Berichten van cryptotelefoonnetwerk Encrochat leidden tot 6558 arrestaties

Het onderscheppen van de versleutelde communicatiedienst Encrochat heeft de afgelopen drie jaar tot 6558 arrestaties geleid. Daarnaast hebben politiediensten 900 miljoen euro aan crimineel geld bevroren of in beslag genomen en zijn er tonnen aan drugs buitgemaakt.

Dat gebeurde in 2020 tijdens een spraakmakende operatie van de Nederlandse en Franse politie. Die wisten twee maanden in real time mee te lezen met berichten die met Off-the-Record-encryptie werden versleuteld. De dienst werd voornamelijk door criminelen gebruikt en leverde volgens de politie toen al 'een goudmijn aan bewijsmateriaal' op. Opsporingsdiensten hebben inmiddels 115 miljoen berichten gelezen van meer dan 60.000 gebruikers. Dat schrijft politiesamenwerkingsverband Europol, dat keek naar de gevolgen van het neerhalen van Encrochat.

Er zijn inmiddels 6558 arrestaties uit voortgekomen, schrijft Europol. Daarvan zijn er 197 van 'high value targets', ofwel grote criminelen. De criminelen die al veroordeeld zijn op basis van deels Encrochat-berichten, hebben samen 7134 jaar celstraf gekregen. Politiediensten hebben daarnaast beslag weten te leggen op 739,7 miljoen euro in contant geld en nog eens 154,1 miljoen euro op bankrekeningen.

Verder zijn er als gevolg van Encrochat-berichten 30,5 miljoen drugspillen in beslag genomen, net als 103,5 ton cocaïne, 163,4 ton cannabis en 3,3 ton heroïne. De politie heeft verder 971 voertuigen, 271 huizen, 923 wapens, 83 boten en 40 vliegtuigen in beslag genomen.

Er is al jaren discussie over de juridische bruikbaarheid van Encrochat-berichten als bewijs. Die gaan ook over alternatieve diensten die later opstonden en ook vaak weer neer werden gehaald, zoals Sky ECC en Ennetcom. Critici zeggen dat de politie daarmee de bewijslast omdraait, door alle berichten te onderscheppen en daar vervolgens zaken en verdachten bij te zoeken. Vorig jaar deed de Hoge Raad daar uitspraak over. De Raad stelde dat zulke data kunnen worden gebruikt als bewijs. Tweakers schreef daar toen een achtergrondverhaal over.