13:00
Je koopt een nieuwe laptop. Je kijkt naar de reviews. Niet op tweakers want je usecase zit niet in hun rubrieken. Ja, waarom wil je nou een iets beter laptop dat meer dan €400 mag kosten, maar geen game laptop is?

Dus je kijkt naar de reviews. Melden een bovengemiddeld stevigheid. Prima. Je koopt laptop omdat alle andere specs binnen je verwachtingen liggen. Je haalt em uit zijn verpakking, legt em op tafel, doe je ding. Je doet em dicht waarna je hem langs de zijkant 4 fingers eronder en duim langs boven aan 1 kant opheft.

En je hoort krak. Behuizing van scherm kapot. Druk van 1 vinger was te veel.

Je kijkt naar je oude Thinkpad. Waarvan alle randen afgerond zijn omdat ze zo afgesleten zijn. Je denkt aan alle keren dat je je rugzak, met Thinkpad erin van hier tot ginder hebt gegooid. Jaren aan een stuk.

Je kijkt naar je nieuwe laptop en vreest dat 6 maand al een uitdaging gaat zijn.
uiltje @SprockerJock15 januari 2025 18:19
400 euro is ook wel echt het minimum wat je aan een laptop uit kan geven. Je kan dan moeilijk verwachten dat fabrikanten dan het beste materiaal gebruiken. Natuurlijk zou iedere fabrikant nog een laptop moeten leveren die met regelmatig gebruik niet stuk gaat, maar toch.

Ik heb wel eens een ThinkPad gekocht die 550 nieuw was, echt een instap modelletje maar dat ding is ook jaren meegegaan. Sterker nog, hij doet het waarschijnlijk nog steeds, maar ik moest zo nodig het keyboard schoon proberen te maken :/ In jouw geval zou ik een leuke 2e hands ThinkPad Carbon (of andere office laptop) kopen. Misschien niet zo snel maar wel eeuwig sterk. Zat bedrijven die nog steeds om de 3 jaar een nieuwe aanschaffen voor hun werknemers.
SprockerJock @uiltje16 januari 2025 00:51
Point = missed.

Mijn Asus laptop was €1.300. Vind je niet in best buy guides. Voor die prijs verwacht je iets beters.
uiltje @SprockerJock16 januari 2025 01:11
Oh, OK, da's dan 400 meer, niet meer dan 400. 1300 euro is inderdaad in de hogere schaal van de midrange. Mijn Lenovo Yoga laptop (AMD, OLED, USB 4) is ook in die prijsreeks zoals geconfigureerd en heeft enorm sterke hinges.
SuperDre 15 januari 2025 13:25
Zo zinloos, alsof de doorsnee gebruiker hier ook maar ooit naar zal kijken. Maargoed, de EU commisie die deze verplichting er door heeft gedrukt mag zichzelf weer op hun borst bonken, en ondertussen blijven ze verhuizen tussen brussel en strassbourgh en zo weer onnodig extra co2 uitstoten. Dat er bij de fabrikage van de producten rekening mee gehouden moet worden is OK, maar de consument heeft 9999 van de 10000 keer toch geen idee wat er met die grafiekjes etc bedoelt wordt.
Cobalt 15 januari 2025 15:16
Gaat deze laptop dan telemetrie naar ASUS/EU sturen om de CO2 bij te kunnen houden?
whitemage2003 15 januari 2025 15:56
Dit zou 0 co² moeten zijn gezien het een elektrische apparaat beetreft...

Co² is niet zinvol te vermelden omdat je de laptop via een aggegraat kunt aansturen met diesel of via solar/windmolens.

Het verbruik category x is dan meer zinvol.

Of zit ik er compleet langs? Volgens mij maken laptops geen co2. Weer een nutteloos rapport waar we voor moeten betalen.

Of rekenen ze het productie process hierin mee? Dan kan het weer wel zinvol zijn.

Ah verkeerd gelezen. Is de gehele pipeline. Dan zou het nut kunnen hebben om bewustere keuzes te maken

[Reactie gewijzigd door whitemage2003 op 15 januari 2025 15:59]


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