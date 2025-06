Nederlands kabinet: end-to-endencryptie mag niet onmogelijk worden gemaakt

Het Nederlandse kabinet zegt in een document over wetgevingsplannen van de Europese Unie dat end-to-endencryptie niet mag worden verboden. Dit zegt het kabinet in het kader van het komende antikindermisbruikplan waarvan meekijken in de privécommunicatie van burgers onderdeel is.

In de Staat van de Unie 2023 wijdt het kabinet een alinea aan het Commissievoorstel voor een verordening ter voorkoming en bestrijding van online seksueel kindermisbruik. Daarin zegt het kabinet te hechten aan de aanpak van online seksueel misbruik en dat het voorstel een stap is op weg naar een gezamenlijke aanpak. Er wordt dus in het algemeen positief tegenaan gekeken. Het voorstel bevat echter ook de bevoegdheid voor autoriteiten om privécommunicatie van burgers te scannen. In dat kader zegt het kabinet het volgende: "Wel is voor het kabinet van belang dat de toekomstige verordening voldoende wordt afgebakend en duidelijke waarborgen omvat om mogelijke

inbreuken op fundamentele rechten zoals privacy te voorkomen. Ook mag end-to-endencryptie niet onmogelijk worden gemaakt." Over dit laatste punt wordt niet verder uitgewijd.

In de Staat van de Unie wordt door het kabinet vanuit Nederlands perspectief doorgaans teruggeblikt op de belangrijkste ontwikkelingen in de Europese Unie van het afgelopen jaar. Daarnaast schetst het kabinet veelal ook een visie op de EU en belangrijke thema's die in het komende jaar op de Brusselse agenda staan. In de versie van 2023 zet het kabinet zijn positie uiteen op zes prioriteitsonderwerpen: 'een Europese Green Deal, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, een economie die werkt voor de mensen, een sterker Europa in de wereld, de bevordering van de Europese levenswijze en een nieuwe impuls voor de Europese democratie."

Ylva Johansson

Over de komende EU-wetgeving om online kindermisbruik aan te pakken, heeft de Zweedse Eurocommissaris Ylva Johansson onlangs een videoboodschap gepubliceerd waarmee ze reageert op de mede aan haar toegekende Big Brother Award voor privacyschending. In deze boodschap verdedigt ze de plannen, onder meer door te wijzen op het feit dat de omvang van het probleem maakt dat er ingegrepen moet worden. Daarbij wijst ze erop dat in Nederland 40 procent van al het kindermisbruikmateriaal ter wereld wordt gehost en dat er veelal alleen iets aan te doen is via het scannen van de communicatie. Ze benadrukt dat het plan deze detectiemogelijkheid niet introduceert en dat dat al meer dan tien jaar gebeurt. Ook somt ze een aantal waarborgen op die door de verordening worden geïntroduceerd. Techbedrijven moeten conform dit voorstel handelen als ze daartoe in staat zijn. Tweakers schreef eerder een achtergrond over deze antikindermisbruikwet.