OM verkrijgt ruim miljoen berichten van servers met informatie van pgp-telefoons

Het OM zegt dat onderzoeken in servers waarop informatie van pgp-telefoons stond, meer dan een miljoen nieuwe berichten heeft opgeleverd. De informatie kan een bijdrage leveren aan strafrechtelijke onderzoeken. Eerder ontsleutelde de politie al 3,6 miljoen pgp-berichten.

Volgens het OM bevatten de ruim een miljoen berichten niet alleen nieuwe of aanvullende informatie voor tientallen strafrechtelijke onderzoeken, maar eventueel ook gegevens voor onderzoeken waarbij tot nu toe in het duister werd getast. Het OM geeft verder weinig nadere informatie over de vondst van de nieuwe berichten, maar stelt wel dat er nu ook data zijn gevonden in back-upsystemen van de servers.

Het gaat hierbij om servers die gebruikt werden door telefoons die via pgp versleuteld zijn. Deze versleuteling is in principe niet of lastig te kraken, maar dat veranderde toen in Canada en Costa Rica servers in beslag werden genomen die een centrale rol speelden bij een afgeschermd netwerk dat door criminelen werd gebruikt. Canada verstrekte de Nederlandse autoriteiten een kopie van servers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom, waarop de politie in 2016 in totaal 7TB aan data van 3,6 miljoen versleutelde berichten aantrof. Deze waren verstuurd via zo'n 40.000 smartphones.

Omdat de politie en het OM ook over de encryptiesleutels beschikten, kon de versleuteling van de berichten worden opgeheven. Het netwerk van Ennetcom kwam in beeld nadat in meerdere gevallen BlackBerry-toestellen van opgepakte criminelen in beslag werden genomen.

Het gaat bij pgp-telefoons om BlackBerry's of Android-toestellen, die in sommige gevallen versleuteld via speciale netwerken communiceren. Het beheer van die netwerken wordt als het faciliteren van criminele activiteiten gezien. Uit een actie uit 2017 bleek dat het OM leveranciers voor witwassen vervolgt als zij cryptophones leveren aan criminelen.