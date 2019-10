'Amazon begint in 2020 met productverkoop via amazon.nl in Nederland'

Amazon zou vanaf begin volgend jaar de verkoop van fysieke producten via zijn Nederlandse site starten. Nu worden klanten nog automatisch doorgestuurd naar de Duitse versie, maar vanaf 2020 zou dat veranderen. Dat zou blijken uit een document dat Amazon naar Nederlandse handelaren heeft gestuurd. Dat document gaat volgens Emerce rond op de besloten Amazon Expert Group op LinkedIn. In het document vraagt Amazon aan Nederlandse leveranciers en verkopers om zich voor te bereiden op 'de start van Amazon.nl'. Die zou 'begin volgend jaar' plaatsvinden, al staat er geen definitieve datum in het document. Nederlandse leveranciers en verkopers zouden vanaf 1 november een Nederlands Central Account kunnen activeren. Amazon.nl startte een paar jaar geleden al, maar klanten kunnen er tot nu toe alleen maar e-books kopen. Voor fysieke producten moesten kopers echter naar de Duitse website met Duitse verkopers. Daar kan wel worden afgerekend met iDeal en veel pagina's werden al naar het Nederlands vertaald. De komst van de Nederlandse site betekent niet dat er ook een Nederlands distributiecentrum komt. De leveringen zouden via Duitse centra bij de grens blijven verlopen.