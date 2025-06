Politie haalt cryptotelefoondienst Exclu offline, verricht arrestaties - update

De Nederlandse opsporingsdiensten hebben opnieuw een netwerk voor versleutelde communicatie opgerold dat populair was onder criminelen. Er zijn tientallen arrestaties verricht volgens bronnen van Het Parool.

Het zou gaan om Exclu Messenger, een versleuteldeberichtendienst waarvan het merendeel van de gebruikers zich in het zuiden van Nederland zou bevinden. Het Parool meldt niet waar de dienst zelf en de servers ervan gevestigd zijn. De arrestaties naar aanleiding van het offline halen van het berichtennetwerk zouden nog verricht worden op het moment van het publiceren van het Parool-bericht, op vrijdag om 12.46 uur.

Wie zoekt op Exclu Messenger, vindt verschillende websites die een dienst met die naam aanbieden. Of ze allemaal het origineel vertegenwoordigen, is niet duidelijk. Bij het oprollen van de soortgelijke dienst Sky ECC waren ook verschillende aanbieders actief en was een deel expliciet niet betrokken bij de arrestatiegolf. Op de verschillende sites is wel te zien dat het honderden euro's per installatie per maand kost om de dienst af te nemen.

Eerder werden andere communicatienetwerken die populair zouden zijn bij criminelen, ook opgerold. Voorbeelden zijn, naast Sky ECC, EncroChat en PGP Safe. In sommige gevallen konden de autoriteiten niet alleen berichten ophalen, maar ook live meelezen met de correspondentie. In de VS heeft de FBI de communicatie van het netwerk An0m minstens achttien maanden lang kunnen monitoren; de FBI had het netwerk overgenomen van de beheerder.

De in beslag genomen berichten dienen als bewijsmateriaal in veel rechtszaken. Advocaten van de beklaagde partijen vechten het gebruik van de berichten als bewijs wel aan, maar hebben daarmee tot op heden geen succes geboekt.

Update, 16.46: de politie heeft inmiddels zelf een bekendmaking over de actie online gezet. Het spreekt ervan dat het vijf maanden lang kon meelezen en 79 doorzoekingen en 42 aanhoudingen heeft verricht. Deze vonden plaats in onder meer Nederland, Duitsland en België. Ook de beheerders van Exclu zijn gearresteerd. Exclu zou zo'n 3000 gebruikers hebben, waarvan 750 Nederlandstaligen.

De politie trof bij de invallen onder andere twee drugslabs en een cocaïnewasserij aan. Ook zijn meerdere kilo’s aan verdovende middelen, meer dan 4 miljoen euro cash, diverse luxe goederen en meerdere vuurwapens in beslag genomen.