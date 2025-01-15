ASUS toont Digital Product Passport met CO2e-uitstoot van laptop

ASUS heeft een concept getoond van zijn invulling van het Digital Product Passport. Dat overzicht, dat vanaf 2027 verplicht wordt in de EU, toont onder andere hoeveel koolstofdioxide-equivalent er tijdens de gemiddelde levensduur van de laptop wordt uitgestoten.

ASUS zet een qr-code op de onderkant van een laptop. Die leidt naar een pagina waarop de uitstoot van de laptop gedurende de levensduur wordt samengevat. De uitstoot wordt weergegeven in kilogrammen CO 2- -equivalent. Dat is een maatstaf waarbij de uitstoot van alle stoffen omgerekend wordt naar de broeikaswerking van een kilogram CO 2 .

De levenscyclusanalyse omvat de gegenereerde uitstoot tijdens productie, gebruik, transport en uiteindelijke verwerking als het product aan het einde van zijn levensduur is. Daarbij wordt uitgegaan van een gebruiksduur van vier jaar. ASUS laat daarnaast weten dat er in de Digital Product Passorts of DPP's nog meer informatie komt te staan, waaronder productspecificaties, eventuele certificeringen en informatie over garantie en mogelijkheden tot reparatie. ASUS zal het Digital Product Passport voor het eerst op twee zakelijke laptopmodellen tonen. Het gaat daarbij om de ExpertBook B5- en B3-serie.

Het Digital Product Passport moet bedrijven helpen om de uitstoot van gebruikte apparaten in kaart te brengen en consumenten helpen bij de keuze van een aankoop. Een van de manieren om de uitstoot omlaag te brengen is bijvoorbeeld door meer hergebruikte materialen te verwerken in een nieuwe laptop.

Het DPP is onderdeel van de Ecodesign for Sustainable Products Regulation, wat weer onderdeel is van de Europese Green Deal, een akkoord met klimaatafspraken. De voorschriften hebben betrekking op veel verschillende producten, waaronder kleding, meubels en banden. Vanaf 2027 is het Digital Product Passport op laptops verplicht.